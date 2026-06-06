Örülhetnek a magyarok, olcsóbb lehet a telefonszámla: az első lépést megtette az EU – egymás után hat országban törölhetik el a roamingot

Az Európai Bizottság megkezdi a tárgyalásokat az uniós csatlakozásra váró nyugat-balkáni országokkal, Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Szerbiával a Roam Like at Home rendszer kiterjesztéséről. A cél, hogy a nyugat-balkáni országok fokozatosan csatlakozzanak az uniós roamingövezethez.

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Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóváhagyták, hogy az Európai Bizottság megkezdje a tárgyalásokat a roamingmentességről – tudta meg az Origo. A portál az Euractiv oldalra hivatkozva azt írja,

a tervek szerint a régió polgárai a jövőben az EU-tagállamokban is külön roamingköltségek nélkül használhatnák mobiltelefonos szolgáltatásaikat.

A rendszer 2017 óta biztosítja, hogy az uniós polgárok a tagállamokban külön roamingdíjak nélkül telefonálhassanak, küldhessenek sms-t és használhassák mobilinternetjüket.

A roamingmentesség a magyaroknak is jó

A most tervezett változás a magyarok számára sem lenne közömbös. Szerbia az egyik legfontosabb tranzitország a görögországi nyaralásokhoz, míg Montenegró és Albánia az elmúlt években egyre népszerűbb turisztikai célponttá vált a hazai utazók körében, ahol eddig csupán borsos összegért tudtuk használni mobiltelefonos szolgáltatásainkat.

Az Origo beszámol róla, hogy az uniós államok mellett jelenleg mely európai országokban lehet roamingköltség nélkül telefonálni az uniós polgároknak és arról is, hogy mikorra várható a nyugat-balkáni bővítés.