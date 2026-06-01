Hatalmas hibát követett el Zelenszkij, tombol a legfontosabb háborús szövetségese: ezt már nem ússza meg az ukrán elnök - bejelentették a büntetését

A korábban Separate Special Operations Center North néven működő ukrán alakulat szerdától az „UPA hősei” nevet viseli. A második világháborús UPA, vagyis az Ukrán Felkelő Hadsereg megítélése erősen megosztó: Ukrajnában sokan a szovjet erők ellen harcoló függetlenségi mozgalomként tekintenek rá, Lengyelországban viszont a szervezet neve tömeges erőszakkal és háborús bűnökkel kapcsolódik össze.

A Szovjetunióig kell visszamenni az időben

A Frankfurter Rundschau szerint a lengyel emlékezetben az UPA nemcsak a Szovjetunió ellen harcoló partizánszervezetként jelenik meg, hanem olyan alakulatként is, amely időszakosan együttműködött a náci Németországgal a szovjetek ellen, valamint mészárlásokat követett el etnikai lengyelek ellen Volhíniában és Galíciában, a mai Ukrajna keleti térségében.

Az UPA partizánjai akár 100 ezer lengyel civilt is megölhettek. Ez a történelmi emlék Lengyelországban különösen érzékeny, miközben Varsó az orosz invázióval szemben Ukrajna egyik legfontosabb szövetségese. Az ilyen múltértelmezési viták a háborús helyzetben politikai következményekkel is járhatnak.

A névváltoztatás mellett egy másik ukrán lépés is bírálatokat váltott ki Lengyelországban. Kijev május 19-én hazaszállíttatta Andrij Melnik földi maradványait. Melnik az Ukrán Nacionalisták Szervezetének, az OUN-nak volt az egyik vezetője; ez volt az a politikai ernyőszervezet, amely katonai alakulatként létrehozta az UPA-t.

A lengyelek nem örültek az ukrán döntésnek

Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette, hogy kezdeményezni fogja, hogy vonják vissza Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb kitüntetését, a Fehér Sas-rendet. Indoklása szerint ezt Melnik földi maradványainak hazaszállítása, valamint az váltotta ki, hogy Zelenszkij Melnik sírjánál is megjelent.

Lengyelország az Ukrajnának nyújtott európai politikai és katonai támogatás egyik meghatározó szereplője. A két ország viszonyát ugyanakkor régóta terhelik a második világháborúhoz és a határvidéki erőszakhoz kapcsolódó történelmi viták. A mostani ügy ismét felszínre hozta ezeket a törésvonalakat.