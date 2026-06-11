Trump belengette, kiket engednek be a focivébén: történelmi siker lehet a torna, de nem mindenki juthat be Amerikába
Donald Trump szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság már most olyan érdeklődést váltott ki, amilyenre korábban nem volt példa. Az Egyesült Államok elnöke a BBC Sport által idézett nyilatkozatában azt mondta, a torna „a legsikeresebb világbajnokság” lehet, amelyet valaha rendeztek, mert szerinte még soha nem adtak el ennyi jegyet ilyen gyorsan.
Hatmillió jegyet adtak már el
Trump arról is beszélt, hogy egyeztetett Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, aki szerinte ugyancsak úgy látja, hogy a mostani jegyértékesítési adatok példátlanok. A FIFA vezetése valóban kiemelkedő érdeklődésről számolt be: Gianni Infantino a világbajnokság előtti sajtótájékoztatón azt mondta, már több mint hatmillió jegy kelt el a tornára.
A 2026-os világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Ez lesz az első olyan torna, amelyet három ország közösen bonyolít le, és egyben a legnagyobb világbajnokság is: 48 válogatott vesz részt rajta, összesen 104 mérkőzéssel. Az Egyesült Államok másodszor ad otthont vb-meccseknek, először 1994-ben rendezett mérkőzéseket, amikor Brazília lett a világbajnok.
Donald Trumpot meglepték a jegyárak
A beszámolók szerint a belépők ára 100 és 6370 dollár között mozog, ami nagyjából 31 ezer és 2 millió forint közötti összegnek felel meg a június 11-i dollár-forint árfolyam alapján. Trump külön kitért az Egyesült Államok–Paraguay-mérkőzésre, és azt mondta: szívesen ott lenne a találkozón, de ő maga sem fizetne 1000 dollárt, vagyis mintegy 309 ezer forintot egy jegyért. A FIFA elnöke ezzel szemben azzal érvelt, hogy a 60 dolláros, vagyis körülbelül 19 ezer forintos indulóár
a nagy amerikai sporteseményekhez képest nem számít kirívónak.
A torna körül azonban nemcsak a jegyárak, hanem a bevándorlási szabályok is komoly vitát váltottak ki. Trump a vízumügyekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, az amerikai kormány azon dolgozik, hogy „a megfelelő emberek” léphessenek be az országba a világbajnokság idején. A Reuters beszámolója szerint az elnök ezzel a fokozott ellenőrzésekre és a biztonsági szűrésre utalt, miközben több csapat, stábtag, játékvezető és szurkoló esetében is problémák merültek fel az amerikai beutazással.