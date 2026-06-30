Nagy a baj Romániában, most mindenki megijedt: megérkezett az utolsó figyelmeztetés Amerikából, bóvliba vághatják az egész gazdaságot – a pénzügyminiszter stabilitásért könyörög
Továbbra is nehéz helyzetben van Románia. A Moody’s hitelminősítő intézet arra figyelmeztette az országot, hogy a belpolitikai bizonytalanság veszélybe sodorhatja a költségvetési konszolidációt – közölte a pénzügyminisztérium. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint Romániának stabilitásra van szüksége ahhoz, hogy elkerülje az ország hitelminősítésének bóvli kategóriába történő lerontását.
A Moody’s pénteken közzétett elemzésében kiemelte, hogy a hosszan tartó politikai bizonytalanság és a működőképes parlamenti többség hiánya komoly nyomást gyakorolhat a költségvetési egyensúly helyreállítására, valamint a Románia által vállalt reformok végrehajtására – idézi a tárca hétfői közleményét a Maszol.ro romániai magyar hírportál.
A hitelminősítő szerint a stabil politikai keret és az intézményi kapacitás elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország tartani tudja a kijelölt pénzügyi pályát.
„Napjaink legnagyobb gazdasági tétje az országcsőd-kockázati besorolás lerontásának elkerülése. Voltunk már korábban is sebezhető ponton, de nehéz intézkedésekkel és felelős költségvetési irányvonallal sikerült elkerülnünk egy Romániára nézve rendkívül veszélyes forgatókönyvet. A felelősség útján kell maradnunk. A hitelminősítők nemcsak a számokat nézik, hanem egy ország képességét is arra, hogy teljesítse vállalásait, csökkentse a deficitet, előbbre vigye a PNRR-t, és kiszámítható maradjon a befektetők, valamint az európai partnerek számára” – nyilatkozta Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter.
A Moody’s megjegyezte, hogy az eddigi várakozásaik a költségvetési hiány folyamatos csökkenésével számoltak: a 2025-ös 7,9 százalékos GDP-arányos deficitről 6,5 százalékra 2026-ban, majd 5,9 százalékra 2027-ben. Az ügynökség ugyanakkor jelezte, hogy ez a pályagörbe nagyban függ attól, hogy Románia képes lesz-e fenntartani a szigort és meghozni a szükséges intézkedéseket 2026 után is.
Kritikus időszakban Románia
A román pénzügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a Moody’s jelentése a finanszírozási költségek növekedésére is figyelmeztet. A magas hozamok és az elmúlt években felhalmozott államadósság miatt az ügynökség becslése szerint a kamatfizetések a költségvetési bevételek 9,2 százalékára emelkedhetnek 2026-ban, 2027-ben pedig elérhetik a 9,6 százalékot. Ezenkívül Románia rendkívül sebezhető a devizaárfolyam-ingadozásokkal szemben is, mivel az államadósság kicsivel több mint 50 százaléka külföldi valutában van denominálva.
A hitelminősítő által megjelölt másik kritikus pont az Országos Helyreállítási Tervből (PNRR) fennmaradó reformok és beruházások végrehajtása a 2026. augusztus 31-i végső határidő előtt. A Moody's elismerte, hogy Románia felgyorsította a PNRR implementációját – az Európai Bizottság által jóváhagyott legutóbbi kifizetés után a végrehajtási arány elérte a megközelítőleg 70 százalékot –, azonban a stabil kormány megalakításának késedelme hátráltathatja a még hátralévő vállalások időben történő lezárását.
A minisztérium pontosítása szerint a Moody’s mostani kommentárja egyelőre nem minősül hivatalos hitelminősítői lépésnek (felülvizsgálatnak), így nem jelenti a hitelminősítési osztályzat azonnali megváltoztatását.
Újabb miniszterelnökjelöltet fordított elő a román forgószínpad – a magyarok is támogatják, de úgy néz ki, ez se lesz elég
Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselő támogatásáról döntött pénteken hivatalosan is a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ. Az új miniszterelnök-jelölt kiválasztása hamarosan a román pártok körmére éghet, hiszen Nicușor Dan államfő igen szoros határidőt szabott a politikai válság lezárására – írja az Adevarul.
A PNL országos politikai bizottsága egyhangúlag megszavazta Mureșan jelölését, melynek kapcsán Ilie Bolojan pártelnök úgy fogalmazott, hogy az EP-képviselő elkötelezett az európai értékek mellett, ezért alkalmas arra, hogy a következő időszakban vezesse az országot.