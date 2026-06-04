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Lufthansa
baleset
Frankfurt

Orra bukott egy repülőgép Németországban: az incidensben többen megsebesültek − videó

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Szürreális baleset történt a frankfurti repülőtéren. Egy kapunál várakozó repülőgép fűtőműve összecsuklott, az esetet, amelynek sérültjei is vannak egy kamera rögzítette.
Nagy Krisztián
2026.06.04, 20:07

A Lufthansa 787-9-es, Dreamliner típusú repülőgépe egy beszállókapunál parkolt, amikor az orrfutómű hirtelen bezáródott.

Orra bukott egy repülőgép Németországban: az incidensben többen megsebesültek
Orra bukott egy repülőgép Németországban: az incidensben többen megsebesültek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A baleset idején utasok nem tartózkodtak a fedélzeten, de a földi kiszolgáló személyzet éppen a jármű következő útjának előkészítésén dolgozott.

A repülőgép a tengerentúlra készült

A légitársaság közlése szerint a D-ABPQ lajstromjelű jármű, amelyet az év elején adott át a Boeing a német vállalatnak az LH450-es, Los Angeles és Frankfurt között közlekedő járat teljesítésére készült, amikor az incidens történt.

A pontos körülmények egyelőre tisztázatlanok, annak feltárásán technikusok dolgoznak, a mentőegységek a sebesülteket pedig azonnal kórházba szállították. Az érintettek állapotáról a légitársaság nem közölt felvilágosítást.

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