Az idei év első négy hónapjában mintegy 1,6 millió külföldi turista látogatott Oroszországba, csaknem 30 százalékos a növekedés az előző év azonos időszakához képest – közölte Dmitrij Csernyisenko miniszterelnök-helyettes a Let’s Travel turisztikai fórum keretében tartott államtanácsi turisztikai bizottsági ülésen.

Putyinnak van egy titkos gazdasági fegyvere / Fotó: ID1974

Az Interfaksz beszámolója szerint Csernyisenko szerint a beutazó turizmus nemcsak gazdasági jelentőségű, hanem fontos eszköz Oroszország nemzetközi megítélésének alakításában is. Hangsúlyozta, hogy

az ország iránti turisztikai érdeklődés az elmúlt évek geopolitikai feszültségei és a külső nyomás ellenére is stabil maradt.

„Az elmúlt két évben másfélszeresére nőtt a beutazó turistaforgalom. Sikeresen nyitottunk új piacok felé a Közel-Keleten és Ázsiában” – mondta a miniszterelnök-helyettes.

A tanácskozás résztvevői három területet vitattak meg: a közlekedési és logisztikai kapcsolatok fejlesztését, a digitalizációt és a vízumeljárások egyszerűsítését, valamint a turisztikai csomagajánlatok kialakítását.

Csernisenko különösen fontosnak nevezte a beutazó turizmus fejlesztését Oroszország távol-keleti és szibériai régióiban, valamint a hagyományosan népszerű turisztikai célpontokon. Hozzátette, hogy

a kormány kész támogatni azokat a külföldi vállalatokat, amelyek magas színvonalú turisztikai infrastruktúrába fektetnek be az országban.

A miniszterelnök-helyettes szerint jelentős kereslet mutatkozik a határon átnyúló turisztikai útvonalak fejlesztésére is. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az idei Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF) Üzbegisztán elnöke, Savkat Mirzijojev egy Szamarkandot és Szentpétervárt összekötő kreatív turisztikai folyosó létrehozását javasolta.

Csernyisenko szerint hasonló kezdeményezések Kínával, Fehéroroszországgal és más „baráti országokkal” is számos lehetőséget rejtenek.

A Let’s Travel fórumot 2021 óta rendezik meg a moszkvai VDNH kiállítási központban. Az idei eseményen Oroszország 75 régiójának delegációi, valamint több mint 30 ország képviselői vesznek részt. A program üzleti konferenciákat, fesztivált és az oroszországi utazási lehetőségeket bemutató kiállítást is magában foglal.