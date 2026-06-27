Újra robbanásveszélyes a Hormuzi-szoros: amerikai gépek támadták Iránt

Az Egyesült Államok egy nappal azután támadta meg Iránt, hogy Teherán megtámadott egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban, ami azzal fenyegetett, hogy megtöri a két ország közötti törékeny tűzszünetet. Az amerikai Központi Parancsnokság közölte, hogy amerikai repülőgépek pénteken iráni rakéta- és dróntárolókat, valamint part menti radarberendezéseket támadtak, „a tegnapi támadásra adott erőteljes válasznak” nevezve a történteket.

Fotó: Aaron Schwartz

Csütörtökön a szingapúri zászló alatt hajózó Ever Lovely konténerszállító hajó megrongálódott egy amerikai állítás szerint egyirányú iráni támadó drón következtében. Az incidens felbosszantotta Donald Trump elnököt, aki pénteken korábban azt mondta: „Nem tetszik neki, hogy lövést adtak le.”

„Nem lenne szabad ezt tenniük” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban.

„Irán tűzszüneti megállapodást írt alá. Mi tiszteletben tartottuk. Ha nézeteltérésük van a megállapodás alkalmazását illetően, felvehetik a telefont” – közölte J. D. Vance alelnök az X-en, utalva az egyetértési memorandumra, ahogy a megállapodást nevezik. „De az erőszakra erőszakkal fognak válaszolni.”

Irán válaszlépéseket ígért a félhivatalos ISNA hírügynökség szerint, hivatkozva az Iszlám Forradalmi Gárda közleményére „Haditengerészetünk és légierőnk sikeresen visszaverte a támadást” – áll a Gárda közleményében. A gárda azt is közölte, hogy célba vették „az amerikai katonai állásokat a régióban” – jelentette az állami Press TV.

Mióta a múlt héten aláírta a 60 napos fegyverszünetet, Trump kijelentette, hogy újraindítja a katonai fellépést Irán ellen, ha az megsérti a megállapodás feltételeit, amelyek a szankciók enyhítéséért cserébe biztosítják a hajók áramlását a létfontosságú szoroson keresztül, és tárgyalásokat folytatnak Irán nukleáris programjáról.

A Bloomberg tudosítása szerint, a kérdés most az, hogy a támadások újrakezdése mennyire lassítja majd le a hajóforgalom háború előtti szintre való helyreállítását az energiaátvezető útvonalon. Washingtonnak és Teheránnak a múlt héten sikerült megállapodnia egy ideiglenes békemegállapodásban, annak ellenére, hogy a dokumentum véglegesítése előtt kereskedelmi sztrájkok zajlottak.