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A súlycsökkentő szereket szidják – van egy hely, ahol elképesztő gondot jelent, hogy lefogytunk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A gyors fogyás miatt a megvásárolt ruhák hamar túl nagynak bizonyulnak, így azokat sokan kisebbre cserélik. A ruhaboltok számára a súlycsökkentő szerek terjedése ezért óriási terhet jelent.
K. B. G.
2026.06.05, 10:50
Frissítve: 2026.06.05, 11:20

Az elmúlt években megjelent GLP-1 súlycsökkentő szerek alapvetően rajzolnak át számos iparágat, a legújabb áldozataik pedig az online ruhaboltok. A fogyás hatására ugyanis egyre több ruhát küldenek vissza a vásárlók, sőt az is előfordul, hogy a termékeket eleve több méretben rendelik meg, hogy aztán a nem kívánt darabokat visszaadják az eladónak.

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Ami korábban alig ment fel, az a súlycsökkentő szerek után túl bő lehet / Fotó: New Africa / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A súlycsökkentő szerek a ruhák gyors cseréjét okozhatják

A Wegovy és a Mounjaro hatására utal az is, hogy az elmúlt három évben folyamatosan nőtt azok aránya, akik a visszaküldéskor kisebb méretet kértek – derül ki a Narvar 38 kereskedőt vizsgáló adataiból. A Narvar számos üzlet számára intézi a visszaküldések menedzselését és a cég szerint tavaly már 14,6 százalékra ugrott a nagyobb méret kisebbre cserélők aránya – derül ki a The Wall Street Journal írásából.

Mindez óriási gondot jelent a kereskedőknek, hiszen a postázás, raktározás, csomagküldés költségei gyorsan összeadódnak, ráadásul a visszaérkező termékek sokszor már kifutó modellek, amiket csak leárazva lehet eladni. Prashant Agrawal, az Impact Analytics vezérigazgatója szerint 

egy egymilliárd dolláros, 20 százalékos visszaküldési aránnyal dolgozó kereskedő számára a cserék 5-10 százalékpontos növekedése akár 20 millió dollárral is csökkentheti a profitot.

Amikor a súlycsökkentő szerek hatása a legerősebb, akkor ráadásul havonta csökkenhetnek a felhasználók ruhaméretei. A vásárlók először a farmereket, a melltartókat vagy a sportosabb ruhákat cserélik le, de később jönnek a topok és ruhák, végül pedig akár a gyűrűk, a karkötők és a cipők is. A helyzetre olyan cégek keresik már a megoldást, mint a Levy’s Strauss, a Costco Wholesale vagy a Walmart.

A helyzetet rontja a súlycsökkentők árának esése, ami miatt egyre többen férnek hozzá ezekhez a szerekhez, miközben már megjelent belőlük a tablettás verzió is, ami újabb gátat távolított el terjedésük elől. A kereskedők igyekeznek jobban felhívni a figyelmet a méretek közötti különbségekre, hogy a vevők könnyebben tudják a helyes változatot kiválasztani a ruhák közül, és többet rendelnek a kisebb méretekből, de ezen túl nehezen képesek követni a változásokat.

Az elsősorban online kereskedők dolgát az is nehezíti, hogy a fogyás után sok vásárló már magabiztosabban szerzi be a boltokban a ruháit, míg korábban a túlsúly okozta gátlások miatt szívesebben vásárolt online.

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