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finanszírozás
robotika
mesterséges intelligencia
robotkar
robot

A befektetők kedvence lett az amerikai startup – hatalmas összegeket vonzott be a csillagos eget megcélzó robotgyártó

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Egymilliárd dollárra értékelték a befektetők a Standard Bots startupot. A mesterséges intelligencián alapuló robotika úttörője a kínai nagyágyúk amerikai kihívójává válna.
VG
2026.06.09, 17:33

Sikeres finanszírozási kört zárt az egyik legígéretesebb amerikai technológiai startup. A Standard Bots 200 millió dollárnyi új tőkét vont be, hogy felpörgesse robotkarjainak amerikai gyártását. A most véget ért finanszírozási kör 1 milliárd dollárra értékeli a Standard Botsot, amit a startup várhatóan kedden jelent be hivatalosan.

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Új amerikai kihívója lehet a kínai robotgyártóknak / Fotó: Northfoto

A befektetési kört a General Catalyst és a robotikai fókuszú RoboStrategy alap vezette. A Standard Bots közel két évvel ezelőtt már bevont 63 millió dollárnyi tőkét, akkor azonban az értékelés összegét nem hozták nyilvánosságra – írta a Bloomberg.

A New York-i székhelyű vállalat azoknak a startupoknak a sorába tartozik, amelyek a mesterséges intelligenciát felhasználva fejlesztenek egyre kifinomultabb robotokat lakossági és üzleti célokra. Robotkarjaikat ipari feladatok automatizálására tervezték, például összetett összeszerelési műveletek elvégzésére, valamint gépek be- és kirakodására.

„A finanszírozási kör elsősorban azért jött létre, mert a befektetők látták, hogy rendkívül gyors növekedést produkálunk. Jó úton haladunk afelé, hogy az év végére az Amerikai Egyesült Államokban üzembe helyezett ipari robotok 10 százalékát mi adjuk” – ismertette Evan Beard, a Standard Bots vezérigazgatója.

A vállalat az új forrásokat elsősorban New York államban, Long Islanden található gyártóüzemének bővítésére kívánja fordítani. Emellett további mérnökök felvételét is tervezi.

A Standard Bots szerint robotkarjai a háttérben működő mesterségesintelligencia-rendszereknek köszönhetően egy bemutató alapján gyorsan képesek elsajátítani egy adott feladat végrehajtását. Hosszabb távon a startup a háztartási robotika piacán is lehetőséget lát a terjeszkedésre, jelenleg azonban továbbra is az ipari alkalmazásokra összpontosít.

Nem véletlen, hogy a szakértőknek és a befektetőknek is nagy a bizodalmuk a cégben. Ráadásul az amerikai kormány is igyekszik afelé terelni a befektetőket, hogy ilyen irányba nézelődjenek. Az Egyesült Államoknak ugyanis feltett szándéka, hogy felvegye a kesztyűt Kínával, amely az elmúlt időszakban lépéselőnybe került a robotika és a mesterséges intelligencia területén.

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Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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