Szakad a Rheinmetall, pánikolnak a befektetők: történelmi léptékű beszerzést vettek el tőlük az utolsó pillanatban – elege lett a kormánynak, átadják a legnagyobb riválisnak

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Már több mint 15 százalékot zuhantak szerdán a düsseldorfi székhelyű német hadiipari és járműgyártó óriásvállalat, a Rheinmetall részvényei, miután a német kormány teljesen átszabta az egyik legnagyobb hadiipari beszerzését és a konkurens TKMS-től rendel fregattokat. A német védelmi ipari óriásvállalat papírjai a tegnapi 1166,6 eurós záróérték után a mai kereskedési napon 989 euróig szakadtak be, amivel átlépték a lélektani 1000 eurós határt, és elérték az új 52 hetes mélypontjukat (972 euró).

Átadják a konkurensnek

Ma is hír, hogy Németország felfüggeszti a hat darab F126 típusú tengeralattjáró-elhárító hadihajó beszerzését, ami az ország haditengerészetének történetében a legnagyobb beszerzési projekt lett volna, írja a Bloomberg. Boris Pistorius német védelmi miniszter ehelyett összesen nyolc Meko-200 fregatt beszerzését tervezi a német TKMS gyártótól, amelyek jelentősen kisebbek az F126-osoknál.

A korábbi projekt megvalósulása és a hajók átadása jelentős késésben volt, miközben óriási pénzeket emésztett fel, aminek egyik oka, hogy a holland Damen Schelde Naval Shipbuilding BV hajógyár tavaly gyártási problémákba ütközött. A 9 milliárd eurós (10,2 milliárd dolláros) terv megmentése érdekében a német védelmi minisztérium tavaly elintézte, hogy a fővállalkozói szerepet a német Naval Vessels Lürssen hajógyárra ruházzák át, amelyet azóta a német védelmi beszállító Rheinmetall AG vett át.

A Rheinmetall részvénye a frankfurti tőzsdén több mint 15 százalékot zuhant, ami több mint egy éve a legnagyobb esés, míg a TKMS részvényei 12 százalékkal emelkedtek. A 2020. júniusi megrendelés óta összesen több mint 2 milliárd eurót költöttek már az F126-os projektre.

A román-biznisz sem menti meg őket jelenleg

Szintén friss fejlemény, de nem szépíti a helyzetet az sem, hogy a román kormány a Rheinmetall vállalattal kötött szerződést a Skyranger 35 légvédelmi rendszerek szállítására. Ez a szerződés egy 5,7 milliárd euró értékű nagy megrendelés része, amely harci járműveket, hajókat és légvédelmi rendszereket foglal magában, és nemcsak 24 Skyranger 35 rendszert, hanem hét Skynex rendszert és két Millennium Gun-t is tartalmaz a tengeri légvédelem erősítésére. A Skyranger rendszert a Lynx KF41 lánctalpas platformra fogják integrálni.