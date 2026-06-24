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Oroszország
olajfinomító
üzemanyaghiány
dróntámadás

Kiderült, Zelenszkij komolyan megsebezte Putyint: a felrobbantott moszkvai olajfinomító idén már nem termel

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Szaporodnak a mélyen orosz területeken végrehajtott ukrán támadások. A műveletek célpontjai elsősorban az energiainfrastruktúra kritikus elemei, ez pedig nehéz helyzetbe hozza Vlagyimir Putyint és az orosz vezetést. Miközben az ország üzemanyaghiánnyal küzd, az egyik legjelentősebb olajfinomító hosszú időre teljesen leállt.
Nagy Krisztián
2026.06.24, 14:19

Az ukrán hadsereg gyakran hajt végre hadműveleteket az orosz energiainfrastruktúra ellen, a támadások pedig olykor meglepő helyeken történnek. A drónok nemrégiben egy Moszkva déli peremén található olajfinomítót vettek célba, amely a csapás következtében súlyos károkat szenvedett.

Zelenszkij egyre nagyobb fejfájást okoz Putyinnak
Zelenszkij egyre nagyobb fejfájást okoz Putyinnak / Fotó: Mandel Ngan, Pavel Bednyakov / AFP

Az érintett létesítmény iparági források szerint legalább fél évre kiesik a termelésből, miközben az orosz gazdaság fokozódó üzemanyaghiánnyal néz szembe a nyári szezon elején.

Vlagyimir Putyin rossz híreket kapott

A moszkvai olajfinomítót, amely a régió legnagyobb üzemanyag-beszállítója, júniusban két dróntámadás is érte, aminek következtében hosszú időre, teljesen le kellett állítani a működését:

Legalább fél évbe telik a moszkvai finomítóban keletkezett károk kijavítása

− nyilatkozta a Reuters újságírójának egy neve elhallgatását kérő forrás.

A létesítményt üzemeltető Gazprom Nyefty a cikk írásának időpontjáig nem adott ki közleményt az üggyel kapcsolatban, illetve nem reagált a Reuters megkeresésére.

A moszkvai üzem 2024-ben 11,6 millió tonna kőolajat dolgozott fel, és a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint 2,9 millió tonna benzint, valamint 3,2 millió tonna gázolajat állított elő. A kiesés mértéke tetemesnek mondható, mivel Oroszország 2024-ben:

  • 41,1 millió tonna benzint, valamint
  • 81,6 millió tonna gázolajat állított elő.

Ez azt jelenti, hogy a moszkvai finomító éves kibocsátása a 2024-es országos benzintermelés mintegy 7,1 százalékának, míg a gázolajtermelés 3,9 százalékának felelt meg.

A legnagyobb problémát azonban az jelenti, hogy az elmúlt hónapokban legalább tíz orosz olajfinomítót értek ukrán támadások, amelyek különböző mértékben sérültek.

Üzemanyaghiány Oroszországban

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a héten közölte, hogy a belföldi olajpiacok prioritást élveznek, ezért a kormány a benzin- és repülőgép-üzemanyag mellett a gázolaj exportjának teljes leállítását is fontolóra veszi. A politikus a döntést azzal magyarázta, hogy biztosítani kell az üzemanyagellátás biztonságát.

A kabinet szerint a termelés visszaesését, valamint a hiányt elsősorban a nem tervezett karbantartások és a nyári szezonra jellemző megnövekedett kereslet okozza. Mindeközben az orosz energiaügyi minisztérium beszámolója szerint

az összes olajfinomító maximális kapacitáskihasználtsággal működik, a karbantartásokat pedig felgyorsították, vagy átütemezték.

Mindemellett a döntéshozók egy intézkedéscsomagot is előkészítettek, amely az üzemanyagellátás stabilizálását szolgálja:

A tervezet lehetővé teszi, hogy kezeljük az egyes régiókban és bizonyos töltőállomásokon időszakosan jelentkező, objektív logisztikai problémákat

− fogalmazott Alekszandr Novak, majd hozzátette, hogy különös figyelmet fordítanak a Krímre, Szevasztopolra és a határ menti régiókra, valamint Kalinyingrádra is. A miniszterelnök-helyettes arról is beszámolt, hogy a  kormányzati szervek és olajtársaságok közötti egyeztetések mindennaposak.

Magyarázatok és tények

Orosz források már korábban beszámoltak arról, hogy 2026 tavaszán és nyarán nem tervezett karbantartási munkálatok zajlanak majd néhány olajfinomítóban. A kormány azt ugyan elismeri, hogy anomáliák figyelhetők meg az ország üzemanyagellátásában, a helyzetet összességében mégis stabilnak minősíti. Ennek ellenére az elmúlt hetekben néhány régióban a benzinkutak mennyiségi limitet vezettek be, sőt Vedomosztyi nevű lap szerint a Krímben teljesen felfüggesztették a lakossági benzinértékesítést.

A nyári szezon alatt Oroszországban jellemzően megnövekednek az üzemanyagárak, azonban az Interfax adatai szerint az év elejétől június 15-ig 6,61 százalékos emelkedés történt, míg az infláció mértéke azonos időszakban csupán 3,68 százalék volt.

Amíg az orosz kormány az ország üzemanyagellátását igyekszik stabilizálni, addig úgy tűnik Ukrajna folytatja az olaj- és üzemanyaginfrastruktúra elleni összehangolt támadásokat. Ez stratégiai irányváltást nem jelez, mivel Kijev már a háború kitörése óta igyekszik elvágni Moszkvát az olaj- és gázipar által megtermelt bevételeitől, azonban úgy tűnik, ez már nemcsak az ország exportkapacitásaira van hatással.

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