Kiderült, Zelenszkij komolyan megsebezte Putyint: a felrobbantott moszkvai olajfinomító idén már nem termel

Az ukrán hadsereg gyakran hajt végre hadműveleteket az orosz energiainfrastruktúra ellen, a támadások pedig olykor meglepő helyeken történnek. A drónok nemrégiben egy Moszkva déli peremén található olajfinomítót vettek célba, amely a csapás következtében súlyos károkat szenvedett.

Zelenszkij egyre nagyobb fejfájást okoz Putyinnak / Fotó: Mandel Ngan, Pavel Bednyakov / AFP

Az érintett létesítmény iparági források szerint legalább fél évre kiesik a termelésből, miközben az orosz gazdaság fokozódó üzemanyaghiánnyal néz szembe a nyári szezon elején.

Vlagyimir Putyin rossz híreket kapott

A moszkvai olajfinomítót, amely a régió legnagyobb üzemanyag-beszállítója, júniusban két dróntámadás is érte, aminek következtében hosszú időre, teljesen le kellett állítani a működését:

Legalább fél évbe telik a moszkvai finomítóban keletkezett károk kijavítása

− nyilatkozta a Reuters újságírójának egy neve elhallgatását kérő forrás.

A létesítményt üzemeltető Gazprom Nyefty a cikk írásának időpontjáig nem adott ki közleményt az üggyel kapcsolatban, illetve nem reagált a Reuters megkeresésére.

A moszkvai üzem 2024-ben 11,6 millió tonna kőolajat dolgozott fel, és a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint 2,9 millió tonna benzint, valamint 3,2 millió tonna gázolajat állított elő. A kiesés mértéke tetemesnek mondható, mivel Oroszország 2024-ben:

41,1 millió tonna benzint, valamint

81,6 millió tonna gázolajat állított elő.

Ez azt jelenti, hogy a moszkvai finomító éves kibocsátása a 2024-es országos benzintermelés mintegy 7,1 százalékának, míg a gázolajtermelés 3,9 százalékának felelt meg.

A legnagyobb problémát azonban az jelenti, hogy az elmúlt hónapokban legalább tíz orosz olajfinomítót értek ukrán támadások, amelyek különböző mértékben sérültek.

Üzemanyaghiány Oroszországban

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a héten közölte, hogy a belföldi olajpiacok prioritást élveznek, ezért a kormány a benzin- és repülőgép-üzemanyag mellett a gázolaj exportjának teljes leállítását is fontolóra veszi. A politikus a döntést azzal magyarázta, hogy biztosítani kell az üzemanyagellátás biztonságát.