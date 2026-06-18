Ukrán lobbi: máris tízéves haladékot kérnek olyan területen, ahol egyébként is jelentős versenyelőnyük van
Máris megkezdődött az ukrán lobbi annak érdekében, hogy az ország uniós csatlakozása esetén tízéves mentességet kapjon a közösségi növényvédelmi szabványok átvételére. A Magyar Gazdakörök és Magyar Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Ukrajnában működő Integrated Agricultural Company (IMC) nagyvállalat közel 120 ezer hektárnyi területet művel, részvényeit pedig már a Varsói Értéktőzsdén is jegyzik. A vállalat vezetője szerint az uniós csatlakozás esetén legalább 10 olyan növényvédő szert kellene kivezetniük a portfóliójukból, amelyeket az Európai Unióban már rég betiltottak. Az uniós szabványokra való átállás költsége csak ennél az egy cégnél évente körülbelül 3 millió dollárra rúgna.
A nagy ukrán agrárvállalatok éppen ezért lobbiznak azért, hogy 10 éves moratóriumot kaphassanak az EU-s előírások alól. Ez az eset is jól példázza az ukrán gazdák jelentős versenyelőnyét az uniós termelőkkel szemben, miközben az Európai Bizottság – ezen szempontokat figyelmen kívül hagyva – az elmúlt években megnyitotta előttük a piacait.
Ukrán lobbi: kereskedelmi könnyítések és piaci hatások
A kétoldalú kapcsolatok alapját az EU és Ukrajna közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) képezi, amely 2017-ben lépett hatályba. Ukrajna gazdaságának támogatása érdekében az EU 2022 májusa és 2025 júniusa között felfüggesztette az ukrán termékekre vonatkozó behozatali vámokat és kvótákat.
Az orosz invázió utáni teljes vámmentesség azonban az ukrán mezőgazdasági termékek hirtelen, tömeges beáramlását eredményezte , ami heves tiltakozásokat váltott ki az uniós gazdák körében. Közel három év után az Európai Unió végül tavaly bizonyos termékekre vonatkozóan visszaállította a kereskedelmi kvótákat.
Fontos hangsúlyozni, hogy mivel a magyar kormány egyoldalúan tiltotta meg az ukrán termények behozatalát, Magyarországon az uniós intézkedések hatása közvetve jelentkezett. Hazánk jelentős gabona- és kukoricaexportőr, elsődleges piaca pedig az Európai Unió. Az ide beáramló olcsóbb ukrán termények lenyomták az exportárakat, és szűkítették a magyar termékek felvevőpiacát.
Átmeneti időszakért folyamodnak
Az Interfax-Ukraine beszámolója szerint az ukrán agrárszervezetek Brüsszelben legalább 10 éves átmeneti időszakot kértek az uniós szabványok – köztük a növényvédő szerek használatára, a műtrágyázásra és a Natura 2000-es előírásokra vonatkozó szabályok – átvételére. Tarasz Viszockij ukrán miniszterhelyettes pedig elismerte: a növényvédőszer-szabályozás harmonizációja az egyik legnehezebb terület, ezért elengedhetetlen számukra a hosszú felkészülési idő.
Gigantikus birtokszerkezet
A 2026-os adatok (vagy aktuális rangsor) szerint az ukrán agrárholding-piac továbbra is rendkívül koncentrált. A top 100 cég összesen mintegy 5,35 millió hektáron gazdálkodik, a top 30 pedig önmagában 3,75 millió hektárt felügyel. A legnagyobb szereplők nemcsak a földterület nagysága miatt dominálnak, hanem mert saját gabonatároló infrastruktúrával, feldolgozókapacitással, exportlogisztikával és modern finanszírozási háttérrel is rendelkeznek.
Az ukrán piac vezető szereplői:
- Kernel: Első helyezett, mintegy 358 000 hektárral. Az ország legnagyobb növénytermesztője és olajosmag-feldolgozója.
- MHP: Második helyezett, 351 000 hektárral. Vertikálisan integrált modellje a baromfitenyésztéstől az élelmiszer-feldolgozásig terjed.
- Ukrlandfarming: Harmadik helyezett, 330 000 hektárral. A háborús veszteségek ellenére továbbra is meghatározó szereplő.
Az első tízben olyan óriások szerepelnek még, mint az Agroprosperis, az Astarta, a Continental Farmers Group, az Enselco Group, az Epicenter Agro, az Akris Agro és az Industrial Milk Company.
Az agárium a gép- és szolgáltatóipar áldozata
Látható, hogy az óriási területeken folytatott gazdálkodás – az uniós egészségügyi és környezetvédelmi elvárások betartása nélkül – már most is versenyképesebb az uniós termelésnél. Ez a különbség tovább fokozódhat, ha Ukrajna mentességet kap a szigorú előírások alól. Míg az uniós döntéshozók politikai érdekekkel indokolják a csatlakozást, a gazdasági adatok azt mutatják – hasonlóan a Mercosur-megállapodáshoz –, hogy az unió ipari gépeket és szolgáltatásokat kíván exportálni az agrárium feláldozása árán. Ez a folyamat azonban súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatokhoz és piaci zavarokhoz, hosszú távon pedig akár élelmezési válsághoz is vezethet.