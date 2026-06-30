Románia bevásárol: a Vaskupola gyártója valaha volt legnagyobb üzletét ütötte nyélbe
A megállapodásról az izraeli Rafael Advanced Defense Systems Ltd. számolt be, amely a megrendelt Spyder légvédelmi rendszereket gyártja. A román üzlet a vállalat történetének legnagyobb értékű szerződése, amely meghaladja a 2 milliárd eurót.
Nem csupán felszerelés érkezik Romániába
A Rafael közölte, hogy a teljes keretmegállapodás első végrehajtási szerződését a múlt héten írták alá, a rendszerek leszállítása pedig várhatóan 36 hónapon belül kezdődhet meg. Az üzlet nem csupán indítóállások, elfogórakéták és radarrendszerek telepítését foglalja magában, hanem kiképzési programokat és logisztikai támogatást is biztosít.
A gyártás nem kizárólag Izraelben, illetve a Rafael már működő üzemeiben történik majd, hanem egy széles körű együttműködés keretein belül helyi kapacitások kiépítése is hamarosan kezdetét veheti.
A Spyder rendszerek beszerzésére azután kerülhetett sor, miután az izraeli vállalat megnyerte a román védelmi minisztérium által kiírt tendert, amely olyan légvédelmi rendszerek beszerzését célozta, amelyek képes drónok, robotrepülőgépek, irányított lőszerek, repülőgépek és helikopterek elfogására is.
Miért van szükség a fejlesztésekre?
Az izraeli hadiipari vállalat beszámolója szerint történetének eddigi legnagyobb szerződéséről van szó. A nagyszabású üzlet megkötésére éppen azután került sor, hogy a romániai Konstanca kikötővárosában néhány hete egy ukrán haditengerészeti drón robbant fel. A detonációnak nem volt sérültje, azonban az incidens a kikötő egyik olajtermináljától néhány száz méterre történt.
Május végén szintén történt egy hasonló baleset, akkor egy eltévedt orosz drón Galac városának egy lakóépületébe csapódott, aminek következtében ketten könnyebben megsérültek. Az érintett lakókomplexumot a hatóságok azonnal evakuálták.
A Spyder rendszer
A Spyder egy mobil légvédelmi rendszer, amely lehetővé teszi a Rafael levegő-levegő rakétáinak földi indítását. A radarral vezérelt Derby, valamint a hőkövető Python 4 és Python 5 rakéták egyes változatai, az Israel Aerospace Industries által gyártott MMR-radarokkal kombinálva, képesek akár 160 kilométeres védelmi zónát is biztosítani.
A rendszer előnye a magas mobilitás, akár mozgás közben is képes érzékelni a célpontot, megállás után pedig azonnal tüzelhet. A fejlett radaroknak, az elektrooptikai megfigyelő eszközöknek és a vezeték nélküli adatkapcsolatnak köszönhetően pedig időjárási körülményektől függetlenül bármikor bevethető. Mindemellett a vállalat kiemeli, hogy a rakéták indítás előtt és után is képesek a cél befogására.
A Rafaelről
A vállalat 1948-ban jött létre az Izraeli Védelmi Erők Tudományos Hadtesteként (Hemed), azzal a céllal, hogy modern fegyvereket fejlesszen ki az izraeli hadsereg számára. A Hemedből 1952-ben kivált a kizárólag fegyverekkel foglalkozó Emet ügynökség, amely később felvette a Rafael nevet.
Miután a Rafael az 1990-es évek közepére veszteségessé vált, 2002-ben az izraeli állam közreműködésével létrejött a Rafael Advanced Defense Systems Ltd., amely azóta a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalatává nőtte ki magát. A cég legismertebb fejlesztései közé tartozik a Vaskupola, a Vassugár és a Spyder légvédelmi rendszer.