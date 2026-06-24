Kiderült, Zelenszkij komolyan megsebezte Putyint: a felrobbantott moszkvai olajfinomító idén már nem termel
Az ukrán hadsereg gyakran hajt végre hadműveleteket az orosz energiainfrastruktúra ellen, a támadások pedig olykor meglepő helyeken történnek. A drónok nemrégiben egy Moszkva déli peremén található olajfinomítót vettek célba, amely a csapás következtében súlyos károkat szenvedett.
Az érintett létesítmény iparági források szerint legalább fél évre kiesik a termelésből, miközben az orosz gazdaság fokozódó üzemanyaghiánnyal néz szembe a nyári szezon elején.
Vlagyimir Putyin rossz híreket kapott
A moszkvai olajfinomítót, amely a régió legnagyobb üzemanyag-beszállítója, júniusban két dróntámadás is érte, aminek következtében hosszú időre, teljesen le kellett állítani a működését:
Legalább fél évbe telik a moszkvai finomítóban keletkezett károk kijavítása
− nyilatkozta a Reuters újságírójának egy neve elhallgatását kérő forrás.
A létesítményt üzemeltető Gazprom Nyefty a cikk írásának időpontjáig nem adott ki közleményt az üggyel kapcsolatban, illetve nem reagált a Reuters megkeresésére.
A moszkvai üzem 2024-ben 11,6 millió tonna kőolajat dolgozott fel, és a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint 2,9 millió tonna benzint, valamint 3,2 millió tonna gázolajat állított elő. A kiesés mértéke tetemesnek mondható, mivel Oroszország 2024-ben:
- 41,1 millió tonna benzint, valamint
- 81,6 millió tonna gázolajat állított elő.
Ez azt jelenti, hogy a moszkvai finomító éves kibocsátása a 2024-es országos benzintermelés mintegy 7,1 százalékának, míg a gázolajtermelés 3,9 százalékának felelt meg.
A legnagyobb problémát azonban az jelenti, hogy az elmúlt hónapokban legalább tíz orosz olajfinomítót értek ukrán támadások, amelyek különböző mértékben sérültek.
Üzemanyaghiány Oroszországban
Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a héten közölte, hogy a belföldi olajpiacok prioritást élveznek, ezért a kormány a benzin- és repülőgép-üzemanyag mellett a gázolaj exportjának teljes leállítását is fontolóra veszi. A politikus a döntést azzal magyarázta, hogy biztosítani kell az üzemanyagellátás biztonságát.
A kabinet szerint a termelés visszaesését, valamint a hiányt elsősorban a nem tervezett karbantartások és a nyári szezonra jellemző megnövekedett kereslet okozza. Mindeközben az orosz energiaügyi minisztérium beszámolója szerint
az összes olajfinomító maximális kapacitáskihasználtsággal működik, a karbantartásokat pedig felgyorsították, vagy átütemezték.
Mindemellett a döntéshozók egy intézkedéscsomagot is előkészítettek, amely az üzemanyagellátás stabilizálását szolgálja:
A tervezet lehetővé teszi, hogy kezeljük az egyes régiókban és bizonyos töltőállomásokon időszakosan jelentkező, objektív logisztikai problémákat
− fogalmazott Alekszandr Novak, majd hozzátette, hogy különös figyelmet fordítanak a Krímre, Szevasztopolra és a határ menti régiókra, valamint Kalinyingrádra is. A miniszterelnök-helyettes arról is beszámolt, hogy a kormányzati szervek és olajtársaságok közötti egyeztetések mindennaposak.
Magyarázatok és tények
Orosz források már korábban beszámoltak arról, hogy 2026 tavaszán és nyarán nem tervezett karbantartási munkálatok zajlanak majd néhány olajfinomítóban. A kormány azt ugyan elismeri, hogy anomáliák figyelhetők meg az ország üzemanyagellátásában, a helyzetet összességében mégis stabilnak minősíti. Ennek ellenére az elmúlt hetekben néhány régióban a benzinkutak mennyiségi limitet vezettek be, sőt Vedomosztyi nevű lap szerint a Krímben teljesen felfüggesztették a lakossági benzinértékesítést.
Amíg az orosz kormány az ország üzemanyagellátását igyekszik stabilizálni, addig úgy tűnik Ukrajna folytatja az olaj- és üzemanyaginfrastruktúra elleni összehangolt támadásokat. Ez stratégiai irányváltást nem jelez, mivel Kijev már a háború kitörése óta igyekszik elvágni Moszkvát az olaj- és gázipar által megtermelt bevételeitől, azonban úgy tűnik, ez már nemcsak az ország exportkapacitásaira van hatással.