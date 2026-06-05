A határ szó szerint a csillagos ég - a Goldman Sachs szerint százszorosára növekedhetnek a SpaceX MI-bevételei 2030-ra

A Goldman Sachs arra számít, hogy a SpaceX mesterségesintelligencia-üzletágának bevétele 2030-ra mintegy százszorosára emelkedik. A várakozások a vállalat vezető befektetési bankjának számításain alapulnak, és meghatározó szerepet játszanak a SpaceX tervezett tőzsdei bevezetésének (IPO) 1,78 ezer milliárd dolláros értékelésében.

A Goldman Sachs nagy erőkkel szervezi a SpaceX kibocsátásának roadshow-ját, egyben csillagászati bevételeket jósol Elon Musk cégének / Fotó: Kena Betancur

A Goldman Sachs előrejelzése szerint a SpaceX MI-részlegének bevétele 2025-ös 3,2 milliárd dollárról 2030-ra 322 milliárd dollárra nőhet.

A teljes vállalat árbevétele a várakozások szerint a tavalyi 18,7 milliárd dollárról 474 milliárd dollárra emelkedhet 2030-ra.

Már az idén beindulhat az MI-üzletág szárnyalása

A rendkívül optimista becslések jól mutatják, milyen agresszív várakozások táplálják a nagy technológiai vállalatok mesterséges intelligenciába irányuló beruházási hullámát, amely az amerikai részvénypiacot sorozatos történelmi csúcsokra segítette. A Goldman modelljét szóban ismertették egy a befektetővel, miközben a SpaceX megkezdte IPO-roadshow-ját – értesült a Financial Times.

A bankárok várakozásai szerint a részvénykibocsátás során Elon Musk cége akár 86 milliárd dollár tőkét is bevonhat.

A SpaceX értékelése jelentős részben azon a feltételezésen alapul, hogy az xAI nevű MI-részleg – amely 2025-ben 6,4 milliárd dolláros veszteséget termelt – összesen 26,5 ezer milliárd dolláros piacot szolgálhat ki – a SpaceX kibocsátási tájékoztatója szerint. Ez messze meghaladja a vállalat Starlink műholdas internetszolgáltatására és űripari tevékenységére becsült, mintegy 2000 milliárd dolláros piacméretet.

A Goldman Sachs számításai szerint a SpaceX MI-üzletágának árbevétele 2026-ban 388 százalékkal, 15,6 milliárd dollárra nőhet,

majd 2027-ben elérheti a 34,5 milliárd dollárt.

Az MI-részleg válhat a SpaceX legnagyobb üzletágává

A Goldman Sachs arra számít, hogy a Starlink műholdas internetszolgáltatás 2030-ban 144 milliárd dolláros bevételt termel majd, ami kevesebb mint fele az MI-részleg által várható bevételnek.

A bank előrejelzése szerint a SpaceX rakétaüzletága 2030-ban 8,3 milliárd dolláros árbevételt érhet el, szemben a tavalyi 4,1 milliárd dollárral.