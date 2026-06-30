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válság
Románia
Moody's
gazdaság

Nagy a baj Romániában, most mindenki megijedt: megérkezett az utolsó figyelmeztetés Amerikából, bóvliba vághatják az egész gazdaságot – a pénzügyminiszter stabilitásért könyörög

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A politikai bizonytalanság miatt a hitelminősítők leértékelhetik keleti szomszédunkat. Románia gazdaságára is kedvezőtlen hatást gyakorol az elhúzódó kormányválság.
VG
2026.06.30, 06:50
Frissítve: 2026.06.30, 06:56

Továbbra is nehéz helyzetben van Románia. A Moody’s hitelminősítő intézet arra figyelmeztette az országot, hogy a belpolitikai bizonytalanság veszélybe sodorhatja a költségvetési konszolidációt – közölte a pénzügyminisztérium. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint Romániának stabilitásra van szüksége ahhoz, hogy elkerülje az ország hitelminősítésének bóvli kategóriába történő lerontását.

Románia román gazdaság román zászló
Románia gazdaságára is kihat az elhúzódó belpolitikai válság / Fotó: Hans Lucas / AFP

A Moody’s pénteken közzétett elemzésében kiemelte, hogy a hosszan tartó politikai bizonytalanság és a működőképes parlamenti többség hiánya komoly nyomást gyakorolhat a költségvetési egyensúly helyreállítására, valamint a Románia által vállalt reformok végrehajtására – idézi a tárca hétfői közleményét a Maszol.ro romániai magyar hírportál.

A hitelminősítő szerint a stabil politikai keret és az intézményi kapacitás elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország tartani tudja a kijelölt pénzügyi pályát.

„Napjaink legnagyobb gazdasági tétje az országcsőd-kockázati besorolás lerontásának elkerülése. Voltunk már korábban is sebezhető ponton, de nehéz intézkedésekkel és felelős költségvetési irányvonallal sikerült elkerülnünk egy Romániára nézve rendkívül veszélyes forgatókönyvet. A felelősség útján kell maradnunk. A hitelminősítők nemcsak a számokat nézik, hanem egy ország képességét is arra, hogy teljesítse vállalásait, csökkentse a deficitet, előbbre vigye a PNRR-t, és kiszámítható maradjon a befektetők, valamint az európai partnerek számára” – nyilatkozta Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter.

A Moody’s megjegyezte, hogy az eddigi várakozásaik a költségvetési hiány folyamatos csökkenésével számoltak: a 2025-ös 7,9 százalékos GDP-arányos deficitről 6,5 százalékra 2026-ban, majd 5,9 százalékra 2027-ben. Az ügynökség ugyanakkor jelezte, hogy ez a pályagörbe nagyban függ attól, hogy Románia képes lesz-e fenntartani a szigort és meghozni a szükséges intézkedéseket 2026 után is.

Kritikus időszakban Románia

A román pénzügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a Moody’s jelentése a finanszírozási költségek növekedésére is figyelmeztet. A magas hozamok és az elmúlt években felhalmozott államadósság miatt az ügynökség becslése szerint a kamatfizetések a költségvetési bevételek 9,2 százalékára emelkedhetnek 2026-ban, 2027-ben pedig elérhetik a 9,6 százalékot. Ezenkívül Románia rendkívül sebezhető a devizaárfolyam-ingadozásokkal szemben is, mivel az államadósság kicsivel több mint 50 százaléka külföldi valutában van denominálva.

A hitelminősítő által megjelölt másik kritikus pont az Országos Helyreállítási Tervből (PNRR) fennmaradó reformok és beruházások végrehajtása a 2026. augusztus 31-i végső határidő előtt. A Moody's elismerte, hogy Románia felgyorsította a PNRR implementációját – az Európai Bizottság által jóváhagyott legutóbbi kifizetés után a végrehajtási arány elérte a megközelítőleg 70 százalékot –, azonban a stabil kormány megalakításának késedelme hátráltathatja a még hátralévő vállalások időben történő lezárását.

A minisztérium pontosítása szerint a Moody’s mostani kommentárja egyelőre nem minősül hivatalos hitelminősítői lépésnek (felülvizsgálatnak), így nem jelenti a hitelminősítési osztályzat azonnali megváltoztatását.

Újabb miniszterelnökjelöltet fordított elő a román forgószínpad – a magyarok is támogatják, de úgy néz ki, ez se lesz elég

Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselő támogatásáról döntött pénteken hivatalosan is a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ. Az új miniszterelnök-jelölt kiválasztása hamarosan a román pártok körmére éghet, hiszen Nicușor Dan államfő igen szoros határidőt szabott a politikai válság lezárására – írja az Adevarul.

A PNL országos politikai bizottsága egyhangúlag megszavazta Mureșan jelölését, melynek kapcsán Ilie Bolojan pártelnök úgy fogalmazott, hogy az EP-képviselő elkötelezett az európai értékek mellett, ezért alkalmas arra, hogy a következő időszakban vezesse az országot.

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