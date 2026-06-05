Trump 700 millió dollárral erősítené az amerikai szénipart az energiaválság közepette

Trump szerint a program keretében 14 meglévő szénerőművet és 42 bányát tartanak meg, emellett két új szénerőmű és egy exportterminál is épül. Az Energiaügyi Minisztérium további 200 millió dollárt biztosít új létesítményekre Alaszkában és Nyugat-Virginiában, amelyek az első új amerikai széntüzelésű erőművek lennének 2013 óta – számol be arról az Origo.

Donald Trump a szénenergiába fektetett beruházásokkal tompítaná az iráni háború nyomán kialakult energiaválságot (illusztráció) / Fotó: Pexels

Állásokat teremt a szénenergiára támaszkodás

A Fehér Ház szerint a beruházások mintegy 14 ezer munkahelyet támogatnak, köztük több mint 1400 állást az oaklandi exportterminálnál. A támogatott erőművek több államban működnek, köztük Kentuckyban, Tennessee-ben, Oklahomában és Nyugat-Virginiában.

Az elnök azzal érvelt, hogy a szén továbbra is fontos szerepet játszik az energiabiztonságban, és a program révén a fogyasztók elkerülhetnek jelentős, akár 50 milliárd dollárra becsült többletenergia-költséget.

Az országos jelentőségű AAA autósklub adatai szerint az Egyesült Államokban egy gallon benzin (3,78 liter) átlagára csütörtökön 4,24 dollár volt. Ez jelentős emelkedést jelent ahhoz képest, hogy az Egyesült Államok és Izrael iráni csapásainak megkezdésekor az átlagár még 2,98 dollár volt gallononként.

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) adatai szerint a fogyasztói energiaárak összességében 17,9 százalékkal emelkedtek az áprilisig tartó egy év során. Bár a szénerőművek használata önmagában nem fékezi az üzemanyagárakat, ha azok révén mérséklődik a villamos energia ára, akkor alkalmazásuk összességében segít gátolni az energiaárak további emelkedését.

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