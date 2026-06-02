Hiába tombol a német kormány, az UniCredit egyre közelebb kerül a Commerzbank felvásárlásához: végre mozgásba lendülhet a bénult európai bankpiac
Az UniCredit elegendő részvényesi felajánlást szerzett ahhoz, hogy a Commerzbankban meglévő részesedése jóval 30 százalék fölé emelkedjen – közölték az ügyet ismerő források a Bloomberggel. Ez új lendületet ad az olasz bank 38,6 milliárd eurós felvásárlási ajánlatának a német riválisra.
A részvényesek annyi papírt ajánlottak fel az UniCredit ajánlatára, hogy a bank közvetlen tulajdoni hányada a jelenlegi 26,8 százalékról 30 százalék fölé nőhet – értesült a hírügynökség.
A 30 százalékos küszöb átlépése jelentős mérföldkő Andrea Orcel vezérigazgató számára, aki közel két éve próbálja megszerezni a Commerzbankot.
A részesedés növekedésével Orcel befolyása tovább erősödik, és egyre nehezebbé válik a célpont számára az ellenállás, annak ellenére, hogy a német kormány határozottan ellenzi az ügyletet.
Ezerrel támad az UniCredit, nem adja fel
A részvényesi elfogadás azt is mutatja, hogy a befektetők körében van érdeklődés a felvásárlási ajánlat iránt, noha annak implicit értékelése elmarad a Commerzbank jelenlegi tőzsdei árfolyamától. A május eleje óta nyitva álló ajánlat június 16-án zárul.
- Az olasz bank minden Commerzbank-részvényért 0,485 UniCredit-részvényt ajánl.
- Ez az UniCredit hétfői záróárfolyama alapján részvényenként mintegy 35,75 euróra értékeli a Commerzbankot,
- ami körülbelül 3 százalékkal alacsonyabb a német bank hétfői záróáránál.
- Mindez összességében körülbelül 38,6 milliárd eurós vállalatértéket jelent.
Orcel 2024 szeptembere óta törekszik a Commerzbank megszerzésére,
hogy az UniCreditet meghatározó szereplővé tegye Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában. Az olasz bank már közel 30 százalékos részesedést épített ki, majd márciusban előállt a viszonylag alacsony ajánlattal, amelynek célja az volt, hogy tulajdoni hányadát valamivel 30 százalék fölé emelje, és megtörje a hónapok óta fennálló patthelyzetet.
A felajánlott részvényeken túl az UniCredit olyan pénzügyi instrumentumokkal is rendelkezik, amelyek a Commerzbank további 3,22 százalékának megfelelő részvényre válthatók át, valamint 10,7 százaléknyi részesedéshez kapcsolódó, készpénzes elszámolású származtatott ügyleteket is birtokol.
A Commerzbank védekezik – egyelőre kevés sikerrel
Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója túl alacsonynak nevezte az UniCredit ajánlatát, és hangsúlyozta, hogy a bank önállóan nagyobb értéket teremthet. Emellett megemelte az idei nyereségvárakozást, valamint további létszámleépítéseket jelentett be, erősítve védekezését az UniCredit ellenséges felvásárlási kísérletével szemben.
Az ügyletet a Commerzbank több mint 12 százalékát birtokló német állam is határozottan ellenzi.
Friedrich Merz német kancellár május elején megerősítette kritikáját az olaszokkal szemen. Szerinte az olasz bank aláássa a bizalmat azzal, ahogyan Németország második legnagyobb hitelintézetének megszerzésére törekszik. A konzervatív kormányfő utalt a német pénzügyi felügyelet (BaFin) közelmúltbeli döntésére, amelyben az UniCreditet arra kötelezte, hogy hagyjon fel a Commerzbank felvásárlásával összefüggő „félrevezető reklámok” közzétételével.
Merz tombol, de nincs túl sok eszköze
A német kormány régóta ellenzi az ügyletet, amelyet az UniCredit 2024 vége óta próbál nyélbe ütni. Berlinnek ugyanakkor kevés jogi eszköze van arra, hogy megakadályozza az olasz bankot, ha az vonzó felvásárlási ajánlatot tesz a többi részvényes számára. A német állam jelenleg mintegy 12 százalékos részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban, amely a közel két évtizeddel ezelőtti pénzügyi válság idején kapott állami mentőcsomagot.
Határozottan elutasítjuk az ellenséges és agresszív taktikákat. A jogszabályok egyértelmű korlátokat állítanak az ilyen lépések elé
– fogalmazott Merz.