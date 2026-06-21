A SpaceX tőzsdei bevezetése nemcsak Elon Musk és a befektetők számára történelmi pillanat, hanem a NASA-nak is új helyzetet teremt. Az amerikai űrügynökség egyik legfontosabb partnere óriási tőkéhez jutott, ami felgyorsíthatja a Hold-programot és az emberes űrrepülés új korszakát. Ugyanakkor a NASA kitettsége is nő: mostantól egy tőzsdei nyomás alatt működő, erősen Musk-központú vállalatra támaszkodik az amerikai űrprogram több kritikus pontján.

Elon Musk egyeduralma a SpaceX felett a NASA legnagyobb lehetősége lehet, vagy legnagyobb bukása – a Hold felé vezető út most már a Wall Streeten halad át / Fotó: Shutterstock AI

Történelmi tőzsdei bevezetést hajtott végre a SpaceX: Elon Musk űripari vállalata 75 milliárd dollárt vont be az IPO során, a részvényeket 135 dolláros áron értékesítették, a cég értékelése pedig 1,77 ezermilliárd dollárra ugrott. A részvények a Nasdaqon kezdtek kereskedni, az első piaci reakció pedig azt mutatta, hogy a befektetők nem egyszerű rakétavállalatként, hanem az űripar, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb jövőbeli nyerteseként árazzák a SpaceX-et.

Ez Elon Musk számára hatalmas siker, de közel sem klasszikus értelemben vett kontrollvesztés. A SpaceX tőzsdére ment, de nem lett átlagos tőzsdei nagyvállalat:

Musk továbbra is kiemelt befolyással rendelkezik, a vállalatirányítási struktúra pedig erősen védi az alapítói kontrollt.

Ez a befektetőknek egyszerre lehet vonzó és kockázatos. Vonzó, mert a SpaceX értéktörténete szinte elválaszthatatlan Musk kockázatvállaló, agresszív fejlesztési logikájától. Kockázatos, mert ugyanebből következik, hogy a cég sorsa továbbra is szokatlanul nagy mértékben függ egyetlen embertől.

A tőzsdei bevezetés azt is megmutatta, hogy a SpaceX már messze nem csak rakétacég. A társaság bevételének meghatározó részét a Starlink műholdas internetszolgáltatás adja, miközben a vállalati történetbe egyre erősebben beépül a mesterséges intelligencia is. A tőzsdei dokumentumok alapján a cég 2025-ben 18,67 milliárd dolláros árbevételt ért el, de 4,94 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt el. A Starlink erős növekedése tehát egyelőre együtt él a hatalmas fejlesztési és AI-kiadásokkal.