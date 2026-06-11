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légitársaság
Ryanair

Vizsgálat indult a Ryanair ellen: fizetnie kell a szülőknek, hogy gyerekük mellé ülhessenek?

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A brit versenyhatóság vizsgálatot indított a Ryanair ellen. A felügyeleti szerv hangsúlyozta, hogy egyelőre csak a revízió elindításáról döntött, és nem vont le következtetést.
VG
2026.06.11, 09:05
Frissítve: 2026.06.11, 09:05

A brit versenyfelügyeleti hatóság (CMA) csütörtökön vizsgálatot indított a Ryanair ír diszkont légitársaság ellen. Az ügy tárgya az a díj, amelyet a légitársaság akkor számít fel a szülőknek, ha kiskorú gyermekükkel szeretnének egy sorban ülni a repülőn.

FILE PHOTO: Ryanair plane at Makedonia airport in Thessaloniki, ahead of Ryanair news conference on its operations in Greece A Ryanair családi ülőhelydíjait vizsgálja a brit versenyhatóság
Fotó: Alexandros Avramidis / Reuters

A CMA közleménye szerint a hatóság azt vizsgálja, hogy a Ryanair úgynevezett kötelező családi ülőhely díja jogszerűen terheli-e az utasokat. A gyanú lényege: a légitársaság esetleg a saját, légiközlekedési előírásokból fakadó gyermekbiztonsági és akadálymentességi kötelezettségeit hárítja át fizetős szolgáltatás formájában a szülőkre.

A hatóság hangsúlyozta, hogy egyelőre csak a vizsgálat elindításáról döntött, és nem vont le következtetést arról, hogy a Ryanair megsértette-e a fogyasztóvédelmi jogszabályokat. A Ryanair egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Hogyan működik a Ryanair ülőhely-rendszere?

A Ryanair szabályzata szerint, ha valaki 12 évesnél fiatalabb gyermekkel vásárol jegyet, a foglalási rendszer automatikusan kötelezővé teszi, hogy legalább egy felnőtt fizessen egy kijelölt ülőhelyet. Ez általában a legolcsóbb, négy-tizenöt euró közé eső normál helyek egyikét jelenti, az útvonaltól függően. Cserébe a megvásárolt felnőtt hely mellé legfeljebb négy kiskorú gyermek ingyenesen kap ülőhelyet, a szomszédos üléseire.

Ha a foglaláson egynél több felnőtt szerepel, a további felnőtteknek már nem kötelező helyet venniük – ők az ingyenes, véletlenszerű szétosztással is repülhetnek, azzal a kockázattal, hogy a rendszer a repülő más részére osztja be őket. A légitársaság ezt a rendszert biztonsági előírásként alkalmazza, azzal az indokkal, hogy így biztosítható: gyerekek ne kerüljenek idegenek mellé a fedélzeten.

A légitársaságok egyre szűkebb mozgástérben repülnek

A Ryanair ellen indított hatósági eljárás egybeesik a szektor szélesebb körű turbulenciájával. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) nemrég a felére csökkentette a globális légiipar 2026-ra vonatkozó profitvárakozását, amit elsősorban a kerozinárak drasztikus emelkedésével magyarázott: az üzemanyag idén várhatóan mintegy 70 százalékkal drágul a tavalyihoz képest, részben az iráni konfliktus hatására.

Az IATA előrejelzése szerint a szektor idén összesen 23 milliárd dolláros nettó nyereséget termel, szemben a tavalyi 45 milliárddal. Az egy utasra jutó profit 9,1 dollárról 4,5 dollárra zuhan – Willie Walsh, az IATA főigazgatója szerint ebből már egy hot dogot sem lehet venni az amerikai focivébé helyszínein.

Az európai légitársaságok különösen érzékenyen érintettek: a szektorban várható nettó nyereség 13 milliárdról 9,6 milliárd dollárra csökkenhet, miközben a részvényárfolyamok – a British Airwayst üzemeltető IAG-tól a Lufthansán át a Ryanairig – már hétfőn is érzékelhető esést mutattak. Ebben a környezetben a hatósági nyomás újabb terheket róhat a diszkont modellt fenntartani próbáló légitársaságokra

 

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