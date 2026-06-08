Már nem egy nagy, üres hodályt akar, aki raktárat keres
Világszerte a modern logisztikai területeknek már mintegy 30 százalékában használtak automatizációs megoldásokat az elmúlt évben a Prologis Research friss elemzése szerint. Az arány 5-10 százalékos növekedés az öt évvel korábban mérthez képest. A trend globálisan erősödik: 2035-re a modern raktárak akár fele alkalmazhat automatizált technológiákat, térségünkben is.
Nagy irányváltás szemtanúi vagyunk
Ez pedig jelentős változás a modern logisztikai raktárak funkciója szempontjából: e létesítményeknek hamarosan már nemcsak fizikai teret, hanem fejlett technológiai feltételeket is egyre inkább biztosítaniuk kell a bérlők gyorsabb, hatékonyabb és rugalmasabb működése érdekében. A munkaerőhiány, az e-kereskedelem növekedése, a magasabb szolgáltatási szint és a hatékonyabb területkihasználás iránti igény várhatóan világszerte felgyorsítja az automatizáció terjedését. A különböző robotok, önjáró anyagmozgató járművek, raklapkezelő rendszerek és más adatvezérelt raktározási megoldások terjedésével az automatizáció a következő évtizedben a logisztikai szektor egyik meghatározó fejlődési iránya lehet.
Értékesebbek az automatizált raktárak
A növekedés fő motorját az olyan rugalmas megoldások jelentik, mint
- az autonóm mobil robotok (AMR),
- az automatizált vezetésű járművek (AGV)
- és más moduláris rendszerek,
amelyek a raktárak meglévő működésébe könnyen beilleszthetők. Ezekkel a raktározás egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat, jelentős tőkebefektetést igénylő technológiák telepítése nélkül, sok esetben a bérelt területükön belül.
A teljesen automatizált be- és kitárolási rendszerek azonban még viszonylag ritkák: a raktárak mintegy 3-5 százalékában vannak jelen. Igaz, hogy jelentősen növelik a raktárak hatékonyságát, széles körű elterjedésüket akadályozzák
- a magas kezdeti költségek,
- a korlátozott rugalmasság
- és a kiépítéshez szükséges speciális épületigények.
Így egyre értékesebbek azok a logisztikai épületek, amelyek képesek az automatizáció támogatására – derül ki a Prologis Research eredményeiből. Annak a valószínűsége, hogy a bérlő meg kívánja újítani az ilyen raktárépületekben lévő raktár bérleti szerződését, két számjegyű növekedést mutat. A bérleti időszak is átlagosan közel egy évvel hosszabb, a bérleti díjak pedig 10 százalékkal magasabbak, mint a nem automatizált létesítményekben. (A Prologis itt kiszűrte a piaci és méretbeli eltérések hatását.)
Magyarországon a raktár-automatizáció még korai fázisában jár, de terjed, és várhatóan fel is gyorsul a következő években
Hunyadi Zsuzsanna, a Prologis bérbeadási és ügyfélélményért felelős igazgatója szerint ez a trend a logisztikai ingatlanoknak további lendületet adhat, amely túlmutat a hagyományos, „négy fal és tető” modellen.
Ebben a Prologis is nagy üzletet lát
A Prologis Essentials platformon keresztül a közép-európai automatizációs projektek példája az a rendszer, amelyet a társaság Csehországban vezet be egyik ügyfele, egy élelmiszer-nagykereskedelmi vállalat számára. Az épületet állványrendszereken belüli automatizált raklapmozgatási megoldással látják le. Egy másik technológiával hatékonyan kezelik a raklapokat, minimális manuális beavatkozás mellett. Az épületben lévő állványrendszert a tárolókapacitás optimalizálására tervezték. Mindez segíti a raktárterület maximális kihasználását, valamint a gyorsabb és pontosabb árukezelést.
A Prologis, Inc. logisztikai ingatlanvállalat a magas növekedési rátával és magas belépési korláttal rendelkező piacokra összpontosít. A múlt év végén a világ 20 országában mintegy 121 millió négyzetméternyi ingatlan- és fejlesztési projekt tulajdonosa volt, vagy teljes egészében, vagy társbefektetéseken keresztül. Közel 6500 ügyfele van, elsősorban két fő bérlői kategóriában: a business-to-business (b2b) és a kiskereskedelem-online kereskedelem.