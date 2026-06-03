Szentpétervár olajterminálját lőtték az ukrán drónok – óriás füstoszlop vetett árnyékot Putyin kulcsfontosságú fórumára
Ukrán támadás érte Oroszország egyik legfontosabb városát. Az ukrán drónok egy szentpétervári olajterminált és egy közeli haditengerészeti bázis szárazdokkjában álló hadihajót támadtak meg néhány órával azelőtt, hogy megkezdődött volna az orosz elnök kiemelt gazdasági fóruma a városban. A támadás célja az volt, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a Kreml vezetőjét.
A Reuters szerint a Vlagyimir Putyin szülővárosa elleni csapás különösen érzékeny időpontban történt, hiszen itt rendezik meg az orosz elnök saját „Davosaként” emlegetett, éves gazdasági fórumát, amelynek célja a külföldi befektetések bevonzása Oroszországba. Az incidens akkor történt, amikor a több mint négy éve tartó háborúban mindkét fél fokozza a támadásait, miközben a konfliktus belátható időn belüli lezárásának egyelőre igencsak kicsi az esélye.
A Kreml közölte, hogy Oroszország továbbra is rendszeresen és módszeresen fog csapásokat mérni Ukrajnára, válaszul az ilyen támadásokra. Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója szerint Oroszország második legnagyobb, több mint ötmilliós városának három kerületében támadtak meg meg nem nevezett infrastrukturális létesítményeket. A környező Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 59 ukrán drónt semmisített meg.
„Több létesítmény megrongálódott. Jelenleg folyamatban vannak a helyreállítási munkálatok. Többen megsérültek. Halálos áldozat nincs” – közölte Beglov.
Az ukránok is beszámoltak a sikeres csapásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy ukrán drónok csapást mértek a szentpétervári üzemanyag-terminálra, és azt is elmondta, hogy célba vettek egy katonai objektumot is Kronstadtban, a város közelében fekvő szigeten. Ezen a támaszponton állomásozik az orosz Balti Flotta egy része, valamint jelentős hajóépítő és hajójavító létesítmények találhatók a helyszínen.
Ukrajna közzétett egy videót, amelyen egy drón egy orosz hadihajót, a Bojkij korvettet találja el egy kronstadti szárazdokkban. A Reuters ellenőrizni tudta a támadás helyszínét és a hajó típusát, ugyanakkor független forrásból nem tudta megerősíteni, milyen mértékű károk keletkeztek sem a hadihajóban, sem az olajterminálban.
Tekintettel arra, hogy a gazdasági fórum kiemelt jelentőségű esemény Moszkva számára, az ukrán támadás várhatóan ismét felveti Oroszországon belül a légvédelmi képességek hatékonyságának kérdését. Hasonló problémákkal ugyanakkor Ukrajna is küzd. A fórum helyszínét erős védelem alatt tartották, és semmi nem utalt arra, hogy az ukrán drónok megközelítették volna a rendezvény helyszínét.
Szentpétervár történelmi belvárosából is látható volt egy szürke füstoszlop, a Reuters tudósítói pedig szerda reggel több hangos robbanást hallottak. Ugyanezeket a detonációkat a fórum több száz résztvevője is hallhatta, akik közül sokan már az esemény első napja előtt megérkeztek a városba.
Fontos szereplők érkeztek Szentpétervárra
Az idei rendezvény legjelentősebb vendégei között több szaúdi vezető is szerepel, köztük Abdulaziz bin Szalmán herceg, aki az arab ország energiaügyi minisztere is egyben.
A résztvevők között lesz több amerikai közéleti szereplő is, köztük Steven Seagal egykori hollywoodi filmsztár és Candace Owens konzervatív influenszer. A Kreml tájékoztatása szerint Rodney Mims Cook Jr., akit Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház báltermének felügyeletéért felelős Képzőművészeti Bizottság élére nevezett ki, 2018 óta az első hivatalban lévő amerikai tisztviselő, aki részt vesz a fórumon.
Az orosz légügyi hatóság tájékoztatása szerint a szentpétervári Pulkovo repülőtéren ideiglenesen korlátozták a légiforgalmat, a helyi sajtó pedig arról számolt be, hogy több mint harminc járat késett vagy töröltek.
Ukrajna nem először zavar meg drónfenyegetéssel egy fontos orosz állami eseményt. A május 9-én a moszkvai Vörös téren évente megrendezett katonai díszszemlén – amelyet a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmének évfordulóján rendeznek meg – Oroszország az ukrán fenyegetésre hivatkozva hosszú évek után először nem vonultatott fel katonai technikát.