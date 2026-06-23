Teljes fordulat: Ukrajna váratlanul bejelentette, hogy Magyarországot választotta menekülőútnak – eldurvult a helyzet, a lengyelekkel kitört a vámháború
Jelentős logisztikai változtatásra kényszerült az ukrán állami postavállalat, miután állítása szerint a lengyel hatóságok hónapok óta akadályozzák a küldemények áthaladását. Az Ukrposta vezetője szerint a kialakult helyzet miatt a vállalat gyakorlatilag Magyarország és Szlovákia felé terelte át nemzetközi forgalmának jelentős részét, hogy biztosítani tudja az Európába és az Egyesült Államokba irányuló csomagszállításokat.
Igor Smilianszkij, az Ukrposta vezérigazgatója a Facebookon arról számolt be, hogy az elmúlt két hónapban a lengyel vámhatóság rendszeresen feltartóztatta a vállalat járműveit. Elmondása szerint emiatt az ukrán postacég kénytelen volt alternatív útvonalakat kialakítani Magyarországon és Szlovákián keresztül.
A vezérigazgató szerint az új útvonalak használata megnöveli a szállítási távolságot, emeli az üzemanyagköltségeket és lassítja a logisztikai folyamatokat, ugyanakkor a vállalat igyekezett úgy megszervezni az átterelést, hogy az ügyfelek ebből lehetőleg semmit ne érzékeljenek.
Smilianszkij azt állítja, hogy a problémák jóval egy közelmúltbeli ukrán-lengyel diplomáciai vita előtt kezdődtek. Az ukrán sajtóban megjelent beszámolók szerint
a lengyel vámhatóságok a határon rendszeresen kirakodták az Ukrposta teljes kamionjait, majd részletes ellenőrzésnek vetették alá a küldeményeket.
A vállalat szerint az ellenőrzések során gyakran formai hiányosságokra hivatkoztak, ami többnapos késedelmekhez vezetett, egyes járműveket pedig végül vissza is fordítottak Ukrajnába.
Az Ukrposta hivatalos megkereséseire a lengyel vámhatóságok azt válaszolták, hogy kizárólag az európai uniós szabályoknak megfelelően járnak el, és az ellenőrzések elvégzése a hatáskörükbe tartozik. A vállalat ugyanakkor azt állítja, hogy az ilyen fokozott figyelem kizárólag az állami postaszolgáltatót érinti.
Az Ukrposta számára Lengyelország nem elsősorban célország, hanem kulcsfontosságú tranzitfolyosó. Az Ukrajnából induló küldemények jelentős része ezen az útvonalon jut el az Európai Unió más tagállamaiba, illetve az Egyesült Államokba és más nemzetközi célpontokra. A határon kialakuló késedelmek ezért az egész logisztikai láncot felboríthatják.
A fejlemény egyben azt is jelenti, hogy Magyarország szerepe felértékelődött az ukrán csomagforgalomban. Az Ukrposta vezetőjének közlése szerint
jelenleg Magyarországon és Szlovákián keresztül biztosítható a nemzetközi küldemények folyamatos továbbítása,
mivel ezeken az útvonalakon nem tapasztalnak hasonló problémákat.
A kialakult helyzet újabb jele annak, hogy az ukrán-lengyel kapcsolatokban az elmúlt időszakban több gazdasági és kereskedelmi feszültség is megjelent. Bár a mostani ügyben egyik fél sem beszél hivatalosan vámháborúról, az Ukrposta szerint a lengyel hatóságok eljárása olyan mértékű fennakadást okoz a forgalomban, hogy a vállalat gyakorlatilag kénytelen volt megkerülni Lengyelországot nemzetközi szállításai során.
Nem fényes az ukrán-lengyel kapcsolat
Volodimir Zelenszkij szerint a közte és Karol Nawrocki lengyel elnök között kialakult vita mögött elsősorban lengyel belpolitikai érdekek állnak, és úgy véli, Nawrocki a 2027-es választások előtt próbál politikai előnyt kovácsolni az ukránellenes hangulat erősítéséből. Az ukrán elnök veszélyesnek nevezte az olyan politikát, amely a szomszédos népekkel szembeni ellenszenvre épít, és párhuzamot vont Orbán Viktor politikájával is. Zelenszkij arról is beszélt, hogy első találkozójukon Nawrocki egy, a volhíniai tragédiáról szóló könyvet adott neki ajándékba, amit eddig nem hozott nyilvánosságra.
A vita azt követően éleződött ki, hogy Nawrocki visszavonta Zelenszkij Fehér Sas-rendjét, miután felháborodást váltott ki egy ukrán katonai egység elnevezése, amely az Ukrán Felkelő Hadsereghez (UPA) kötődik. Válaszul Zelenszkij június 20-án visszaküldte a kitüntetést Lengyelországnak. Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a történelmi viták ellenére Lengyelországnak és Ukrajnának stratégiai partnerként kell együttműködnie, különösen a jelenlegi háborús helyzetben.