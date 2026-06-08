Kitört a balhé Ukrajnában, fellázadtak a gazdák és az acélipar: akkora drágulást tervez a vasút, amit nem bír ki az ország – ez az ára az orosz pusztításnak

Az ukrán állami vasútnak idén legalább 45 százalékkal kellene emelnie a teherszállítási díjait ahhoz, hogy helyreállítsa pénzügyeit, és lezárja adósságának átstrukturálását, miután az infrastruktúráját érő orosz támadások élesen fokozódtak – mondta a Ukrzaliznicja vállalat vezérigazgatója a Reutersnek szerdán.

Az orosz támadások miatt jelentősen romlott a Ukrzaliznicja ukrán vasúti vállalat pénzügyi helyzete / Fotó: NurPhoto via AFP

Brutális áremelésre készül az ukrán állami vasúttársaság

Az Oroszországgal vívott háború intenzív része az ötödik évében jár. Az oroszok jelentős mértékben támadják a vasúti infrastruktúrát, mert az nemcsak a hátország ellátását, de a hadsereg hadianyagokkal való ellátását is nagyrészt azon keresztül oldják meg. A biztonságra, az infrastruktúra karbantartására és újjáépítésére fordított növekvő kiadások azonban nagy adósságterhet jelent az államnak, főképp, hogy a világszerte jelentkező energiaárrobbanás Ukrajnát sem kerülte el.

Olekszandr Percovszkij, a Ukrzaliznicja vezérigazgatója szerint szükség van a teherszállítási díjak emelésére, mert a vasút már nem tudja saját forrásaiból tovább támogatni a gazdaság más ágazatait.

Percovszkij szerint a díjakat legalább 45 százalékkal kell emelni, ami a vállalat előre jelzett 26 milliárd hrivnyás, azaz 587 millió dolláros készpénzhiányának mintegy felét fedezné.

A 45 százalék nem elég, mert jelentős hiányunk van, de megértjük, hogy ez kompromisszumos megoldás, amely legalább lehetővé teszi számunkra, hogy kitartsunk.

A díjemelés nemcsak az azonnali likviditás szempontjából fontos, hanem a kötvénytulajdonosokkal az adósságátstrukturálásról folytatott tárgyalások, valamint a vállalat új hitelekhez jutási képessége miatt is.

Ráadásul Ukrajna költségvetése a működésképtelenség határán mozog, így az állami vasúti társaság finanszírozására sem jut elég. A közszolgáltatásokat a nyugati szövetséges országok és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tartják lélegeztetőgépen. Habár Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök egyik utolsó döntéseként visszavonta vétóját a 90 millió eurós uniós segély folyósításáról, a másik oldalon Ukrajna könnyen elbukhatja az IMF-pénzeket. Az IMF átfogó reformokért cserébe adná oda az olcsó hitel következő részletét.