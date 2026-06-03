Az Ubert is elérte a létszámcsökkentési hullám: a dolgozók negyedét kirúgják egy fontos területen

Jelentős leépítéseket jelentett be az Uber Technologies. A vállalat szerdán azt közölte, hogy 23 százalékkal csökkenti annak a szervezeti egységnek a létszámát, amely a humánerőforrás-, toborzási, munkahelyi létesítménygazdálkodási és vállalati kultúrával kapcsolatos feladatokat látja el. Az intézkedés része annak az átszervezésnek, amelyet a fuvarmegosztó vállalat nemrégiben előléptetett új elnöke, Jill Hazelbaker indított a szervezeti struktúra egyszerűsítése érdekében.

Leépítéseket jelentett be az Uber / Fotó: Northfoto

A Bloomberg azonban a masszívnak tűnő 23 százalékkal kapcsolatban megjegyezte, hogy az érintett úgynevezett People and Places részleg az Uber világszerte mintegy 34 ezer alkalmazottjának kevesebb mint 1 százalékát teszik ki. Ráadásul az Uber körülbelül 10 millió sofőrje jellemzően külön kategóriába tartozik, független vállalkozóként nyilvántartva.

Más változásokat is bejelentett az Uber. Azokat a HR-munkatársakat, akik korábban engedélyt kaptak a távmunkára, felszólították arra, hogy térjenek vissza az irodába, összhangban a tavaly júniusban bevezetett, heti három napos irodai jelenlétet előíró szabályzattal.

A változások három héttel azt követően történnek, hogy Hazelbakert – aki hosszú ideje dolgozik a vállalatnál, és korábban a marketingért, a szabályozási ügyekért és a kommunikációért felelt – kinevezték az elnöki és vállalati ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesi feladatkörrel kibővített pozícióba. Az új szerepkörébe az Uber biztonsági műveleteinek, valamint a People and Places szervezet irányítása is bekerült, miután az idén távozott ezeknek a területeknek a korábbi vezetője.

„A növekedés során a szervezet egyes részei túlságosan összetetté és széttagolttá váltak, egymást átfedő felelősségi körökkel, nem egyértelmű tulajdonosi szerepekkel, valamint olyan csapatokkal, amelyek túl távol kerültek azoktól az üzleti területektől és partnerektől, amelyeket támogatniuk kellene” – írta Hazelbaker szerdán az érintett munkatársaknak küldött belső tájékoztatójában.

Az Uberre is hatással van az AI

A vállalat szóvivője hangsúlyozta, hogy a szerdai leépítések nem kapcsolódnak a mesterséges intelligenciához.