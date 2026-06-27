Trump 100 százalékos importvámokkal fenyegeti az EU-tagállamokat – egy lehetséges digitális adó miatt

Újabb kereskedelmi konfliktus körvonalazódik az Egyesült Államok és több európai ország között „Számos európai ország tárgyal jelenleg az amerikai vállalatok digitális szolgáltatásaira kivetett adó közelgő bevezetéséről. Ezen országok némelyike ​​már közel áll a tényleges megvalósításhoz” - írta Donald Trump Trump saját közösségi média platformján, világossá téve, hogy bármely ország, amely ilyen adót vet ki, azonnal 100 százalékos vám alá esik az Amerikai Egyesült Államokba szállított összes árura. „Továbbá, a 100 százalékos vámot azonnal kivetjük, ha folytatják.” - tette egyértelmávé a helyezetet Trump.

Alig, hogy aláírták az unióval a kereskedelmi megálapodás, Trump újra 100 szaálékos vámokkal fenyegetett Fotó: Hans Lucas via AFP

Az új vámokat az Egyesült Államokba exportált összes árura kivetnék – folytatta Trump. Tetteit azzal indokolta, hogy egyes országok a digitális adók bevezetésének küszöbén állnak, amelyek negatívan befolyásolnák az amerikai vállalatokat.

Németországban a múltban többször is felmerült a nagy internetes vállalatokra kivetett digitális adó bevezetése. Például a pártatlan médiaügyi államminiszter, Wolfram Weimer régóta szorgalmazta egy ilyen adó bevezetését, azzal érvelve, hogy a Google-nek és más vállalatoknak bevételük egy részével kellene támogatniuk a német médiarendszert. Ő egy kifejezetten a médiaorgánumok számára elkülönített platformadó bevezetését támogatta.

A fekete-vörös koalíción belül azonban eltérő álláspontok voltak ebben a kérdésben. Például a szociáldemokraták egy ideje egy klasszikus digitális adó mellett érveltek. Ez a digitális illeték olyan nagy internetes cégeket érintene, mint a Google és a Meta. Ausztria szolgál modellként. Ott a nagy online platformoknak 2020 óta kötelező a reklámbevételeik öt százalékának megfizetése. Trump korábban hasonló vámokkal fenyegette meg Nagy-Britanniát az amerikai vállalatok megadóztatása miatt, de még nem hajtotta végre azokat.