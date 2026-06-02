Most lett elege Amerikának Trumpból, ezt a húzását már nem nézik el neki – sorra mennek a bíróságra az államok, ennyi lehet a keresztes háborúnak

New York állam vezetésével hét amerikai tagállam indított pert kedden Donald Trump kormánya ellen, amiért az visszavonta egy jelentős, New York partjainál fekvő tengeri szélerőműpark-bérletet, cserébe azért, hogy annak tulajdonosa vállalja, hogy inkább fosszilisenergia-projektekbe fektet be.

A Reuters beszámolója szerint a washingtoni szövetségi bíróságon benyújtott kereset az Amerikai Egyesült Államok Belügyminisztériumának március 23-i döntését támadja, amelynek értelmében visszavonták a francia TotalEnergies egyik leányvállalatának bérleti jogát, visszatérítettek a vállalatnak 795 millió dollárt, valamint kötelezettségvállalást kértek tőle arra, hogy az Egyesült Államokban nem fejleszt új tengeri szélerőmű-projekteket.

A TotalEnergies ezen kívül azt is vállalta, hogy közel 1 milliárd dollárt fordít egy texasi LNG-üzemre, valamint amerikai olaj- és földgáz-kitermelési beruházásokra.

A megállapodás új stratégiát jelentett a kormányzat széles körű törekvéseiben, amelyek célja az amerikai tengeri szélerőmű-fejlesztések leállítása. Donald Trump elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a tengeri szélerőműveket csúnyának és költségesnek tartja. Kormányzata a hazai fosszilisenergia-termelés növelésére törekszik, és megszüntette a zöldenergia-fejlesztéseket támogató törekvéseket.

Felsorakoztak az államok az elnökkel szemben

A felperes államok szerint az Attentive Energy néven ismert projekt elegendő villamos energiát termelt volna ahhoz, hogy 1,3 millió háztartást lásson el New York és New Jersey államban. Mindkét állam a tengeri szélerőmű-fejlesztésekre támaszkodik a gyorsan növekvő energiaigény kielégítése, valamint az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.

New York mellett a pert indító államok között szerepel New Jersey, Connecticut, Maine, Massachusetts, Rhode Island és Vermont is. A kereset szerint az államok azt állítják, hogy a kormányzat nem tartotta be a megfelelő közigazgatási eljárásokat, és jogellenesen használt fel egy olyan állami alapot, amelyet jogviták rendezésére tartanak fenn, annak ellenére, hogy a felek között nem folyt peres eljárás.