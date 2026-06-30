Nagy a baj Romániában, most mindenki megijedt: megérkezett az utolsó figyelmeztetés Amerikából, bóvliba vághatják az egész gazdaságot – a pénzügyminiszter stabilitásért könyörög

Továbbra is nehéz helyzetben van Románia. A Moody’s hitelminősítő intézet arra figyelmeztette az országot, hogy a belpolitikai bizonytalanság veszélybe sodorhatja a költségvetési konszolidációt – közölte a pénzügyminisztérium. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint Romániának stabilitásra van szüksége ahhoz, hogy elkerülje az ország hitelminősítésének bóvli kategóriába történő lerontását.

Románia gazdaságára is kihat az elhúzódó belpolitikai válság / Fotó: Hans Lucas / AFP

A Moody’s pénteken közzétett elemzésében kiemelte, hogy a hosszan tartó politikai bizonytalanság és a működőképes parlamenti többség hiánya komoly nyomást gyakorolhat a költségvetési egyensúly helyreállítására, valamint a Románia által vállalt reformok végrehajtására – idézi a tárca hétfői közleményét a Maszol.ro romániai magyar hírportál.

A hitelminősítő szerint a stabil politikai keret és az intézményi kapacitás elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország tartani tudja a kijelölt pénzügyi pályát.

„Napjaink legnagyobb gazdasági tétje az országcsőd-kockázati besorolás lerontásának elkerülése. Voltunk már korábban is sebezhető ponton, de nehéz intézkedésekkel és felelős költségvetési irányvonallal sikerült elkerülnünk egy Romániára nézve rendkívül veszélyes forgatókönyvet. A felelősség útján kell maradnunk. A hitelminősítők nemcsak a számokat nézik, hanem egy ország képességét is arra, hogy teljesítse vállalásait, csökkentse a deficitet, előbbre vigye a PNRR-t, és kiszámítható maradjon a befektetők, valamint az európai partnerek számára” – nyilatkozta Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter.

A Moody’s megjegyezte, hogy az eddigi várakozásaik a költségvetési hiány folyamatos csökkenésével számoltak: a 2025-ös 7,9 százalékos GDP-arányos deficitről 6,5 százalékra 2026-ban, majd 5,9 százalékra 2027-ben. Az ügynökség ugyanakkor jelezte, hogy ez a pályagörbe nagyban függ attól, hogy Románia képes lesz-e fenntartani a szigort és meghozni a szükséges intézkedéseket 2026 után is.

Kritikus időszakban Románia

A román pénzügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a Moody’s jelentése a finanszírozási költségek növekedésére is figyelmeztet. A magas hozamok és az elmúlt években felhalmozott államadósság miatt az ügynökség becslése szerint a kamatfizetések a költségvetési bevételek 9,2 százalékára emelkedhetnek 2026-ban, 2027-ben pedig elérhetik a 9,6 százalékot. Ezenkívül Románia rendkívül sebezhető a devizaárfolyam-ingadozásokkal szemben is, mivel az államadósság kicsivel több mint 50 százaléka külföldi valutában van denominálva.