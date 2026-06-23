Teljes fordulat: Ukrajna váratlanul bejelentette, hogy Magyarországot választotta menekülőútnak – eldurvult a helyzet, a lengyelekkel kitört a vámháború

Jelentős logisztikai változtatásra kényszerült az ukrán állami postavállalat, miután állítása szerint a lengyel hatóságok hónapok óta akadályozzák a küldemények áthaladását. Az Ukrposta vezetője szerint a kialakult helyzet miatt a vállalat gyakorlatilag Magyarország és Szlovákia felé terelte át nemzetközi forgalmának jelentős részét, hogy biztosítani tudja az Európába és az Egyesült Államokba irányuló csomagszállításokat.

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Igor Smilianszkij, az Ukrposta vezérigazgatója a Facebookon arról számolt be, hogy az elmúlt két hónapban a lengyel vámhatóság rendszeresen feltartóztatta a vállalat járműveit. Elmondása szerint emiatt az ukrán postacég kénytelen volt alternatív útvonalakat kialakítani Magyarországon és Szlovákián keresztül.

A vezérigazgató szerint az új útvonalak használata megnöveli a szállítási távolságot, emeli az üzemanyagköltségeket és lassítja a logisztikai folyamatokat, ugyanakkor a vállalat igyekezett úgy megszervezni az átterelést, hogy az ügyfelek ebből lehetőleg semmit ne érzékeljenek.

Smilianszkij azt állítja, hogy a problémák jóval egy közelmúltbeli ukrán-lengyel diplomáciai vita előtt kezdődtek. Az ukrán sajtóban megjelent beszámolók szerint

a lengyel vámhatóságok a határon rendszeresen kirakodták az Ukrposta teljes kamionjait, majd részletes ellenőrzésnek vetették alá a küldeményeket.

A vállalat szerint az ellenőrzések során gyakran formai hiányosságokra hivatkoztak, ami többnapos késedelmekhez vezetett, egyes járműveket pedig végül vissza is fordítottak Ukrajnába.

Az Ukrposta hivatalos megkereséseire a lengyel vámhatóságok azt válaszolták, hogy kizárólag az európai uniós szabályoknak megfelelően járnak el, és az ellenőrzések elvégzése a hatáskörükbe tartozik. A vállalat ugyanakkor azt állítja, hogy az ilyen fokozott figyelem kizárólag az állami postaszolgáltatót érinti.

Az Ukrposta számára Lengyelország nem elsősorban célország, hanem kulcsfontosságú tranzitfolyosó. Az Ukrajnából induló küldemények jelentős része ezen az útvonalon jut el az Európai Unió más tagállamaiba, illetve az Egyesült Államokba és más nemzetközi célpontokra. A határon kialakuló késedelmek ezért az egész logisztikai láncot felboríthatják.