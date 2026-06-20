Trump luxusajándéka: az amerikai elnök bemutatta Katar repülő palotáját, amely az új Air Force One lesz – videó

A Boeing 747-8-as típusú repülőgépet a katari kormány 2025 májusában adományozta az Egyesült Államoknak, hivatalos közlések szerint „feltétel nélküli” ajándékként.

Donald Trump és az új repülőgép / Fotó: AFP

Ahhoz, hogy a jármű megfeleljen a szigorú biztonsági és műszaki előírásoknak számos költséges átalakításra volt szükség, így a munkálatok összköltsége becslések szerint megközelíti a 400 millió dollárt, ami nagyjából 122,7 milliárd forintnak felel meg.

A repülőgép átalakításáról

A légierő tájékoztatása szerint az elvégzett munkák elsősorban biztonsági fejlesztések voltak, de ezenkívül átalakításra kerültek

a műveleti kommunikációs rendszerek,

az üzemeltetéshez szükséges rendszerek,

valamint egyéb fedélzeti rendszerek is.

A technikusok továbbá tüzetesen átvizsgálták a repülőgépet és minden potenciális veszélyforrást semlegesítettek.

A gép belső terei csupán minimálisan változtak meg, mivel alapvetően egy luxuskivitelű 747-8-as-ról van szó. Az amerikai, Boeing repülőgépgyártó vállalat kifejezetten üzleti megrendelők részére is készít egyedi tervezésű Jumbokat. A legnagyobb átalakuláson a gép külseje ment át: teljesen új, piros, fehér, kék és arany festést kapott, amit Donald Trump személyesen választott ki. Ez azért is különleges, mivel az elnöki különgépek fényezése a Kennedy-korszak óta világoskék-fehér volt.

Donald Trump elégedett az új repülőgéppel

Ennek a repülőgépnek a kivitelezése olyan, hogy ha meglátják, nem fogják elhinni − mondta látható örömmel az amerikai elnök, majd felsorolta mivel a legelégedetteb:

Valójában a faanyagok minősége, az anyagok minősége, a hajtóművek minősége – ezek a hajtóművek a legkiválóbbak, a legjobbak a világon, nincs hozzájuk fogható.

Ezután köszönetet mondott az ajándékért a katari emírnek.

Nem mindenkinek tetszett az ajándék

Amikor tavaly nyilvánosságra került, hogy Katar egy repülőgépet adományoz az Egyesült Államoknak, akkor a hírt sokan negatívan kommentálták. Mindkét politikai oldalról érkezett bírálat. A kritikusok szerint egy ilyen magas értékű ajándék elfogadása összeférhetetlenségi kockázatot jelenthet, továbbá alkotmányellenes is lehet.