Vizsgálat indult a Ryanair ellen: fizetnie kell a szülőknek, hogy gyerekük mellé ülhessenek?

A brit versenyfelügyeleti hatóság (CMA) csütörtökön vizsgálatot indított a Ryanair ír diszkont légitársaság ellen. Az ügy tárgya az a díj, amelyet a légitársaság akkor számít fel a szülőknek, ha kiskorú gyermekükkel szeretnének egy sorban ülni a repülőn.

Fotó: Alexandros Avramidis / Reuters

A CMA közleménye szerint a hatóság azt vizsgálja, hogy a Ryanair úgynevezett kötelező családi ülőhely díja jogszerűen terheli-e az utasokat. A gyanú lényege: a légitársaság esetleg a saját, légiközlekedési előírásokból fakadó gyermekbiztonsági és akadálymentességi kötelezettségeit hárítja át fizetős szolgáltatás formájában a szülőkre.

A hatóság hangsúlyozta, hogy egyelőre csak a vizsgálat elindításáról döntött, és nem vont le következtetést arról, hogy a Ryanair megsértette-e a fogyasztóvédelmi jogszabályokat. A Ryanair egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Hogyan működik a Ryanair ülőhely-rendszere?

A Ryanair szabályzata szerint, ha valaki 12 évesnél fiatalabb gyermekkel vásárol jegyet, a foglalási rendszer automatikusan kötelezővé teszi, hogy legalább egy felnőtt fizessen egy kijelölt ülőhelyet. Ez általában a legolcsóbb, négy-tizenöt euró közé eső normál helyek egyikét jelenti, az útvonaltól függően. Cserébe a megvásárolt felnőtt hely mellé legfeljebb négy kiskorú gyermek ingyenesen kap ülőhelyet, a szomszédos üléseire.

Ha a foglaláson egynél több felnőtt szerepel, a további felnőtteknek már nem kötelező helyet venniük – ők az ingyenes, véletlenszerű szétosztással is repülhetnek, azzal a kockázattal, hogy a rendszer a repülő más részére osztja be őket. A légitársaság ezt a rendszert biztonsági előírásként alkalmazza, azzal az indokkal, hogy így biztosítható: gyerekek ne kerüljenek idegenek mellé a fedélzeten.

A légitársaságok egyre szűkebb mozgástérben repülnek

A Ryanair ellen indított hatósági eljárás egybeesik a szektor szélesebb körű turbulenciájával. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) nemrég a felére csökkentette a globális légiipar 2026-ra vonatkozó profitvárakozását, amit elsősorban a kerozinárak drasztikus emelkedésével magyarázott: az üzemanyag idén várhatóan mintegy 70 százalékkal drágul a tavalyihoz képest, részben az iráni konfliktus hatására.