Kitört a balhé Ukrajnában, fellázadtak a gazdák és az acélipar: akkora drágulást tervez a vasút, amit nem bír ki az ország – ez az ára az orosz pusztításnak
Az ukrán állami vasútnak idén legalább 45 százalékkal kellene emelnie a teherszállítási díjait ahhoz, hogy helyreállítsa pénzügyeit, és lezárja adósságának átstrukturálását, miután az infrastruktúráját érő orosz támadások élesen fokozódtak – mondta a Ukrzaliznicja vállalat vezérigazgatója a Reutersnek szerdán.
Brutális áremelésre készül az ukrán állami vasúttársaság
Az Oroszországgal vívott háború intenzív része az ötödik évében jár. Az oroszok jelentős mértékben támadják a vasúti infrastruktúrát, mert az nemcsak a hátország ellátását, de a hadsereg hadianyagokkal való ellátását is nagyrészt azon keresztül oldják meg. A biztonságra, az infrastruktúra karbantartására és újjáépítésére fordított növekvő kiadások azonban nagy adósságterhet jelent az államnak, főképp, hogy a világszerte jelentkező energiaárrobbanás Ukrajnát sem kerülte el.
Olekszandr Percovszkij, a Ukrzaliznicja vezérigazgatója szerint szükség van a teherszállítási díjak emelésére, mert a vasút már nem tudja saját forrásaiból tovább támogatni a gazdaság más ágazatait.
Percovszkij szerint a díjakat legalább 45 százalékkal kell emelni, ami a vállalat előre jelzett 26 milliárd hrivnyás, azaz 587 millió dolláros készpénzhiányának mintegy felét fedezné.
A 45 százalék nem elég, mert jelentős hiányunk van, de megértjük, hogy ez kompromisszumos megoldás, amely legalább lehetővé teszi számunkra, hogy kitartsunk.
A díjemelés nemcsak az azonnali likviditás szempontjából fontos, hanem a kötvénytulajdonosokkal az adósságátstrukturálásról folytatott tárgyalások, valamint a vállalat új hitelekhez jutási képessége miatt is.
Ráadásul Ukrajna költségvetése a működésképtelenség határán mozog, így az állami vasúti társaság finanszírozására sem jut elég. A közszolgáltatásokat a nyugati szövetséges országok és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tartják lélegeztetőgépen. Habár Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök egyik utolsó döntéseként visszavonta vétóját a 90 millió eurós uniós segély folyósításáról, a másik oldalon Ukrajna könnyen elbukhatja az IMF-pénzeket. Az IMF átfogó reformokért cserébe adná oda az olcsó hitel következő részletét.
Oroszország tervszerű vasúti rombolása okozza a legfőbb problémát
Percovszkij szerint a vasút pénzügyi nehézségeit nagyrészt az okozza, hogy Oroszország mozdonyok, depók, elektromos alállomások és hidak támadásával próbálja megbénítani a működését. A vezető szerint több mint száz, köztük dízel-, valamint váltó- és egyenáramú villamos mozdonyt rongáltak meg. Ehhez Oroszország videókamerákkal és online irányítással felszerelt drónokat használ, amelyekkel valós időben tudja célba venni a vasúti kocsikat.
„Oroszország célja, hogy elvágja legfontosabb exportfolyosóinkat, különösen azokat, amelyek kohászati régióinkat, például Krivij Rihet és Zaporizzsját, valamint ipari keletünket kötik össze Odessza kikötőivel és a nyugati határátkelőkkel” – mondta a vezérigazgató.
Az ukrán állami vasúti vállalat adósságának csökkenését a gazdaság versenyképessége bánhatja
A Ukrzaliznicja 2022-ben megállapodást kötött 895 millió dollárnyi eurókötvénye kifizetéseinek elhalasztásáról, beleértve a 2024 júliusában esedékes 594,9 millió dollárt és a 2026 júliusában esedékes 300 millió dollárt.
A vállalat 2025 januárjában 38,27 millió dollárt fizetett ki a 2024 júliusa óta esedékes kamatfizetések fedezésére.
A Ukrzaliznicja eddig nem tudott megállapodni hitelezőivel több mint egymilliárd dollárnyi kötvényének átstrukturálásáról, de azt közölte, hogy júliusig kész új javaslattal előállni.
Julija Szviridenko miniszterelnök a múlt héten arról beszélt a parlamentben, hogy tárgyalnak az üzleti szereplőkkel a szállítási díjak emeléséről.
A vállalat díjemelési terveit következetesen ellenzik a legnagyobb ügyfelei, a gazdák és az acélgyártók, akik szerint az emelés versenyképtelenné tenné termékeiket a globális piacokon.
Magyarország továbbra sem kér az ukrán gabonából
Az ukrán agrárium termékei jelenleg európai összevetésben olcsók. Az elmúlt években Lengyelország, Szlovákia és Magyarország gazdái is tiltakoztak az olcsó ukrán termékek, köztük a gabona Európai Unióba való szállításáért, mivel véleményük szerint az erősen rontotta a versenyképességüket. Több ország is korlátozó intézkedéseket hozott, hogy csillapítsa az indulatokat. Magyarország is így tett.
Május közepén Magyar Péter frissen hivatalba lépett miniszterelnök közölte, hogy Magyarország meghosszabbítja az ukrán mezőgazdasági termékek importjára vonatkozó tilalmat, amelyet eredetileg még 2023-ban Orbán Viktor kormánya vezette be.
A korlátozások több fontos termékkört érintenek. A tiltólistán szerepel az ukrán marhahús, sertéshús, baromfi, tojás, gabona, liszt, napraforgóolaj és repceolaj is. A Tisza-kormány ráadásul azt sem zárta ki, hogy a jövőben tovább bővíti a tiltott termékek körét.
A napokban érkezett a hír, hogy az Európai Bizottság szerint nincs magyar jogalap az ukrán importtilalom fenntartására. Brüsszel most újra tárgyalásokkal próbálja rávenni Budapestet a visszavonulásra.
Mint a Világgazdaság beszámolt róla, az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékek importjára bevezetett egyoldalú tilalmat. Brüsszel szerint a magyar lépés szétfeszítheti az uniós belső piacot, és az egész EU-ban negatív következményekkel járhat.
Brüsszel szerint ugyanis a magyar intézkedések nem összeegyeztethetők az Európai Unió belső piacának működésével, és feszültséget okozhatnak a tagállamok között.
Az Európai Unió egyébként az EU–Ukrajna társulási megállapodás értelmében több érzékeny mezőgazdasági termék – például gabonafélék, baromfi, tojás, tejtermékek és más agráráruk – csak meghatározott mennyiségig engedi kedvezményesen az uniós piacra, a kvóták kimerülése után pedig vámok lépnek életbe. Brüsszel ezzel egyszerre próbálja fenntartani Ukrajna gazdasági támogatását és mérsékelni az európai gazdákra nehezedő piaci nyomást.
Hiába emeltek idén, döbbenetesen alacsony az ukrán minimálbér – Európa végén kullog az ország
Ukrajnában emelkedett a minimálbér év elején, de a növekedés csak korlátozott javulást jelentett a dolgozók számára. Az új összeg forintban számolva is rendkívül alacsony maradt, és jelenleg Európa legalacsonyabb minimálbérével rendelkezik, ami kiszolgáltatottá teszi az ukrán munkavállalókat, és messze elmarad az Európai Unió ajánlásától.