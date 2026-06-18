Ukrán lobbi: máris tízéves haladékot kérnek olyan területen, ahol egyébként is jelentős versenyelőnyük van

Máris megkezdődött az ukrán lobbi annak érdekében, hogy az ország uniós csatlakozása esetén tízéves mentességet kapjon a közösségi növényvédelmi szabványok átvételére. A Magyar Gazdakörök és Magyar Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Ukrajnában működő Integrated Agricultural Company (IMC) nagyvállalat közel 120 ezer hektárnyi területet művel, részvényeit pedig már a Varsói Értéktőzsdén is jegyzik. A vállalat vezetője szerint az uniós csatlakozás esetén legalább 10 olyan növényvédő szert kellene kivezetniük a portfóliójukból, amelyeket az Európai Unióban már rég betiltottak. Az uniós szabványokra való átállás költsége csak ennél az egy cégnél évente körülbelül 3 millió dollárra rúgna.

Az ukrán lobbi megtartaná a csatlakozás után is tisztességelen előnyét azzal, hogy tíz évvel eltólná a közösségi szabályok átvételét Fotó: Sauko Andrei / Shutterstock

A nagy ukrán agrárvállalatok éppen ezért lobbiznak azért, hogy 10 éves moratóriumot kaphassanak az EU-s előírások alól. Ez az eset is jól példázza az ukrán gazdák jelentős versenyelőnyét az uniós termelőkkel szemben, miközben az Európai Bizottság – ezen szempontokat figyelmen kívül hagyva – az elmúlt években megnyitotta előttük a piacait.

Ukrán lobbi: kereskedelmi könnyítések és piaci hatások

A kétoldalú kapcsolatok alapját az EU és Ukrajna közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) képezi, amely 2017-ben lépett hatályba. Ukrajna gazdaságának támogatása érdekében az EU 2022 májusa és 2025 júniusa között felfüggesztette az ukrán termékekre vonatkozó behozatali vámokat és kvótákat.

Az orosz invázió utáni teljes vámmentesség azonban az ukrán mezőgazdasági termékek hirtelen, tömeges beáramlását eredményezte , ami heves tiltakozásokat váltott ki az uniós gazdák körében. Közel három év után az Európai Unió végül tavaly bizonyos termékekre vonatkozóan visszaállította a kereskedelmi kvótákat.

Fontos hangsúlyozni, hogy mivel a magyar kormány egyoldalúan tiltotta meg az ukrán termények behozatalát, Magyarországon az uniós intézkedések hatása közvetve jelentkezett. Hazánk jelentős gabona- és kukoricaexportőr, elsődleges piaca pedig az Európai Unió. Az ide beáramló olcsóbb ukrán termények lenyomták az exportárakat, és szűkítették a magyar termékek felvevőpiacát.