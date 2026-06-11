Trump belengette, kiket engednek be a focivébén: történelmi siker lehet a torna, de nem mindenki juthat be Amerikába

Donald Trump szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság már most olyan érdeklődést váltott ki, amilyenre korábban nem volt példa. Az Egyesült Államok elnöke a BBC Sport által idézett nyilatkozatában azt mondta, a torna „a legsikeresebb világbajnokság” lehet, amelyet valaha rendeztek, mert szerinte még soha nem adtak el ennyi jegyet ilyen gyorsan.

Donald Trump, amerikai elnök / Fotó: Anadolu via AFP

Hatmillió jegyet adtak már el

Trump arról is beszélt, hogy egyeztetett Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, aki szerinte ugyancsak úgy látja, hogy a mostani jegyértékesítési adatok példátlanok. A FIFA vezetése valóban kiemelkedő érdeklődésről számolt be: Gianni Infantino a világbajnokság előtti sajtótájékoztatón azt mondta, már több mint hatmillió jegy kelt el a tornára.

A 2026-os világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Ez lesz az első olyan torna, amelyet három ország közösen bonyolít le, és egyben a legnagyobb világbajnokság is: 48 válogatott vesz részt rajta, összesen 104 mérkőzéssel. Az Egyesült Államok másodszor ad otthont vb-meccseknek, először 1994-ben rendezett mérkőzéseket, amikor Brazília lett a világbajnok.

Donald Trump has given an update on the visa situation for people wanting to enter the USA for the World Cup. pic.twitter.com/TC8qhQ3DRK — BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2026

Donald Trumpot meglepték a jegyárak

A beszámolók szerint a belépők ára 100 és 6370 dollár között mozog, ami nagyjából 31 ezer és 2 millió forint közötti összegnek felel meg a június 11-i dollár-forint árfolyam alapján. Trump külön kitért az Egyesült Államok–Paraguay-mérkőzésre, és azt mondta: szívesen ott lenne a találkozón, de ő maga sem fizetne 1000 dollárt, vagyis mintegy 309 ezer forintot egy jegyért. A FIFA elnöke ezzel szemben azzal érvelt, hogy a 60 dolláros, vagyis körülbelül 19 ezer forintos indulóár

a nagy amerikai sporteseményekhez képest nem számít kirívónak.

A torna körül azonban nemcsak a jegyárak, hanem a bevándorlási szabályok is komoly vitát váltottak ki. Trump a vízumügyekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, az amerikai kormány azon dolgozik, hogy „a megfelelő emberek” léphessenek be az országba a világbajnokság idején. A Reuters beszámolója szerint az elnök ezzel a fokozott ellenőrzésekre és a biztonsági szűrésre utalt, miközben több csapat, stábtag, játékvezető és szurkoló esetében is problémák merültek fel az amerikai beutazással.