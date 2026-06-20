Meglepő húzás a Pentagontól: 500 millió dollárnyi rakétát adtak kölcsön, de a visszafizetés sem mindennapi
A finanszírozás egy, mintegy 1 milliárd dolláros program része, amelynek célja az Egyesült Államok ritkaföldfém-kapacitásainak bővítése. A ritkaföldfémek 17 elemből álló csoportja olyan termékekben nélkülözhetetlen, mint az okostelefonok, az elektromos járművek vagy éppen a vadászgépek. A most forráshoz jutó vállalat a ritkaföldfémek szétválasztására és fémesítésére specializálódott. Ez a technológiai szempontból fontos, köztes feldolgozási lépés hidat képez a nyersanyag-kitermelés és az állandó mágnesek, vagyis olyan eszközök gyártása között, melyek elektromos energia nélkül képesek fenntartani állandó mágneses mezőt. Eközben a védelmi ipar szereplőinek igényei folyamatosan növekednek a ritkaföldfémek iránt.
Kölcsönt ad a Pentagon a ritkaföldfémek miatt
A Mining.com szerint az OSC hosszú lejáratú adósságfinanszírozást biztosít a „Freedom Facility” nevű üzem megépítéséhez, amely egy hozzávetőleg 1 milliárd dolláros átfogó finanszírozási kezdeményezés központi elemeként szolgálna az amerikai ritkaföldfém-ipari bázis újjáépítésében.
A vállalat közlése szerint az üzem működésének megkezdése után különféle alapanyagok feldolgozásával állít majd elő könnyű és nehéz ritkaföldfémeket, amelyekre
- az amerikai ipar,
- a védelmi rendszerek, valamint
- a szövetséges ellátási láncok egyaránt igényt tartanak.
A Freedom Facility célja az ellátási lánc szűk keresztmetszeteitől való függés felszámolása egy olyan nagy léptékű szétválasztási és fémesítési kapacitás létrehozásával, amely képes kiszolgálni a bányákat, az újrahasznosító vállalatokat, a gyártókat és a kormányzati szereplőket. A vállalat jelenleg két fémesítő üzemet működtet: egyet a massachusettsi Burlingtonban, egy másikat pedig a New Hampshire állambeli Exeterben.
Az amerikai védelmi rendszerek, a fejlett feldolgozóipar, az energetikai infrastruktúra és a fogyasztói technológiai szektor nagymértékben függ a külföldön finomított kritikus nyersanyagoktól – elsősorban Kínától, amely globálisan uralja a ritkaföldfém-feldolgozást.
Rohamtempót diktál a Pentagon is, de az eredmények nem látszanak azonnal
Komoly mérföldkőhöz érkezett a Pentagon beszállítói láncának függetlenítése a kínai ritkaföldfém-beszállításoktól: az amerikai REalloys opciós jogot szerzett az Appalache-medence hatalmas ritkaföldfém-vagyonára, miközben Washington dollármilliárdos állami támogatásokkal igyekszik felgyorsítani a hazai kapacitások kiépítését az iráni konfliktus és a 2027-es kínai embargó szorításában - írtuk nemrég a Világgazdaság oldalán. Ebben kitértünk rá: a Pentagon is sürgősségi üzemmódra váltott, és növeli együttműködéseit beszállítóival az iráni háborúban elhasznált haditechnikai eszközök pótlására. Egy hazai ellátási lánc kiépítése ezért az Egyesült Államok és szövetségesei számára nemzetbiztonsági prioritássá vált.
„A kritikus ásványok és ritkaföldfémek hazai feldolgozásának támogatása az OSC egyik kiemelt célterülete, és a Phoenix Tailings által képviselt köztes ritkaföldfém-feldolgozási képességek olyan hiányterületek, amelyekkel sürgősen foglalkozni kell” – mondta a mostani bejelentésről David A. Lorch, az OSC igazgatója a vállalat közleménye szerint. A cégnél úgy látják, hogy ennek a köztes feldolgozó üzemnek a létrehozása gyakorlatilag a piac minden szereplőjét támogatja.
A cég ígérete szerint a jelentős forrás bevonásával megépülő Freedom Facility elsősorban a végfelhasználói igények kiszolgálására készül ágazattól függetlenül, úgy, hogy a nyugati ritkaföldfém-ellátási lánc részese legyen.
A létesítmény különféle alapanyagforrásokból – köztük koncentrátumokból, újrahasznosított anyagokból és másodlagos nyersanyagokból – állít majd elő könnyű és nehéz ritkaföldfémeket. Első termelési műveleteinek megkezdését 2028-ra tervezik, azaz bár a célkitűzés egyértelmű azzal, az aktuális technológiai és hadiipari igények kiszolgálásában még nem tud részt venni az ottani termelés.
Tonnaszámra kell a ritkaföldfém egy-egy komolyabb hadieszközhöz
Aligha kell különleges tehetséggel rendelkezni ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy a ritkaföldfémek kérdése Washington és Peking minden törekvése ellenére is számos súrlódást eredményez még a jövőben is a két gazdasági és katonai nagyhatalom között. Az amerikai leválás a kínai ellátás különböző ágairól a kormányzati sürgetés ellenére is legalább évek munkáját igényli, s még ha a belföldi termelés felfuttatását az amerikai cégek például afrikai forrású ásványkincsek beszállításával ki is egészíthetik,
Kína jelenleg a világ teljes ellátásának 60 százalékát, míg feldolgozási kapacitásának 85 százalékát felügyeli a globális, kritikus ásványokkal és ritkaföldfémekkel foglalkozó SFA Oxford elemzőcég összegzése szerint.
A hadiipari ráfordítások globális növekedése pedig nem pusztán azt jelenti, hogy az amerikai cégeknek ki kell szolgálniuk a belföldi igényeket, illetve más országok megrendeléseit. Hanem azt is, hogy ritkaföldfémből várhatóan egyre nagyobb mennyiségre lesz szükségük, miközben egy-egy korszerű, összetett haditechnikai eszköz előállítása is tonnaszámra igényli ezeket az alapanyagokat.
A Benchmark Mineral Intelligence adatait bemutató Visual Capitalist szerint egyetlen F-35-ös gép 418 kg-ra van szükség a különböző ritkaföldfémekből, míg egy Arleigh Burke osztályú rakétaromboló megépítéséhez összesen 2 600 kg kell azokból. Egy Virginia-osztályú tengeralattjárónál pedig ennél is több, 4 600 kg, ennél a hadieszköznél elsősorban a radarrendszerek, a motorok és a Tomahawk rakéták gyártása zabálja a ritkaföldfémeket.
A határ pedig – úgy tűnik – a csillagos ég, nem csak a ritkaföldfém-igény, hanem a finanszírozási háttér biztosításában. A Pentagon ugyanis egy másik cégnek, az Energy Fuels nevű vállalatnak is kölcsönt folyósítana , 725 millió dollár értékben belföldi ritkaföldfém-feldolgozás erősítésére. A támogatás mellett a cég magánbefektetőket is bevon a finanszírozásba.