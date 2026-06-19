Rekordot döntött a vendégmunkások száma Szlovákiában: már az autóipar sem működne nélkülük

A szlovák gazdaság az elmúlt években látványosan rákapott a külföldi munkaerő alkalmazására. Míg korábban elsősorban a környező országokból érkeztek dolgozók, ma már Ázsiából és más EU-n kívüli országokból is egyre többen vállalnak munkát az országban.

Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico is szemmel tartja a kassai Volvo-gyár építését / Fotó: Anadolu via AFP

A növekedés üteme európai összevetésben is kiemelkedő: az elemzések szerint Szlovákiában nőtt a leggyorsabban a külföldi munkavállalók száma az elmúlt két évben.

A szlovák munkaügyi hivatal adatai szerint 2025 szeptemberében már 135 195 külföldi állampolgár dolgozott az országban, ami rekordnak számít, és közel 7 százalékos részesedést jelent a teljes foglalkoztatásból. Néhány évvel ezelőtt még ennek csak a töredéke volt a külföldiek száma.

Az autóipar szívja fel a legtöbb külföldit

Szlovákia gazdaságának motorja továbbra is az autóipar. Az ország 2007 óta szinte folyamatosan a világ legnagyobb egy főre jutó autógyártója, 2024-ben közel egymillió személyautó készült a gyáraiban. Az ágazat több mint 10 százalékkal járul hozzá a GDP-hez, és közvetlenül mintegy 128 ezer embernek ad munkát.

Az országban jelenleg öt nagy autógyár működik: a Volkswagen Slovakia pozsonyi üzeme, a Stellantis nagyszombati gyára, a Kia Slovakia zsolnai üzeme, a Jaguar Land Rover Slovakia nyitrai gyára, valamint a nemrég elkészült Volvo Cars kassai üzeme, mely ősszel kezdi meg a próbagyártást.

Utóbbi a következő években több ezer új munkavállalót kereshet, miközben az egész ágazatot továbbra is súlyos munkaerőhiány jellemzi.

A gyárak és a hozzájuk kapcsolódó beszállítói hálózat egyre nagyobb arányban támaszkodik külföldi munkavállalókra. Az autóipar mellett a logisztikában, a raktározásban és a gépiparban is egyre külföldi vendégmunkás jelenik meg. A szlovák-amerikai kereskedelmi kamara idei felmérése szerint az autóipar továbbra is

az ország legversenyképesebb és egyben leginkább munkaerő-éhes ágazata, ezért a vállalatok többsége a következő években is számol külföldi alkalmazottak felvételével.

Indiaiak, szerbek és ukránok érkeznek tömegesen Szlovákiába

A külföldi dolgozók összetétele is jelentősen megváltozott. Az elemzések szerint a Szlovákiában dolgozó külföldiek közel fele ukrán, szerb és indiai állampolgár. A másik nagy csoportot a visegrádi országokból,

Romániából,

Bulgáriából,

valamint a Fülöp-szigetekről

és a volt szovjet tagköztársaságokból

érkezők adják. Különösen az EU-n kívüli munkavállalók száma ugrott meg: 2025-ben először haladta meg a százezret az ilyen országból érkezett dolgozók létszáma.