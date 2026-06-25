Elindultak Ukrajnába a milliárdok — Zelenszkij nincs Gdanskban, hosszú a listája az ukrán delegációnak

Volodimir Zelenszkij nem vesz részt a csütörtökön és pénteken Gdanskban megrendezett Ukrajna Újjáépítési Konferencián – számoltunk be róla korábban. A kijevi delegációt végül Julija Szviridenko miniszterelnök vezeti majd a stratégiai jelentőségű eseményen. A 90 milliárd eurós program célja, hogy biztosítsa Ukrajna költségvetésének finanszírozását, erősítse az ország energiabiztonságát és támogassa a védelmi kiadásokat. A csomagból még júniusban várható egy 5,9 milliárd eurós további kifizetés is, amelyet elsősorban a honvédelmi szükségletekre szánnak.

Miután Magyar Péter lehetővé tette, elindultak a milliárdok Ukrajna támogatására/ Fotó: Anadolu via AFP

Ursula von der Leyen a gdanski eseményre időzítette a bejelentést, miszerint Ukrajna megkapja az első, 3,2 milliárd eurós részletet a 90 milliárd eurós EU-hitelből. Hozzátette, hogy emellett a dróngyártásra szánt 6 milliárd eurós alapból a következő napokban kezdődik meg a kifizetés. Von der Leyen kiemelte, hogy egy erős és független Ukrajna közös érdek. Az ukrán sajtó kommentárja szerint az EU ezzel azt kívánja jelezni a nemzetközi befektetőknek, hogy az ukrán helyreállítás finanszírozása már megkezdődött, és az uniós támogatás mögött tényleges források állnak.

A Reuters beszámolója szerint Von der Leyen elmondta, hogy az – EU, valamint Franciaország, Németország és Lengyelország által támogatott – Ukrajna újjáépítésére ígért befektetési alap is készen áll az indulásra, és idén körülbelül 500 millió eurót mozgósíthat. Ukrajna gazdaságának újjáépítése becslések szerint 588 milliárd dollárba kerül a következő évtizedben – közölte februárban a Világbank, az ENSZ, az Európai Bizottság és az ukrán kormány.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök elmondta, hogy Gdansk mint helyszín szimbolikus választás, mivel a második világháború pusztítása után újjáépítették a város.

Tusk próbálja csillapítani a feszültségeket Kijev és Varsó között, úgy fogalmazott, Ukrajna jogosan akar egy egységes Európa része lenni" – mondta Tusk. "Az igazi, teljes egység feltétele mindig is a saját történelmünk megértése és az őszinte képesség és hajlandó volt a megbékélésre."

Ukrajna ennél is többet vár, Szviridenkó elmondta

Volodimir Zelenszkij távollétének oka, hogy Nawrocki lengyel elnök múlt pénteken visszavonta az ukrán elnöknek adományozott Fehér Sas Rendet, Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését. Emiatt Julija Szviridenko vezeti a delegációt, aki arról beszélt, hogy jelentős eredményeket vár a konferenciától, hozzátéve, hogy

Ukrajna körülbelül 10 milliárd dollár értékű megállapodások aláírását tervezi.

Az ukrán delegációban üzleti képviselők, állami tulajdonú vállalatok vezetői, parlamenti képviselők és helyi közösségek képviselői is helyet kaptak. Szviridenko korábban azt nyilatkozta, hogy a delegáció fő célja „olyan konkrét megállapodások elérése, amelyek erősítik Ukrajna védelmi képességeit és ellenálló képességét, miközben bővítik a gazdasági együttműködést partnereinkkel”.