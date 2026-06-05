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Oroszország
Szu-57
légierő
India

Putyin bejelentette: eladják az orosz csúcsfegyvert a világ egyik legnagyobb országának – „Készen állunk a szállításra”

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Oroszország ötödik generációs, nehezen radarozható gépként hirdeti a Szu-57-est. Moszkva közölte: kész ilyen gépeket szállítani Indiának.
VG
2026.06.05, 20:40

Oroszország kész a saját fejlesztésű, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket szállítani Indiának – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a 2026-os Pétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF).

Putyin: Oroszország kész Szu-57-es vadászgépeket szállítani Indiának
Fotó: AFP

Putyin emlékeztetett rá, hogy India hagyományosan jelentős vásárlója az orosz repülőgépeknek és helikoptereknek. „A Su-57 egy jó, modern gép. Korábban felajánlottuk indiai partnereinknek, hogy közösen fejlesszük, de akkor nem jött létre az együttműködés. Mi elkészítettük saját magunk, most pedig készen állunk a szállításra” – fogalmazott az elnök.

Hozzátette, hogy a két ország közötti együttműködés nem csak a légi eszközökre terjed ki: India és Oroszország aktívan dolgozik együtt tengeralattjárók és a hadihajók területén is.

Oroszország ötödik generációs, nehezen radarozható gépként hirdeti a Szu-57-est.

Az összehasonlítás azonban nem kedvező: az amerikai F-22-es tolóerő-vektoros hajtóművei lehetővé teszik, hogy a gép rendkívüli manőverezőképességgel repüljön, miközben a fúvócsövek a törzsbe süllyesztve csökkentik a hőjelszinatúrát, ami megnehezíti a hőkövető rakéták dolgát. A Szu-57-esből mindkettő hiányzik.

Az F-22-esnél és az F-35-ösnél alkalmazott, S-kanyarban futó légbeömlők szintén hiányoznak az orosz gépről: ezek azért fontosak, mert eltakarják a hajtómű forgó lapátjait a radar elől, így a gép nehezebben észlelhető. A Szu-57-es légbeömlői egyenesek, a turbinalapátok pedig közvetlenül beláthatók radarral.

Indiának készülhet a gép

A Szu-57-es az ukrajnai háborúban sem bizonyult meghatározó tényezőnek. A brit védelmi hírszerzés 2023-ban megerősítette: az orosz légierő a gépet kizárólag nagy hatótávolságú csapásmérésre alkalmazza, mert attól tart, hogy az ukrán légvédelem közelébe engedve lelőhetnék. Exportsikerekkel sem büszkélkedhet különösebben a gép.

A nagyobb megrendelések közül egyedül Algéria emelhető ki, amely egy 14 darabos keretszerződésen belül eddig két Szu-57E átvételéről rendelkezik bejelentett információk szerint. India szintén érdeklődést mutat a Szu-57 kétüléses verziója iránt, noha 2018-ban kivonult az úgynevezett FGFA-programból, amelynek keretében Oroszországgal közösen fejlesztett volna kétüléses változatot. 

Az újbóli indiai érdeklődés hátterében valószínűleg az a stratégiai aggodalom áll, hogy Pakisztán az AVIC/Shenyang J-35-ös – Kína második lopakodó vadászgépe – első külföldi üzemeltetőjévé válhat. India saját fejlesztésű lopakodója, az AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) több mint két évtizede fejlesztés alatt áll, prototípusa azonban még nem repült.

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