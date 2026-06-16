Kibújt a szög a zsákból: úgy veszi az EU a dúsított uránt az oroszoktól, mint a cukrot

Miközben az Európai Unió állítása szerint csökkenteni akarja az orosz energiafüggőséget, a nukleáris fűtőanyag esetében ez nagyon nem működik. Az ilyenkor használt érv, hogy nincs más beszerzési lehetőség. Vagyis pontosan azzal érvelnek az orosz urán kapcsán, mint a régiós országok, amikor a gáz és olaj kérdése merül fel. Ezt azért fontos láttatni, mert a tengerrel rendelkező nyugati országok álságos hozzáállása itt is pontosan megmutatkozik.

A gravelines-i atomerőmű Észak-Franciaországban, 2026. június 15-én / Fotó: AFP

A 360.ru hírportál szerint az Európai Unió csaknem nyolcszorosára növelte orosz uránvásárlásait 2026 első négy hónapjában. Az EU 2026 január–áprilisában konkrétan 163,5 millió euróért importált orosz dúsított uránt, ami 7,9-szerese az egy évvel korábbinak; a legnagyobb vevő Franciaország volt 141,2 millió euróval, majd Németország és Hollandia következett. Áprilisban a szállítások értéke elérte a 89,8 millió eurót, ami 50 százalékkal magasabb, mint márciusban. Egyébként az iráni háború a gázpiacon is jelentős mozgásokat váltott ki. A RIA Novosti jelentése szerint, az európai cseppfolyósított földgáz szállítása márciusban 10,6 százalékkal nőtt februárhoz képest. Ez a vásárlásnövekedés az európai országok belföldi gázkészleteinek csökkenése közepette következett be.

Uniós források szerint a jelenség beleillik abba a nagyobb képbe, hogy az EU ugyan csökkenteni akarja az orosz energiafüggőséget, de a nukleáris fűtőanyagláncban az átállás lassabb és kényesebb: 2024-ben Oroszország az EU uránkonverziós igényének nagyjából 23 százalékát, a dúsítási szolgáltatásoknak pedig szintén közel negyedét adta.

Az EU már jelentősen visszavágta az orosz gáz és olaj arányát, de a nukleáris fűtőanyag területén óvatosabban halad. A tagállamok egy része ugyanis attól tart, hogy egy túl gyors tiltás ellátásbiztonsági kockázatot okozna, különösen azokban az országokban, ahol orosz tervezésű VVER-reaktorok működnek. Ezzel szemben a gáz és olaj esetében elhangzó korábbi közép-európai érvek nem találtak meghallgatásra.

Urán terén Franciaország kiemelkedik oroszbarátságával

Brüsszel számára politikailag egyre nehezebb lehet megmagyarázni, miért áramlik továbbra is pénz az orosz nukleáris iparba, miközben az EU újabb és újabb szankciós csomagokat fogad el Moszkvával szemben. Energetikai oldalról viszont azonnali szakításra egyszerűen nincs lehetőség, mert az orosz források pótlására nincs mindenhol kész alternatíva. A nukleáris erőművek stabil, időjárás-független áramtermelést adnak, ezért több tagállam nem akarja veszélyeztetni a fűtőanyag-ellátást. Azon országok gáz- és olajellását, amelyek nem rendelkeznek tengeri kikötővel viszont nemigen vették figyelembe.