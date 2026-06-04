Orra bukott egy repülőgép Németországban: az incidensben többen megsebesültek − videó
A Lufthansa 787-9-es, Dreamliner típusú repülőgépe egy beszállókapunál parkolt, amikor az orrfutómű hirtelen bezáródott.
A baleset idején utasok nem tartózkodtak a fedélzeten, de a földi kiszolgáló személyzet éppen a jármű következő útjának előkészítésén dolgozott.
A repülőgép a tengerentúlra készült
A légitársaság közlése szerint a D-ABPQ lajstromjelű jármű, amelyet az év elején adott át a Boeing a német vállalatnak az LH450-es, Los Angeles és Frankfurt között közlekedő járat teljesítésére készült, amikor az incidens történt.
A pontos körülmények egyelőre tisztázatlanok, annak feltárásán technikusok dolgoznak, a mentőegységek a sebesülteket pedig azonnal kórházba szállították. Az érintettek állapotáról a légitársaság nem közölt felvilágosítást.