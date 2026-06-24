Durván nőtt az ultragazdagok klubja, a beugró 30 millió dollár, de már látszik egy súlyos átrendeződés

Rekordmagasságba emelkedett a világ ultravagyonosainak száma, 2025 végére már 556 850 olyan ember élt a Földön, akinek nettó vagyona meghaladta a 30 millió dollárt. Az Altrata friss jelentése szerint az elit összvagyona (UHNW) 63,8 billió dollárra nőtt, a bővülést elsősorban a mesterséges intelligencia körüli befektetési boom, az erős részvénypiacok és a technológiai szektor szárnyalása hajtotta. A trend azt mutatja, hogy a globális vagyon egyre nagyobb része koncentrálódik az ultragazdag játékosok kezében, miközben Ázsia és az új technológiában utazó vállalkozógeneráció gyorsan növeli súlyát.

Az ultragazdag csoport által birtokolt vagyon történelmi rekordra nőtt/Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

A riport azt írja:

az ultragazdagok teljes vagyona több mint kétszerese az Egyesült Államok éves GDP összegének, azaz 63 800 000 000 000 dollár.

Csak az elmúlt két évben a rendkívül gazdagok száma közel

30 százalékkal nőtt,

több mint 120 000 új személy került be az elitklubba.

Visszatekintve az elmúlt húsz évre az is megállapítható, hogy összesen 255 százalékkal nőtt a számuk, ami a globális felnőtt népesség növekedésének a hétszerese.

Mitől híznak az ultragazdag vagyonok?

A jelentés készítői szerint a rekord mögött több tényező áll. A legfontosabb hajtóerő

a mesterséges intelligencia körüli befektetési hullám volt, amely jelentősen megemelte a technológiai vállalatok értékeltségét,

miközben a részvénypiacok is kedvező évet zártak, emellett

a csökkenő infláció,

valamint a viszonylag stabil gazdasági környezet szintén hozzájárult a vagyongyarapodáshoz.

Egyre nagyobb vagyon összpontosul a leggazdagabbaknál

Bár az ultravagyonosok a világ milliomosainak mindössze mintegy 1 százalékát teszik ki, a milliomosok teljes vagyonának már 32 százalékát birtokolják. Együttes vagyonuk elérte a 63,8 billió dollárt, ami több mint a világ éves gazdasági teljesítményének felével ér fel. A tendencia arra utal, hogy a globális vagyonkoncentráció tovább erősödik. A pénzügyi piacok emelkedéséből és a technológiai innovációból származó nyereség ugyanis elsősorban azoknál csapódik le, akik már jelentős befektetési vagyonnal rendelkeznek.