Hatalmas bejelentést tett a Revolut: százezrek felé lépett Magyarországon – összeboltoltak valakivel, akit jól ismerünk

Nagy bejelentést tett a Revolut: az egyre óriásibb fintech még hasznosabbá tenné szolgáltatásait, ezért új fizetési partnerséget hozott létre a vezető európai igény szerinti kézbesítési szolgáltatóval. A partner Magyarországon is jól ismert, több mint 30 városban láthatjuk naponta a kézbesítőit. Mindkét vállalat Európában erős és ügyfelek tízmillióit szolgálja ki: mostantól összeköti őket egy időkímélő kattintás, illetve reményeik szerint ebből sok.

A Revolut új szolgáltatást kínál és nem akárkivel boltoltak össze Fotó: NurPhoto via AFP

A kártyáiról ismert, több mint 75 millió lakossági és 800 ezer vállalati ügyféllel rendelkező globális fintech vállalat az amerikai DoorDash csoporthoz tartozó Wolttal emeli új szintre az együttműködést.

Most először a Wolt ügyfeleinek milliói használhatják a Revolut Pay szolgáltatást, amely gyors, egykattintásos fizetési élményt kínál biometrikus biztonsági védelemmel

– írja közleményében a Revolut.

A helsinki székhelyű Wolt a Foodorával versengve piacvezető szereplő Magyarországon az étel- és gyorskereskedelmi kiszállításban, de az elmúlt években túllépett a klasszikus ételkiszállításon:

élelmiszert,

drogériai termékeket,

elektronikai cikkeket

és egyéb termékeket is szállít.

Milyen szélesre szabták a kört, arról tanúskodik a cég2025-ös összesítője: "a műszaki cikkek közül főleg telefontöltőt, illetve nyáron szobai ventilátort rendeltek a futárokkal otthonukba a gyorskereskedelmi platformról. A hazai házikedvenc-tartási szokások változását jelezheti, hogy az eladások eddigi csúcstartóját, a macskaalmot a nyulak fő eledele, a széna maga mögé utasította".

A két vállalat már korábban is együttműködött. A korábbiakban arról egyeztek meg 2024 végén, hogy a Revolut Premium, Metal és Ultra ügyfelei Wolt+ előfizetést kapnak.

Revolut és Wolt: gyors fizetés, hűségpontok az ajánlat

Világszerte majdnem 9 millió Revolut-felhasználó vásárol a Wolt applikációban, és ők az elmúlt évben több mint 23 millió tranzakciót hajtottak végre – emlékeztet a közlemény, ezért "az integráció tökéletesen tükrözi a Revolut azon stratégiáját, hogy ott érje el a felhasználókat, ahol a leggyakrabban vásárolnak, gyorsabb és biztonságosabb fizetési módot kínálva az éttermi és élelmiszer-rendelésekhez".