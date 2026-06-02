Ukrajna már nem bírta tovább, úgy exportál, mintha nem lenne holnap: Magyarország ráharapott, uniós csúcstartók lettünk a vételben

Az ukrán áramexport 2026 első hónapjaiban szinte nulláról indult, és bár tavaszra beindult a kivitel, az import még mindig jóval meghaladja azt.
2026.06.02, 20:20
Frissítve: 2026.06.02, 20:29

Ukrajna villamosenergia-exportja 2026 májusában nagyjából az egy évvel korábbi szinten maradt. A kivitel legnagyobb részét, az összes export 64 százalékát Magyarország vette át, ez az arány változatlanul kiemeli, hogy az ukrán energetikai külkereskedelem legfontosabb iránya nyugat felé, a magyar piac felé mutat – írja az epravda.

Ukrajna áramexportjának kétharmada Magyarországra irányul
Fotó: AFP

Figyelemre méltó elmozdulás volt ugyanakkor a román relációban: az oda irányuló szállítások több mint ötszörösükre nőttek, és elérték a 16 200 megawattórát. Az idei év egészét tekintve Ukrajna 2026 januárjától kezdve összesen 157 500 megawattóra villamos energiát exportált. Január és február hónapban azonban szünetelt a kivitel, mivel a belföldi energiarendszer hiányos volt, és az ország saját ellátása élvezett elsőbbséget.

Március elején, amikor a hálózatban ismét többlet mutatkozott, Ukrajna bizonyos időszakokban újraindította az exportot. Az import ezzel párhuzamosan csökkent: májusban 29 százalékkal esett vissza az áprilisi értékhez képest, és 398 000 megawattóra köré mérséklődött. A visszaesés szinte minden kereskedelmi irányt érintett – Szlovákia volt az egyetlen kivétel, ahonnan a szállítások nem csökkentek.

Egy évvel korábbihoz képest ugyanakkor az importszint 3 százalékkal magasabb volt.

Az importoldalon is Magyarország számított a meghatározó szereplőnek: a teljes ukrán behozatal 52 százaléka innen érkezett. Ukrajna összességében nettó importőr maradt: májusban a behozatal több mint négyszerese volt a kivitelnek. Érdemes megjegyezni, hogy az eddigi adatok alapján az ukrán villamosenergia-import az előző hónaphoz képest április végére szintén jelentősen, 40 százalékkal esett vissza.

A számok mögött nem rejlik ellentmondás: azt, hogy Ukrajna egyszerre exportál nagy mennyiségű áramot Magyarországra és importál is onnan, az európai energiapiac logikája, a hálózati összeköttetések rendszere és a napi fogyasztási ciklusok együttesen magyarázzák. A villamosenergia-kereskedelem terén Magyarország Ukrajna legfontosabb és legszorosabb partnere az egész Európai Unióban.

Miért lehetnek áramszünetek a többlet ellenére?

Az a kérdés, hogy export mellett miért lehetnek egyes régiókban korlátozások, elsősorban az orosz támadások által megrongált energiahálózatokkal és termelőkapacitásokkal magyarázható. Emiatt előfordulhat, hogy az elektromos energia eljuttatása bizonyos ukrán régiókba nehezebb, mint az exportálása a határkeresztező vezetékeken keresztül.

Ukrajna 2026. március 5-én indította újra a korlátozott villamosenergia-exportot, több hónapos szünet után, amelyet az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások okoztak. Ezzel párhuzamosan 2026 februárjában Ukrajna rekordmennyiségű villamos energiát importált: 1,26 millió megawattóra áram érkezett az országba európai országoktól.

 

