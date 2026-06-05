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Így lett bezzeg-Romániából szegény Románia: bajban a Dacia, bajban a gazdaság, teljes a politikai zűrzavar

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Recesszióban a gazdaság, bóvli kategóriába kerülhet az államadósság hitelminősítése, 10 százalék felett az infláció, elúszni látszanak az uniós pénzek. Románia Európa betege lett - mintha a görög válság ismétlődne meg.
D. GY.
2026.06.05, 09:57

Amikor Mihai Bordeanu, a Renault romániai Dacia-gyárának vezetője múlt hónapban találkozott Ilie Bolojan volt miniszterelnökkel, rossz hírekkel érkezett: a Románia zászlóshajónak számító gyár értékesítései csökkentek, a vállalatnak dolgozókat kellett elbocsátania.

Románia Dacia
Futószalagon kénytelen elbocsátani a Dacia - egyre nagyobb bajban Románia gazdasága / Fotó: AFP

Ez volt a legújabb bizonyítéka Románia gazdasági nehézségeinek, amelyek következtében az ország recesszió-közeli állapotba süllyedt, az infláció közel három év után először ismét 10 százalék fölé emelkedett. A pénteken közzétett felülvizsgált adatok szerint a gazdasági növekedés az első negyedévben stagnált, miután az ország hosszabb megszorítási időszakon ment keresztül.

Stagfláció fenyeget

A korábban a térség növekedési bajnokának számító Románia most egy elhúzódó stagflációs időszak kockázatával néz szembe. (Enyhe recesszió, vagy stagnáló gazdaság magas inflációval kombinálva.) A megszorító intézkedések miatti növekvő elégedetlenség – amelyek célja az Európai Unió egyik legnagyobb költségvetési hiányának leszorítása volt – Bolojan bukásához vezetett, ami megrémítette a befektetőket és erősítette a szélsőséges pártok támogatottságát.

Csütörtökön Nicusor Dan államfő tanácsadóját, Eugen Tomacot jelölte miniszterelnöknek, hogy megtörje a többhetes politikai patthelyzetet, amely az egykori négypárti koalíció tagjaival folytatott tárgyalások után alakult ki. Ugyanakkor nem világos, hogy Tomac képes lesz-e megszerezni a szükséges támogatást a megosztott román parlamentben a kormányalakításhoz. 

Az elhúzódó recesszió kockázata minden politikai bizonytalansággal töltött nappal nő

 – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Iulian Lolea, a Concordia közgazdásza. A Concordia Románia legnagyobb üzleti szövetsége, amely több mint négyezer vállalat érdekeit képviseli.

Aggasztó a kép: Románia gazdasága a megszorítások és a globális konfliktusok terhét nyögi

Az autóipar Románia ipari termelésének és exportjának több mint 10 százalékát adja. Az idén az első négy hónapban a fekete-tengeri országban regisztrálták az Európai Unión belül a legnagyobb visszaesést az új autók forgalomba helyezésében.

A Dacia, amely fő nyugat-európai exportpiacain gyengülő kereslettel szembesül, 

  • az év elején 900 munkahelyet szüntetett meg dél-romániai üzemében. 
  • A vállalat jelenleg további 200 mérnök távozását próbálja elérni önkéntes kilépési program keretében a fejlesztési központból.

„Minden lehetőség napirenden van” – mondta Bordeanu a jövőbeni esetleges elbocsátásokkal kapcsolatban a Hotnews beszámolója szerint.

Az elhúzódó gazdasági visszaesés nagyon szűk mozgásteret hagy a kormánynak a gazdaságélénkítésre, mivel az országot már most fenyegeti annak veszélye, hogy hitelminősítése bóvli kategóriába kerül. 

A hitelfelvétel költségei már most a legmagasabbak az Európai Unióban, ami az évek óta növekvő költségvetési és folyó fizetési mérleg hiányának következménye.

A politikai válság gazdasági válságot okozott

A 10 éves román államkötvény-hozam a kormány összeomlása után 7 százalék fölé ugrott, majd csütörtökre 6,95 százalékra mérséklődött. Ez még mindig több mint egy százalékponttal magasabb a lengyel és magyar megfelelőknél. Eközben a lej történelmi mélypontra gyengült az euróval szemben.

A politikai válság megakasztotta azokat a költségvetési reformokat, amelyek szükségesek lennének 8 milliárd euró uniós helyreállítási forrás lehívásához. Ezek a pénzek kulcsfontosságúak az idei, a GDP 6,2 százalékának megfelelő költségvetési hiánycél teljesítéséhez, valamint új beruházási források biztosításához, amelyek elősegíthetnék a gazdasági növekedést. Romániának augusztus végéig van lehetősége a források lehívására.

A pénteki adatok szerint a gazdaság korábbi fő hajtóerői, a fogyasztás és az ipar továbbra is a növekedés legnagyobb fékezői maradtak, miközben csak az építőipar és az export járult hozzá enyhén pozitívan a teljesítményhez.

Cristian Popa, a román jegybank igazgatótanácsának tagja szerint a gazdasági növekedés a következő időszakban is „nagyon alacsony” maradhat a fogyasztás visszaesése miatt, ugyanakkor az év második felében fokozatos fellendülésre lát esélyt. 

Ha a belső és külső bizonytalanságok csökkennek, és az alkalmazkodási folyamat rendezett módon folytatódik, a gazdaság fokozatosan visszanyerheti lendületét, akár már az idei év második felében 

– mondta Popa.

Nagyon keserves lesz a kilábalás - már ha lesz egyáltalán

Ehhez azonban elengedhetetlen a költségvetési konszolidáció folytatása, az uniós források lehívása és a politikai környezet stabilizálása. Ha a következő kormány nem tud hiteles gazdasági helyreállítási pályát felvázolni, további beruházások halasztódhatnak el, ami tovább mélyítheti a gazdasági problémákat. 

Ha Románia jelentős összegeket veszít a helyreállítási alapokból, elhalasztja a szükséges reformokat, és késlekedik a gazdaság élénkítését szolgáló intézkedésekkel, a recesszió mélyebb és hosszabb lesz

 – figyelmeztetett Lolea, a Concordia közgazdásza.

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