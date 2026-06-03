Az Ubert is elérte a létszámcsökkentési hullám: a dolgozók negyedét kirúgják egy fontos területen
Jelentős leépítéseket jelentett be az Uber Technologies. A vállalat szerdán azt közölte, hogy 23 százalékkal csökkenti annak a szervezeti egységnek a létszámát, amely a humánerőforrás-, toborzási, munkahelyi létesítménygazdálkodási és vállalati kultúrával kapcsolatos feladatokat látja el. Az intézkedés része annak az átszervezésnek, amelyet a fuvarmegosztó vállalat nemrégiben előléptetett új elnöke, Jill Hazelbaker indított a szervezeti struktúra egyszerűsítése érdekében.
A Bloomberg azonban a masszívnak tűnő 23 százalékkal kapcsolatban megjegyezte, hogy az érintett úgynevezett People and Places részleg az Uber világszerte mintegy 34 ezer alkalmazottjának kevesebb mint 1 százalékát teszik ki. Ráadásul az Uber körülbelül 10 millió sofőrje jellemzően külön kategóriába tartozik, független vállalkozóként nyilvántartva.
Más változásokat is bejelentett az Uber. Azokat a HR-munkatársakat, akik korábban engedélyt kaptak a távmunkára, felszólították arra, hogy térjenek vissza az irodába, összhangban a tavaly júniusban bevezetett, heti három napos irodai jelenlétet előíró szabályzattal.
A változások három héttel azt követően történnek, hogy Hazelbakert – aki hosszú ideje dolgozik a vállalatnál, és korábban a marketingért, a szabályozási ügyekért és a kommunikációért felelt – kinevezték az elnöki és vállalati ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesi feladatkörrel kibővített pozícióba. Az új szerepkörébe az Uber biztonsági műveleteinek, valamint a People and Places szervezet irányítása is bekerült, miután az idén távozott ezeknek a területeknek a korábbi vezetője.
„A növekedés során a szervezet egyes részei túlságosan összetetté és széttagolttá váltak, egymást átfedő felelősségi körökkel, nem egyértelmű tulajdonosi szerepekkel, valamint olyan csapatokkal, amelyek túl távol kerültek azoktól az üzleti területektől és partnerektől, amelyeket támogatniuk kellene” – írta Hazelbaker szerdán az érintett munkatársaknak küldött belső tájékoztatójában.
Az Uberre is hatással van az AI
A vállalat szóvivője hangsúlyozta, hogy a szerdai leépítések nem kapcsolódnak a mesterséges intelligenciához.
Az Uber eltérő stratégiát alkalmazott, mint több más technológiai vállalat, amelyek tömeges elbocsátásokkal igyekeznek forrásokat felszabadítani az AI-alapú beruházásokra és hatékonyságnövelésre. A cég inkább célzott létszámcsökkentésekkel próbálja mérsékelni költségeit. Jelenleg is több mint 800 pozícióra toboroz munkatársakat, köztük a robotaxi-szolgáltatások kereskedelmi bevezetéséhez kapcsolódó szerepkörökre. A vállalat múlt hónapban közölte, hogy a mesterséges intelligencia belső alkalmazásának bővülése miatt lassítani fogja az új munkatársak felvételé.
„Ezek a változtatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy maximalizáljuk a HR-csapat hatékonyságát, és kiaknázzuk az előttünk álló jelentős lehetőségeket” – írta Dara Khosrowshahi vezérigazgató a vállalat vezetőinek küldött külön feljegyzésében.
Az Uber korábbi, 2023-as leépítései szintén érintették a toborzási csapatot, valamint az online élelmiszer-kiszállítással foglalkozó leányvállalatát, a Cornershopot.
Idén nyártól már hajóbérlési lehetőséget is kínál az Uber Európában
Az Uber a Click and Boat nevű, hajókölcsönzésre szakosodott európai platformmal együttműködve kínálja a szolgáltatást, amely egy mintegy 50 ezer járműből álló flottához biztosít hozzáférést. A kínálat különböző típusú járműveket tartalmaz a motorcsónakoktól a vitorlásokig, személyzettel vagy anélkül, a platform által kínált konfigurációktól függően. Az Uber Boat szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazáson keresztül személy- és áruszállításhoz alkalmas vízi járművet is lehessen foglalni.
A szolgáltatás elindítását az április végén New Yorkban megrendezett, GO GET 2026 elnevezésű eseményen jelentették be hivatalosan – számolt be a Turizmus.com. A hajóbérlési lehetőséget mintegy húsz európai üdülőhelyen – Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Horvátországban – vezetik be.