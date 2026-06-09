Munkahelyek százezreit sodorhatja veszélybe a vasúti fuvardíjemelés – újabb migránshullám érkezhet?

A Ukrzaliznyicja legalább 45 százalékkal emelné a fuvardíjakat, hogy csökkentse a veszteségeit, és átstrukturálhassa jelentős adósságát. Az ukrajnai állami vasúttársaság által javasolt fuvardíjemelés gyanakkor csökkentheti a GDP-t, egyes létesítmények végleges bezárásához vezethet, és 300 ezer embert foszthat meg a munkahelyétől – írja a Reuters kedden az ukrán acélgyártók szövetsége, az UkrMetalurgPromra hivatkozva.

Az ukrajnai vasúttársaság csaknem felével emelné a fuvardíjakat, ami miatt vállalatok mehetnek tönkre / Fotó: Northfoto

A szövetség elnöke, Olekszandr Kalenkov a hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy Ukrajna acélipara 28 milliárd hrivnya, azaz 632 millió dollár veszteséget szenvedett el, és az ágazatra nehezedő bármilyen további teher bénító hatású lenne.

Az Oroszországgal vívott háború alatt Ukrajna már jelentős acélipari létesítményeket veszített el. Több üzem működését felfüggesztették, mások pedig jelentősen csökkentett kapacitással dolgoznak.

Ilyen körülmények között a szállítási költségek bármilyen további emelése döntő tényezővé válhat, amely további vállalatokat sodorhat a részleges működésből a végleges leállásba

– írta Kalenkov.

Szerinte Ukrajna árufuvarozási bázisa összezsugorodott, a vasúton szállított mennyiségek pedig a 2021-es mintegy 314 millió tonnáról 2026-ra várhatóan 160 millió tonnára csökkennek.

Kalenkov szerint ennek a visszaesésnek a felét az ukrán területek megszállása és az ott található ipari eszközök elvesztése okozta. A fennmaradó részt a romló gazdasági aktivitással, az ipari termelés csökkenésével és az exportvolumen visszaesésével magyarázta.

A vezető úgy látja, hogy

a javasolt díjemelés jelentős versenyhátrányt okozna az ukrán exportőröknek, pont akkor, amikor az országnak kulcsfontosságú, hogy megőrizze a megmaradt ipari termelést, az exportot, a munkahelyeket és a devizabevételeket.

Az UkrMetalurgProm szerint a vasút a teherszállítás visszaesése ellenére továbbra is olyan infrastruktúrát és működési költségszintet tart fenn, amelyet nagyrészt egy jóval nagyobb szállítási piacra méreteztek.

Az ukrán vasúti díjak emelése miatt tehát munkahelyek kerülhetnek veszélybe, a munkájukat elvesztők pedig egy jobb megélhetésben reménykedve az Európai Unióba vándorolhatnak. Mivel Ukrajna honvédő háborút vív, az onnan érkezőket az uniós tagállamok menekültként kezelik, ami az jelenti, hogy az unióban könnyítve kaphatnak legális tartózkodási és munkavállalási engedélyeket.