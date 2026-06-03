Szentpétervár olajterminálját lőtték az ukrán drónok – óriás füstoszlop vetett árnyékot Putyin kulcsfontosságú fórumára

Ukrán támadás érte Oroszország egyik legfontosabb városát. Az ukrán drónok egy szentpétervári olajterminált és egy közeli haditengerészeti bázis szárazdokkjában álló hadihajót támadtak meg néhány órával azelőtt, hogy megkezdődött volna az orosz elnök kiemelt gazdasági fóruma a városban. A támadás célja az volt, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a Kreml vezetőjét.

Szentpétervár történelmi belvárosából is látható volt az ukrán dróntámadás után a füstoszlop / Fotó: Ali Cura / Anadolu / AFP

A Reuters szerint a Vlagyimir Putyin szülővárosa elleni csapás különösen érzékeny időpontban történt, hiszen itt rendezik meg az orosz elnök saját „Davosaként” emlegetett, éves gazdasági fórumát, amelynek célja a külföldi befektetések bevonzása Oroszországba. Az incidens akkor történt, amikor a több mint négy éve tartó háborúban mindkét fél fokozza a támadásait, miközben a konfliktus belátható időn belüli lezárásának egyelőre igencsak kicsi az esélye.

A Kreml közölte, hogy Oroszország továbbra is rendszeresen és módszeresen fog csapásokat mérni Ukrajnára, válaszul az ilyen támadásokra. Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója szerint Oroszország második legnagyobb, több mint ötmilliós városának három kerületében támadtak meg meg nem nevezett infrastrukturális létesítményeket. A környező Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 59 ukrán drónt semmisített meg.

„Több létesítmény megrongálódott. Jelenleg folyamatban vannak a helyreállítási munkálatok. Többen megsérültek. Halálos áldozat nincs” – közölte Beglov.

Az ukránok is beszámoltak a sikeres csapásról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy ukrán drónok csapást mértek a szentpétervári üzemanyag-terminálra, és azt is elmondta, hogy célba vettek egy katonai objektumot is Kronstadtban, a város közelében fekvő szigeten. Ezen a támaszponton állomásozik az orosz Balti Flotta egy része, valamint jelentős hajóépítő és hajójavító létesítmények találhatók a helyszínen.

Ukrajna közzétett egy videót, amelyen egy drón egy orosz hadihajót, a Bojkij korvettet találja el egy kronstadti szárazdokkban. A Reuters ellenőrizni tudta a támadás helyszínét és a hajó típusát, ugyanakkor független forrásból nem tudta megerősíteni, milyen mértékű károk keletkeztek sem a hadihajóban, sem az olajterminálban.