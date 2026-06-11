Deviza
EUR/HUF355,24 -0,28% USD/HUF307,88 -0,31% GBP/HUF411,52 -0,29% CHF/HUF385,36 -0,19% PLN/HUF83,54 -0,28% RON/HUF67,81 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,31% EUR/HUF355,24 -0,28% USD/HUF307,88 -0,31% GBP/HUF411,52 -0,29% CHF/HUF385,36 -0,19% PLN/HUF83,54 -0,28% RON/HUF67,81 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 899,64 +1,26% MTELEKOM2 700 -0,3% MOL3 916 +2,96% OTP41 030 +2,14% RICHTER11 700 -1,03% OPUS367,5 -8,3% ANY7 750 -0,77% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 880 +1,43% BUMIX9 231,3 -0,87% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 870,86 +1,08% BUX133 899,64 +1,26% MTELEKOM2 700 -0,3% MOL3 916 +2,96% OTP41 030 +2,14% RICHTER11 700 -1,03% OPUS367,5 -8,3% ANY7 750 -0,77% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 880 +1,43% BUMIX9 231,3 -0,87% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 870,86 +1,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Donald Trump
világbajnokság
FIFA

Trump belengette, kiket engednek be a focivébén: történelmi siker lehet a torna, de nem mindenki juthat be Amerikába

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Donald Trump szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a rajt előtt rekordokat dönt, a jegyeladások alapján pedig minden idők legsikeresebb tornája lehet. Az amerikai elnök ugyanakkor a bevándorlási viták közepén világossá tette: Washington szívesen látja a szurkolókat, de csak azokat, akiket a hatóságok biztonsági szempontból megfelelőnek tartanak.
Csókási Annamária
2026.06.11, 13:25
Frissítve: 2026.06.11, 13:39

Donald Trump szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság már most olyan érdeklődést váltott ki, amilyenre korábban nem volt példa. Az Egyesült Államok elnöke a BBC Sport által idézett nyilatkozatában azt mondta, a torna „a legsikeresebb világbajnokság” lehet, amelyet valaha rendeztek, mert szerinte még soha nem adtak el ennyi jegyet ilyen gyorsan.

US President Donald Trump Trump amerika departs White House for visit to Florida
Donald Trump, amerikai elnök / Fotó: Anadolu via AFP

Hatmillió jegyet adtak már el

Trump arról is beszélt, hogy egyeztetett Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, aki szerinte ugyancsak úgy látja, hogy a mostani jegyértékesítési adatok példátlanok. A FIFA vezetése valóban kiemelkedő érdeklődésről számolt be: Gianni Infantino a világbajnokság előtti sajtótájékoztatón azt mondta, már több mint hatmillió jegy kelt el a tornára.

A 2026-os világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Ez lesz az első olyan torna, amelyet három ország közösen bonyolít le, és egyben a legnagyobb világbajnokság is: 48 válogatott vesz részt rajta, összesen 104 mérkőzéssel. Az Egyesült Államok másodszor ad otthont vb-meccseknek, először 1994-ben rendezett mérkőzéseket, amikor Brazília lett a világbajnok.

Donald Trumpot meglepték a jegyárak

A beszámolók szerint a belépők ára 100 és 6370 dollár között mozog, ami nagyjából 31 ezer és 2 millió forint közötti összegnek felel meg a június 11-i dollár-forint árfolyam alapján. Trump külön kitért az Egyesült Államok–Paraguay-mérkőzésre, és azt mondta: szívesen ott lenne a találkozón, de ő maga sem fizetne 1000 dollárt, vagyis mintegy 309 ezer forintot egy jegyért. A FIFA elnöke ezzel szemben azzal érvelt, hogy a 60 dolláros, vagyis körülbelül 19 ezer forintos indulóár 

a nagy amerikai sporteseményekhez képest nem számít kirívónak.

A torna körül azonban nemcsak a jegyárak, hanem a bevándorlási szabályok is komoly vitát váltottak ki. Trump a vízumügyekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, az amerikai kormány azon dolgozik, hogy „a megfelelő emberek” léphessenek be az országba a világbajnokság idején. A Reuters beszámolója szerint az elnök ezzel a fokozott ellenőrzésekre és a biztonsági szűrésre utalt, miközben több csapat, stábtag, játékvezető és szurkoló esetében is problémák merültek fel az amerikai beutazással.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu