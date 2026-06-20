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Lengyelország
háború
Ukrajna
Sikorski

Magyar Péter lengyel barátai követelőznek: Sikorski szerint Lengyelországnak ott a helye a tárgyalóasztalnál

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Lengyelország álláspontja szerint ott a helyük a tárgyalóasztalnál a nagyok mellett, mert az ország viseli leginkább a következményeit a háborúnak az EU-s országok között. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter
Járdi Roland
2026.06.20, 11:30
Frissítve: 2026.06.20, 11:30

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter interjút adott a Frankfurter Allgemeine Zeitung német lapnak, amelyben bírálta Németország, Franciaország és Nagy-Britannia vezető szerepét az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon, egyúttal ragaszkodott ahhoz, hogy Lengyelország is helyet kapjon a tárgyalóasztalnál.

Sikorski
Magyar Péter lengyel barátai követelőznek: Sikorski szerint Lengyelországnak ott a helye a tárgyalóasztalnál

Magyar Péter lengyel barátai követelőznek: Sikorski szerint Lengyelországnak ott a helye a tárgyalóasztalnál

„A Fekete-tenger, a Balti-tenger és az Adriai-tenger között 120 millió ember él az EU-ban; Skandináviával együtt ez a szám 150 millióra emelkedik, akiket sokkal közvetlenebb fenyegetés fenyeget az orosz agressziótól, mint Németországot” – mondta Sikorski, akinek a legfőbb érve az volt, hogy 

Mi Oroszország és Ukrajna szomszédai vagyunk, Önök Németországban nem.

Majd hozzátette, hogy Lengyelország az első vonalban van, a folyamatosan áthaladó fegyverszállítmányok miatt „Lengyelország viseli a kapcsolódó kockázatokat, ezért szerepet kíván játszani a tárgyalásokon” – fogalmazott.

Sikorski azt javasolta, hogy kövessék az uniós szerződésekben meghatározott utat, például az Európai Tanács elnökén keresztül. Alternatív megoldáskén egy „hajlandóságok koalícióján” kellene dolgozni, amely képviselné a kontinenst a tárgyalásokon.

Az Európai Unió megosztottnak tűnik a kérdésben. A tegnap véget ért EU-csúcstalálkozón Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök nem támogatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, amiért elrendelte csapatának, hogy nyissák meg saját kommunikációs csatornáikat Moszkvával, a nemzeti vezetők kezdeményezésétől függetlenül.

Costa megvédte a Kremllel való kommunikációs csatornák megnyitására tett kísérleteit. „Nem hagyatkozhatunk kizárólag másokra az orosz üzenetek értelmezésében, és képesnek kell lennünk arra, hogy saját üzeneteinket közvetlenül Oroszországnak továbbítsuk” – mondta Costa a brüsszeli EU-csúcstalálkozó után.

Elutasította azonban a különböző diplomáciai kezdeményezések közötti rivalizálásra vonatkozó felvetéseket. „Nem látok semmilyen ellentmondást vagy versenyt a különböző szereplők és formátumok között. Kiegészítik egymást” – mondta. A német és francia vezetők, valamint Nagy-Britannia, amely már nem tagja az EU-nak, továbbra is vezető szerepet kívánnak betölteni a békefolyamatokban.

 

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