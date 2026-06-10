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Csehország
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Kevesen tudják: magyar tulajdonban van a külföldi hadiipari cég, most óriási pénzügyi rekordról jelentett – 400 százalékkal lőtt ki a profit

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Az Aero Vodochody története legjobb éves pénzügyi eredményét érte el. A cseh repülőgépgyártó vállalat mögött magyar tulajdonosi kör áll.
VG
2026.06.10, 21:20
Frissítve: 2026.06.10, 21:28

A cseh repülőgépgyártó Aero Vodochody hétfőn történetének legerősebb éves pénzügyi eredményeiről számolt be. A teljesítményt elsősorban az L–39 Skyfox katonai kiképző repülőgépek növekvő szállításai és megrendelései támogatták, miközben Európában és világszerte emelkednek a védelmi kiadások.

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Az Aero Vodochody repülőgépgyártó rekord pénzügyi eredményeket ért el / Fotó: AERO Vodochody

A vállalat éves jelentése szerint árbevétele 2025-ben 8 százalékkal, 268,4 millió euróra nőtt, míg az adózás előtti eredmény 402 százalékkal, rekordot jelentő 21,2 millió euróra duzzadt. Az EBITDA – vagyis a kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény, amely az operatív teljesítmény egyik elterjedt mutatója – 35 százalékkal, 46,0 millió euróra nőtt – ismertette a TVP World.

Az Aero Vodochody tájékoztatása szerint a társaság 2025-ben rekordnak számító 14 darab Skyfox repülőgépet adott át, ami a program indulása óta a legmagasabb éves szállítási volumen. A Skyfox a cseh fejlesztésű L–39 kiképző repülőgép legújabb változata, amely a hidegháborús korszakból származó L–39 Albatros típus továbbfejlesztése. Az Albatrost világszerte több tucat légierő alkalmazta. Az Aero a Skyfoxot költséghatékony, korszerű kiképző platformként pozicionálja azon országok számára, amelyek modernizálják pilótaképzési flottájukat.

„Rekordnyereséget értünk el, és a program történetében egyetlen év alatt a legtöbb Skyfox repülőgépet szállítottuk le ügyfeleinknek” – közölte nyilatkozatában Viktor Sotona, az Aero Vodochody elnöke.

A prágai régióban működő vállalat arról is beszámolt, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat több potenciális vevővel, és a következő hetekben új megrendelések bejelentésére számít. Ezek révén a Skyfox várhatóan első alkalommal jelenhet meg Afrikában és Észak-Amerikában is.

Az Aero emellett arra törekszik, hogy a repülőgép alkalmazási köre túllépjen az alap- és haladó szintű pilótakiképzésen.

Magyar tulajdonban a cseh repülőgépgyártó

A 2025-ös Dubai Airshow-n bemutatott felfegyverzett változat NATO-szabványú fegyverek hordozására képes, és a vállalat szerint felderítő feladatokra, a légtér védelmére, valamint drónok elleni műveletekre is alkalmazható.

A vállalat eredményei a cseh védelmi ipar egészét jellemző fellendülést tükrözik. Az ágazat jelentős lendületet kapott az országban az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta, ami Európa-szerte a katonai kiadások számottevő növekedéséhez vezetett.

Az ügynek egy fontos magyar kötődése is van. Az Aero Vodochody 2024-es beszámolója szerint ugyanis 2021-ben változás történt a tulajdonosi körben. A 2021 júliusában aláírt szerződés alapján a HSC Aerojet Zrt. az Aero és a cégcsoport további vállalatainak 100 százalékos tulajdonosává vált. Vagyis az Aero ezzel az egyik legfontosabb magyar tulajdonú külföldi cégnek számít.

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