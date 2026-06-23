A fogyókúrás gyógyszerek miatt alakult ki súlyos hiány egy étrend-kiegészítőből: most ezt az élelmiszert keresi mindenki
Súlyos ellátási gondok alakultak ki a német fehérjetermékek piacán: több üzletben hiányoznak a népszerű fehérjeporok, üresen konganak a polcok, miközben az alapanyagok drágulása miatt további áremelések jöhetnek. A probléma hátterében a tejsavófehérje, vagyis az úgynevezett whey protein világpiaci szűkössége áll, amelyet a fitnesztrendek és a fogyókúrás gyógyszerek terjedése egyaránt felerősített.
A német üzletek polcain az elmúlt években valóságos fehérjeforradalom zajlott le. A klasszikus turmixporok mellett ma már fehérjés pudingok, szeletek, fagylaltok, kenyerek, italok és kávék is sorakoznak az üzletekben. A kereslet azonban a fogyókúrás gyógyszerek elterjedése után, olyan gyorsan ugrott meg, hogy a gyártók és a tejipari feldolgozók nem tudnak lépést tartani vele. A The Guardian korábban arról írt, hogy a tejtermékek ára ötszörösére emelkedett, miután a fogyókurás (GLP-1) gyógyszerek használóinak a fehérjefogyasztás növelését javasolták.
Csódaélelmiszerré vált a tejsavófehérje
A Lebensmittel Zeitung német szaklap cikke szerint többek között az ESN és a More Nutrition egyes termékei is eltűntek a boltokból. A német DM és a Müller drogérialáncoknál is előfordul, hogy egyes gyártók nem tudják maradéktalanul teljesíteni a megrendeléseket.
A probléma középpontjában a tejsavófehérje áll. Ez az alapanyag a sajtgyártás melléktermékeként keletkezik, ezért a kínálata nem bővíthető egyik napról a másikra. Mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza, és a szervezet könnyen felszívja, így kiváló minőségű kiegészítő az izomnövekedés és -regenerálódás támogatására. A tejipar kapacitásait hosszú ideig évi egy-két százalékos keresletnövekedéshez igazították, miközben most robbanásszerűen nőtt az igény a magas fehérjetartalmú termékek iránt.
A német kiskereskedelemben az év első öt hónapjában állítólag 85 százalékkal ugrott meg a fehérjeporok értékesítése. A keresletet nemcsak a sportolók és a tudatos táplálkozást követők hajtják, hanem az is, hogy a fogyást segítő GLP–1 típusú készítmények, például:
- az Ozempic
- vagy a Mounjaro
használói számára gyakran fehérjedús étrendet javasolnak az izomtömeg csökkenésének mérséklésére.
Ez különösen az Egyesült Államokban növelte meg a belső keresletet. Az amerikai piac korábban a globális tejsavófehérje-ellátás egyik fontos forrása volt, ám a megnövekedett hazai igény miatt kevesebb termék kerülhetett az exportpiacokra. Emiatt az európai vevőkért is erősebb verseny alakult ki.
Brutális áremelkedés zajlott le
Az áremelkedés mára igen látványossá vált.
A tejsavófehérje-koncentrátum ára az év eleje óta megközelítőleg a duplájára nőtt, a magasabb minőségű tejsavófehérje-izolátum pedig több mint 40 százalékkal drágult.
A nagy márkák egy része már emelt az árain, és további drágulás sem zárható ki - közölte iparági források alapján a Lebensmittel Zeitung.
Egyelőre a kereskedelmi láncok saját márkás termékei valamelyest védettebb helyzetben lehetnek, mivel több szereplő hosszabb távú, rögzített árú beszállítói szerződésekkel rendelkezik. Ez azonban csak átmeneti előnyt jelenthet: amikor ezek a megállapodások lejárnak, a költségnövekedés a kedvezőbb árú termékeknél is megjelenhet.
A piac gyors megnyugvására nincs sok esély. Több nagy tejipari vállalat már új feldolgozókapacitások kiépítésén dolgozik, de egy ilyen üzem megépítése és teljes termelésbe állítása akár két-három évet is igénybe vehet. Addig a gyártók alternatív fehérjeforrásokkal, keveréktermékekkel és szűkebb kínálattal próbálhatják kezelni a helyzetet.
A tejsavófehérje hiánya egyre több élelmiszer-kategóriát érinthet, és a következő hónapokban a fogyasztók számára is egyértelművé válhat: a fehérjedús étrend divatja jóval drágábbá válhat, mint korábban volt.