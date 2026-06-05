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A határ szó szerint a csillagos ég - a Goldman Sachs szerint százszorosára növekedhetnek a SpaceX MI-bevételei 2030-ra

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A Wall Street-i bank előrejelzései kulcsszerepet játszanak abban az 1,78 ezer milliárd dolláros értékelésben, amelyet a vállalat a tőzsdei bevezetés során kíván elérni. A SpaceX jövője a mesterségesintelligencia-üzletágon múlik.
D. GY.
2026.06.05, 08:45
Frissítve: 2026.06.05, 09:00

A Goldman Sachs arra számít, hogy a SpaceX mesterségesintelligencia-üzletágának bevétele 2030-ra mintegy százszorosára emelkedik. A várakozások a vállalat vezető befektetési bankjának számításain alapulnak, és meghatározó szerepet játszanak a SpaceX tervezett tőzsdei bevezetésének (IPO) 1,78 ezer milliárd dolláros értékelésében.

SpaceX
A Goldman Sachs nagy erőkkel szervezi a SpaceX kibocsátásának roadshow-ját, egyben csillagászati bevételeket jósol Elon Musk cégének / Fotó: Kena Betancur
  • A Goldman Sachs előrejelzése szerint a SpaceX MI-részlegének bevétele 2025-ös 3,2 milliárd dollárról 2030-ra 322 milliárd dollárra nőhet. 
  • A teljes vállalat árbevétele a várakozások szerint a tavalyi 18,7 milliárd dollárról 474 milliárd dollárra emelkedhet 2030-ra.

Már az idén beindulhat az MI-üzletág szárnyalása

A rendkívül optimista becslések jól mutatják, milyen agresszív várakozások táplálják a nagy technológiai vállalatok mesterséges intelligenciába irányuló beruházási hullámát, amely az amerikai részvénypiacot sorozatos történelmi csúcsokra segítette. A Goldman modelljét szóban ismertették egy a befektetővel, miközben a SpaceX megkezdte IPO-roadshow-ját – értesült a Financial Times. 

A bankárok várakozásai szerint a részvénykibocsátás során Elon Musk cége akár 86 milliárd dollár tőkét is bevonhat.

A SpaceX értékelése jelentős részben azon a feltételezésen alapul, hogy az xAI nevű MI-részleg – amely 2025-ben 6,4 milliárd dolláros veszteséget termelt – összesen 26,5 ezer milliárd dolláros piacot szolgálhat ki – a SpaceX kibocsátási tájékoztatója szerint. Ez messze meghaladja a vállalat Starlink műholdas internetszolgáltatására és űripari tevékenységére becsült, mintegy 2000 milliárd dolláros piacméretet.

  • A Goldman Sachs számításai szerint a SpaceX MI-üzletágának árbevétele 2026-ban 388 százalékkal, 15,6 milliárd dollárra nőhet, 
  • majd 2027-ben elérheti a 34,5 milliárd dollárt. 

Az MI-részleg válhat a SpaceX legnagyobb üzletágává

A Goldman Sachs arra számít, hogy a Starlink műholdas internetszolgáltatás 2030-ban 144 milliárd dolláros bevételt termel majd, ami kevesebb mint fele az MI-részleg által várható bevételnek.

A bank előrejelzése szerint a SpaceX rakétaüzletága 2030-ban 8,3 milliárd dolláros árbevételt érhet el, szemben a tavalyi 4,1 milliárd dollárral.

A Goldman azt is várja, hogy a vállalat korrigált EBITDA-ja (kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredménye) a 2025-ös 6,6 milliárd dollárról 2030-ra 352 milliárd dollárra ugrik.

A SpaceX tavaly 13,8 milliárd dollár negatív szabad cash flow-t termelt, de a Goldman szerint 2031-re már 72 milliárd dolláros pozitív szabad cash flow-t érhet el.

A Groknak le kellene győznie az OpenAI-t és a Google-t

Ahhoz, hogy ezek a növekedési előrejelzések valóra váljanak, a SpaceX Grok nevű modellcsaládjának utol kellene érnie, majd meg is kellene előznie a vezető MI-laborokat, köztük az Anthropicot, a Google-t és az OpenAI-t olyan kulcsterületeken, mint a programozás, a kiberbiztonság, az MI-ügynökök és a chatbotok.

Az egykori xAI azonban folyamatos belső válsággal küzdött: 

Elon Musk két éven belül mind a tíz társalapítót eltávolította a vállalattól. 

Emellett a teljesítmény is elmaradt a várakozásoktól, így a vállalat csak töredékét tudta megszerezni annak a lakossági és vállalati előfizetői bázisnak, amely a prognosztizált bevételekhez szükséges lenne.

Musk emellett bérbe adta a Colossus 1 adatközpontot a rivális Anthropicnak, mivel a Tennessee állambeli Memphisben található, 300 megawattos létesítmény kihasználtsága alacsony maradt, miután a Grok nem tudott jelentős piaci részesedést szerezni.

Hatalmas banki díjakat hozhat az IPO

A Goldman Sachs olyan riválisokat előzött meg a SpaceX tőzsdei bevezetésének vezető szervezőjeként, mint a Morgan Stanley, a JPMorgan, a Citigroup, a Bank of America és az UBS. A tranzakció várhatóan több tízmillió dollárnyi díjbevételt generál majd a Wall Street vezető bankjai számára.

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