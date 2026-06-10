Lerohanta a Revolut Európát, de az EKB odacsapott: veszélybe került a fintech óriás nagy terve

Az EKB közbelépett, hogy megfékezze a Revolut „önjáró rakétáit” Európában – ezzel a címmel tett közzé exkluzív információkat szerdán a brit Financial Times. Az esemény nem új, de most derült rá fény: az Európai Központi Bank azt az ütemet igyekszik fékezni szabályozóként, amellyel a kontinens legnagyobb értékű fintech cége új termékeivel árasztaná el az Európai Gazdasági Térséget. A jegybanki felügyelet a lap szerint hiányosságokat látott az új termékek jóváhagyási folyamataiban, ezért a Revolutnak külső, független átvilágítást kellett végeztetnie a kockázatkezelési, megfelelési és jogi területeken.

A növekedés nem mehet a kockázatkezelés rovására a Revolutnál / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Revolut vállalatként működik, nem bankként

Az európai egységre az unión kívül még szigorúbb korlátok vonatkoztak, amiért nem hajthatott végre felvásárlásokat, és nem szerezhetett új ügyfeleket a kontinensen kívül. A vállalat litván banki engedéllyel működik az Európai Unióban, felügyeletét az EKB és a Litván Nemzeti Bank látja el. A cég 2018-ban kapott európai banki engedélyt Litvániában, és erre építve terjeszkedett az uniós piacon. A most nyilvánosságra került korlátozás azért is fontos, mert nem elszigetelt technikai kifogásról van szó, hanem arról, hogy a felügyelet szerint a gyors termékfejlesztés mögött

erősebb belső kontrollokra van szükség.

A Revolut alapító-vezérigazgatója, Nikolai Storonsky régóta technológiai vállalatként irányítja a céget, nem klasszikus bankként. Egy 2024 decemberében készült podcastben a munkatársakat önirányító rakétákhoz hasonlította, vagyis olyan csapatokhoz, amelyek megkapják a célt, majd nagy önállósággal és gyorsan végrehajtják a feladatot. Ez a szemlélet üzletileg látványos eredményt hozott: a Revolut alig több mint tíz év alatt 75 milliónál is több ügyfelet ért el világszerte, és mára több hagyományos európai banknál is magasabb értékeléssel rendelkezik.

Hatalmas kockázatra hivatkozik az EKB

A Financial Times szerint az EKB azt is elvárta, hogy a Revolut vizsgálja felül az új termékek jóváhagyásában részt vevő munkatársak létszámát, szaktudását, függetlenségét és hatáskörét. A felügyelet azt is jelezte, hogy a jövőbeni termékeknél megfelelő belső szakértői jóváhagyásra van szükség, a bank igazgatóságának pedig számolnia kell azzal, hogy az új szolgáltatások hogyan hatnak a csoport tőke- és likviditási helyzetére.