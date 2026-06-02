Ukrajna már nem bírta tovább, úgy exportál, mintha nem lenne holnap: Magyarország ráharapott, uniós csúcstartók lettünk a vételben

Ukrajna villamosenergia-exportja 2026 májusában nagyjából az egy évvel korábbi szinten maradt. A kivitel legnagyobb részét, az összes export 64 százalékát Magyarország vette át, ez az arány változatlanul kiemeli, hogy az ukrán energetikai külkereskedelem legfontosabb iránya nyugat felé, a magyar piac felé mutat – írja az epravda.

Figyelemre méltó elmozdulás volt ugyanakkor a román relációban: az oda irányuló szállítások több mint ötszörösükre nőttek, és elérték a 16 200 megawattórát. Az idei év egészét tekintve Ukrajna 2026 januárjától kezdve összesen 157 500 megawattóra villamos energiát exportált. Január és február hónapban azonban szünetelt a kivitel, mivel a belföldi energiarendszer hiányos volt, és az ország saját ellátása élvezett elsőbbséget.

Március elején, amikor a hálózatban ismét többlet mutatkozott, Ukrajna bizonyos időszakokban újraindította az exportot. Az import ezzel párhuzamosan csökkent: májusban 29 százalékkal esett vissza az áprilisi értékhez képest, és 398 000 megawattóra köré mérséklődött. A visszaesés szinte minden kereskedelmi irányt érintett – Szlovákia volt az egyetlen kivétel, ahonnan a szállítások nem csökkentek.

Egy évvel korábbihoz képest ugyanakkor az importszint 3 százalékkal magasabb volt.

Az importoldalon is Magyarország számított a meghatározó szereplőnek: a teljes ukrán behozatal 52 százaléka innen érkezett. Ukrajna összességében nettó importőr maradt: májusban a behozatal több mint négyszerese volt a kivitelnek. Érdemes megjegyezni, hogy az eddigi adatok alapján az ukrán villamosenergia-import az előző hónaphoz képest április végére szintén jelentősen, 40 százalékkal esett vissza.

A számok mögött nem rejlik ellentmondás: azt, hogy Ukrajna egyszerre exportál nagy mennyiségű áramot Magyarországra és importál is onnan, az európai energiapiac logikája, a hálózati összeköttetések rendszere és a napi fogyasztási ciklusok együttesen magyarázzák. A villamosenergia-kereskedelem terén Magyarország Ukrajna legfontosabb és legszorosabb partnere az egész Európai Unióban.