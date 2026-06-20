Meglepő húzás a Pentagontól: 500 millió dollárnyi rakétát adtak kölcsön, de a visszafizetés sem mindennapi

A finanszírozás egy, mintegy 1 milliárd dolláros program része, amelynek célja az Egyesült Államok ritkaföldfém-kapacitásainak bővítése. A ritkaföldfémek 17 elemből álló csoportja olyan termékekben nélkülözhetetlen, mint az okostelefonok, az elektromos járművek vagy éppen a vadászgépek. A most forráshoz jutó vállalat a ritkaföldfémek szétválasztására és fémesítésére specializálódott. Ez a technológiai szempontból fontos, köztes feldolgozási lépés hidat képez a nyersanyag-kitermelés és az állandó mágnesek, vagyis olyan eszközök gyártása között, melyek elektromos energia nélkül képesek fenntartani állandó mágneses mezőt. Eközben a védelmi ipar szereplőinek igényei folyamatosan növekednek a ritkaföldfémek iránt.

Az amerikai haditengerészet által kiadot képen egy Arleigh Burke osztályú romboló, a USS Spruance indít Tomahawk rakétát egy földi célpont ellen február 28-án, az Irán elleni csapások első napján - a rakéták előállításához is kellenek a ritkaföldfémek

Fotó: US Navy

Kölcsönt ad a Pentagon a ritkaföldfémek miatt

A Mining.com szerint az OSC hosszú lejáratú adósságfinanszírozást biztosít a „Freedom Facility” nevű üzem megépítéséhez, amely egy hozzávetőleg 1 milliárd dolláros átfogó finanszírozási kezdeményezés központi elemeként szolgálna az amerikai ritkaföldfém-ipari bázis újjáépítésében.

A vállalat közlése szerint az üzem működésének megkezdése után különféle alapanyagok feldolgozásával állít majd elő könnyű és nehéz ritkaföldfémeket, amelyekre

az amerikai ipar,

a védelmi rendszerek, valamint

a szövetséges ellátási láncok egyaránt igényt tartanak.

A Freedom Facility célja az ellátási lánc szűk keresztmetszeteitől való függés felszámolása egy olyan nagy léptékű szétválasztási és fémesítési kapacitás létrehozásával, amely képes kiszolgálni a bányákat, az újrahasznosító vállalatokat, a gyártókat és a kormányzati szereplőket. A vállalat jelenleg két fémesítő üzemet működtet: egyet a massachusettsi Burlingtonban, egy másikat pedig a New Hampshire állambeli Exeterben.

Az amerikai védelmi rendszerek, a fejlett feldolgozóipar, az energetikai infrastruktúra és a fogyasztói technológiai szektor nagymértékben függ a külföldön finomított kritikus nyersanyagoktól – elsősorban Kínától, amely globálisan uralja a ritkaföldfém-feldolgozást.

Rohamtempót diktál a Pentagon is, de az eredmények nem látszanak azonnal

Komoly mérföldkőhöz érkezett a Pentagon beszállítói láncának függetlenítése a kínai ritkaföldfém-beszállításoktól: az amerikai REalloys opciós jogot szerzett az Appalache-medence hatalmas ritkaföldfém-vagyonára, miközben Washington dollármilliárdos állami támogatásokkal igyekszik felgyorsítani a hazai kapacitások kiépítését az iráni konfliktus és a 2027-es kínai embargó szorításában - írtuk nemrég a Világgazdaság oldalán. Ebben kitértünk rá: a Pentagon is sürgősségi üzemmódra váltott, és növeli együttműködéseit beszállítóival az iráni háborúban elhasznált haditechnikai eszközök pótlására. Egy hazai ellátási lánc kiépítése ezért az Egyesült Államok és szövetségesei számára nemzetbiztonsági prioritássá vált.