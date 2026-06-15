Új európai szupertank épül, de máris megsemmisülhet: kiakadt a Magyarországon is jelenlévő német fegyveróriás vezére – "Nagyon lassúak vagyunk"

A német-francia közös tankfejlesztés jövője kétségessé vált azt követően, hogy leállt a közös vadászgép-program. A Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger szerint Franciaország jelentősen csökkentheti a Main Ground Combat System (MGCS) nevű projekt költségvetését.

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Papperger a Weltnek adott interjúban nem zárta ki, hogy Párizs akár ki is léphet a programból, bár szerinte egyelőre semmi sem dőlt el véglegesen. Egy ilyen lépés komoly következményekkel járna: a teljesítménycsökkentés mellett további jelentős késedelmek várhatók. A program már most is lassan halad, a mintegy tíz éve futó kezdeményezésben a részt vevő vállalatok eddig mindössze 25 millió eurót kaptak.

„Kevesebb pénzből nem lehet gyorsabban dolgozni, márpedig mi így is nagyon lassan haladunk” – fogalmazott Papperger. A MGCS-t és a korábban leállított FCAS vadászgép-programot 2017-ben indította el Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel akkori német kancellár. Míg az FCAS egy hatodik generációs harci repülőgépet célzott, addig az MGCS a Leopard 2 és a francia Leclerc utódját hivatott kifejleszteni.

A Rheinmetall és a KNDS Deutschland közben dolgozik Leopard 3-on, amelynek első példányai a 2030-as évek elején állhatnak szolgálatba – jóval korábban, mint a MGCS tervezett 2040-es évekbeli megjelenése. „Ez őrületesen hosszú idő” – mondta Papperger, aki szerint ma még nem lehet biztosan tudni, hogy lesz-e egyáltalán MGCS-páncélos.

A Rheinmetall-vezér szerint az európai fegyveripari konszolidációt továbbra is jelentős akadályok nehezítik.

A FCAS kudarcát állami és ipari érdekellentétek egyvelege okozta, és mindkét oldalon erősen nemzeti szempontok dominálnak. Politikai támogatás nélkül nehéz előrelépni a cégek közötti összefonódásban, különösen ahol állami tulajdon is szerepet játszik.Papperger jelezte, hogy figyelemmel kísérik a KNDS tervezett tőzsdére lépését, de nem kívánnak részesedést szerezni benne.

Korábbi tárgyalások zajlottak az esetleges együttműködésről, ám eredmény nélkül maradtak. Hangsúlyozta, hogy a Rheinmetallnál nincs állami tulajdon, ami gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé, példaként említette, hogy egy nagyobb program átvételéről akár egy óra alatt dönthetnek, ha megfelelően előkészítették.