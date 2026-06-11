Tűztornádókat küldenek rá az olajszennyeződésekre, soha többet nem akarnak Exxon Valdezt

Az olajkatasztrófák következményei rendkívül súlyosak lehetnek – idézi fel a tűztornádóknak hívott módszer kapcsán az Origo. Az Exxon Valdez balesete a legismertebb olajkatasztrófák közé tartozik, de a 2010-es Deepwater Horizon-balesetben még több, csaknem 4,9 millió hordó olaj került a Mexikói-öbölbe a BP létesítményéről, a becslések szerint 17,2 milliárd dollárnyi természeti kárt okozva. A halászati és turisztikai ágazatokban több mint 25 ezer munkahely szűnt meg, miközben a régió gazdasági teljesítménye mintegy 2,3 milliárd dollárral esett vissza. A BP végül rekordösszegű, több mint 20 milliárd dolláros kártérítési megállapodást kötött az amerikai hatóságokkal. Abban a katasztrófában a mentés és felszámolás során alkalmazták a helyszíni égetés módszerét, ezt most kutatók új szintre emelték.

Három vontatóhajó (jobb oldalon) tolja a helyére az Exxon San Francisco olajszállító tartályhajót (középen) a megsérült Exxon Valdez tartályhajó (bal oldalon) mellé a Prince William-öbölben 1989. március 30-án, hogy megkezdjék a Valdez fedélzetén maradt nyersolaj kirakodását, egy héttel azután, hogy 1989. március 24-én a tartályhajó zátonyra futott – tűztornádókat vetnének be a jövőbeni hasonló eseteknél / Fotó: Chris Wilkins / AFP

Tűztornádókká fejlesztik a helyszíni égetést módszerét

A jelenleg alkalmazott helyszíni égetés során az olajfoltokat tűzálló terelőgátakkal gyűjtik össze, majd különféle gyújtóeszközökkel égetik el. A hagyományos módszer ugyan képes megakadályozni, hogy a szennyezés elérje a partokat, de lassú, jelentős koromkibocsátással jár, és mérgező maradványokat hagyhat maga után. A Texas A&M Egyetem és a Kaliforniai Egyetem kutatói olyan irányított tűzörvényeket fejlesztettek ki, amelyek örvénylő légáramlat segítségével táplálják az égést.

A laboratóriumi kísérletek szerint az eljárás közel 40 százalékkal gyorsabban semmisíti meg a kiömlött olajat, miközben hasonló mértékben csökkenti a veszélyes koromkibocsátást.

A rendszer az olaj akár 95 százalékát is képes elégetni, jóval kevesebb kátrányos maradványt hagyva a vízfelszínen.

A technológia gyakorlati alkalmazása azonban még nem zökkenőmentes. A nyílt tengeren az időjárási körülmények, a változó szélviszonyok és a hullámzás megnehezíthetik a tűzörvények stabil fenntartását, ezért a kutatóknak új, hordozható és automatizált rendszereket kell kifejleszteniük.

A fejlesztők szerint azonban a módszer hosszabb távon jelentős előrelépést hozhat az olajszennyezések kezelésében.

Ha sikerül üzembiztos technológiává alakítani az irányított tűztornádókat, a jövőben gyorsabban és kisebb környezeti terheléssel lehetne megelőzni az Exxon Valdezéhez vagy a Deepwater Horizonéhoz hasonló katasztrófák következményeit.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.