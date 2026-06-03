Hivatalos: Magyarország elvesztette az óriási kínai autógyárat, máshol épül meg – 200 millió eurós beruházást bukott a gazdaság, így döntött a BYD legfőbb riválisa

Az észak-spanyolországi Galiciában nyithatja meg első európai elektromosautó üzemét az MG márka gyártója, a kínai SAIC Motor – jelentette be az autonóm régió vezetése.

Több mint kétezer új munkahelyet hozhat Galíciába a kínai MG márka anyavállalatának tervezett gyára / Fotó: NurPhoto via AFP



Alfonso Rueda tartományi elnök tájékoztatása szerint az építkezés várhatóan 2027-ben indul, amelynek során több összekapcsolt telephelyet hoznak létre. As Pontesben lenne a fő logisztikai és ipari központ, Ferrolban végeznék az összeszerelést és a szállítást, továbbá itt kapnának helyet a kiegészítő iparágak is.

Az üzem, amely évente 120 ezer elektromos gépjármű gyártására terveznek, 2028-ban kezdheti meg működését, a beruházás induló költségvetése 200 millió euró. Az új létesítmények több mint 2300 munkahelyet teremtenének a térségben.

A galiciai autonóm kormány stratégiai ipari projektnek nyilvánította a beruházást, amely felgyorsítja az adminisztratív eljárásokat.

A projekt megvalósulásához még meg kell szerezni a koncessziós engedélyeket a Ferrol külső kikötőjében kiválasztott telekre, valamint a spanyol központi kormánynak hivatalosan jóvá kell hagynia a beruházást, mivel európai unión kívüli, közvetlen külföldi beruházásról van szó. María Jesús Lorenzana, a régió gazdasági tanácsosa szerint a beruházó közép- és hosszú távú célja, hogy jelentős ipari és logisztikai központtá alakítsa a régiót.

"Ez magában foglalná a fejlett gyártási technológiákat és kulcsfontosságú folyamatokat, valamint az alkatrészek nagy részének helyi gyártását, a kötelező Európai Uniós előírásoknak megfelelően, amelyek legalább 70 százalékos helyi gyártást írnak elő" – idézte a politikust az El Economista című spanyol gazdasági lap, hozzátéve, hogy az autógyártó az Európai Unió vámtarifái hatásainak enyhítésére törekszik a projekt révén.

Az MG közleményében történelmi mérföldkőnek nevezte első európai elektromosjármű-gyárát. "A helyi gyártás és a kutatás-fejlesztés révén világelső technológiákat hoz Európába, támogatva az átmenetet a mobilitás fenntarthatóbb jövője felé, összhangban az EU 2035-ös nulla kibocsátási célkitűzéseivel"

- érvelt a cég.