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Már nem egy nagy, üres hodályt akar, aki raktárat keres

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A modern logisztikai raktáraknak már nemcsak fizikai terek, hanem fejlett technológiát is kell kínálniuk. Terjednek az automatizált megoldások, szaporodnak a robotok. A raktárak teljes automatizálásának induló költsége azonban nagyon magas – figyelmeztet a Prologis.
VG
2026.06.08, 19:15
Frissítve: 2026.06.08, 19:43

Világszerte a modern logisztikai területeknek már mintegy 30 százalékában használtak automatizációs megoldásokat az elmúlt évben a Prologis Research friss elemzése szerint. Az arány 5-10 százalékos növekedés az öt évvel korábban mérthez képest. A trend globálisan erősödik: 2035-re a modern raktárak akár fele alkalmazhat automatizált technológiákat, térségünkben is.

raktár
Mobil robotok és vezető nélküli járművek a raktárakban / Fotó: G_Baulard/ Prologis

Nagy irányváltás szemtanúi vagyunk

Ez pedig jelentős változás a modern logisztikai raktárak funkciója szempontjából: e létesítményeknek hamarosan már nemcsak fizikai teret, hanem fejlett technológiai feltételeket is egyre inkább biztosítaniuk kell a bérlők gyorsabb, hatékonyabb és rugalmasabb működése érdekében. A munkaerőhiány, az e-kereskedelem növekedése, a magasabb szolgáltatási szint és a hatékonyabb területkihasználás iránti igény várhatóan világszerte felgyorsítja az automatizáció terjedését. A különböző robotok, önjáró anyagmozgató járművek, raklapkezelő rendszerek és más adatvezérelt raktározási megoldások terjedésével az automatizáció a következő évtizedben a logisztikai szektor egyik meghatározó fejlődési iránya lehet.

Értékesebbek az automatizált raktárak

A növekedés fő motorját az olyan rugalmas megoldások jelentik, mint

  • az autonóm mobil robotok (AMR),
  • az automatizált vezetésű járművek (AGV)
  • és más moduláris rendszerek,

amelyek a raktárak meglévő működésébe könnyen beilleszthetők. Ezekkel a raktározás egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat, jelentős tőkebefektetést igénylő technológiák telepítése nélkül, sok esetben a bérelt területükön belül.

A teljesen automatizált be- és kitárolási rendszerek azonban még viszonylag ritkák: a raktárak mintegy 3-5 százalékában vannak jelen. Igaz, hogy jelentősen növelik a raktárak hatékonyságát, széles körű elterjedésüket akadályozzák

  • a magas kezdeti költségek,
  • a korlátozott rugalmasság
  • és a kiépítéshez szükséges speciális épületigények.

Így egyre értékesebbek azok a logisztikai épületek, amelyek képesek az automatizáció támogatására – derül ki a Prologis Research eredményeiből. Annak a valószínűsége, hogy a bérlő meg kívánja újítani az ilyen raktárépületekben lévő raktár bérleti szerződését, két számjegyű növekedést mutat. A bérleti időszak is átlagosan közel egy évvel hosszabb, a bérleti díjak pedig 10 százalékkal magasabbak, mint a nem automatizált létesítményekben. (A Prologis itt kiszűrte a piaci és méretbeli eltérések hatását.)

Magyarországon a raktár-automatizáció még korai fázisában jár, de terjed, és várhatóan fel is gyorsul a következő években

Hunyadi Zsuzsanna, a Prologis bérbeadási és ügyfélélményért felelős igazgatója szerint ez a trend a logisztikai ingatlanoknak további lendületet adhat, amely túlmutat a hagyományos, „négy fal és tető” modellen.

Ebben a Prologis is nagy üzletet lát

A Prologis Essentials platformon keresztül a közép-európai automatizációs projektek példája az a rendszer, amelyet a társaság Csehországban vezet be egyik ügyfele, egy élelmiszer-nagykereskedelmi vállalat számára. Az épületet állványrendszereken belüli automatizált raklapmozgatási megoldással látják le. Egy másik technológiával hatékonyan kezelik a raklapokat, minimális manuális beavatkozás mellett. Az épületben lévő állványrendszert a tárolókapacitás optimalizálására tervezték. Mindez segíti a raktárterület maximális kihasználását, valamint a gyorsabb és pontosabb árukezelést.

A Prologis, Inc. logisztikai ingatlanvállalat a magas növekedési rátával és magas belépési korláttal rendelkező piacokra összpontosít. A múlt év végén a világ 20 országában mintegy 121 millió négyzetméternyi ingatlan- és fejlesztési projekt tulajdonosa volt, vagy teljes egészében, vagy társbefektetéseken keresztül. Közel 6500 ügyfele van, elsősorban két fő bérlői kategóriában: a business-to-business (b2b) és a kiskereskedelem-online kereskedelem.

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