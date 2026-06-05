Részvénypiac: itt a várt korrekció, szakad minden, ami az MI-hez köthető

Meredeken esett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a befektetők profitot realizáltak a technológiai részvényeken, és a hétvége előtt inkább védekező pozíciókat vettek fel. Óvatosságra intette őket a közel-keleti konfliktus kiéleződése, miután az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások holtpontra jutottak.

Részvénypiac: itt a kijózanodás ideje? – lefelé korrigálnak az MI-részvények / Fotó: AFP

Az Irán által támogatott Hezbollah milícia csütörtökön elutasított egy új tűzszüneti javaslatot Libanonban, Izrael pedig közölte, hogy nem vonja ki csapatait az országból. Ez aláásta Donald Trump amerikai elnök azon erőfeszítéseit, hogy véget vessen a harcoknak és békemegállapodást kössön Teheránnal.

Második napja zuhannak a tech részvények

Eközben második napja folytatódott a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvényeladási hullám, miután a csipgyártó Broadcom szerdán a vártnál gyengébb eredményeket tett közzé.

Ennek következtében

az MSCI Japánt nem tartalmazó, széles ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,8 százalékkal esett az ázsiai kereskedés során.

A technológiai részvényekben gazdag dél-koreai Kospi index volt, hogy 7 százalék mínuszban is járt,

a japán Nikkei 1,6 százalékkal gyengült.

„Úgy tűnik, ma erősen kockázatkerülő hangulat uralkodik a piacokon” – mondta Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája.

Dél-Korea volt az egyik legnagyobb nyertese a mesterséges intelligencia által hajtott memóriaipari szuperciklusnak, ezért amikor a Broadcom csalódást okozott az MI-vel kapcsolatos várakozások terén, a befektetők gyorsan csökkentették kitettségüket a teljes félvezetőipari ellátási láncban

– tette hozzá a Reutersnek nyilatkozva.

„A probléma nem az, hogy eltűnt volna a mesterséges intelligencia iránti kereslet, hanem az, hogy a várakozások rendkívül magasra emelkedtek, és már a jó eredmények sem elegendők, ha az előrejelzések nem javulnak tovább” – kommentálta a helyzetet az elemző.

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A Nasdaq határidős jegyzései 1,1 százalékkal estek,

az S&P 500 határidős kontraktusai pedig 0,6 százalékkal gyengültek az előző esti vegyes Wall Street-i kereskedést követően.

Az EURO STOXX 50 határidős indexe 0,1 százalékkal,

a DAX határidős indexe 0,4 százalékkal csökkent,

az FTSE határidős kontraktusai lényegében változatlanok maradtak.

A kriptodevizák is folytatták közelmúltbeli gyengülésüket:

a bitcoin 1,4 százalékkal, 62 725,54 dollárra esett, és

heti szinten 15 százalékos veszteség felé tart, ami a legnagyobb heti visszaesés az FTX 2022. novemberi összeomlása óta.

Az ether 2,3 százalékkal, 1732,09 dollárra csökkent.

Az olaj viszont emelkedéssel zárja a hetet

Az olajárak pénteken alig változtak, mivel a kereskedők további információkra vártak az amerikai–iráni tárgyalásokkal kapcsolatban. Ugyanakkor az árak heti emelkedés felé tartanak, mivel a hét eleji ellenségeskedések elhúzódó energiapiaci sokk veszélyét vetették fel.

A Brent nyersolaj határidős ára 0,4 százalékkal, hordónként 95,38 dollárra emelkedett, és több mint 3,5 százalékos heti növekedés felé tartott.

Az amerikai WTI típusú kőolaj ára 0,1 százalékkal, hordónként 93,12 dollárra nőtt, és heti szinten több mint 6,5 százalékos emelkedésre készült.

Kristian Kerr, az LPL Financial makrostratégiai vezetője szerint a piacok alábecsülik, milyen összetett feladat lenne a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítása a háború előtti szintekre, még akkor is, ha Washington és Teherán megállapodik egymással.

A kínálat kezdeti növekedése valószínűleg már kitermelt olajból származna, például a veszteglő vagy úszó tárolóhajókon lévő készletekből, illetve a raktározott iráni szállítmányokból, nem pedig a termelés vagy az export tartós újraindulásából

– mondta. „Más szóval ez inkább a meglévő szűk keresztmetszetek felszámolásáról szól, mint az ellátási bázis újbóli bővítéséről” – tette hozzá.