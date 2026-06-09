Az USA nyakra-főre vásárolja az orosz uránt, de ez nem tart örökké – ketyeg az óra, nemsokára mással kell „etetni" az amerikai reaktorokat

Oroszország a világ harmadik legnagyobb uránszállítója egy amerikai vállalat, valamint egy amerikai és európai tőkével is rendelkező nemzetközi cég után, a mennyiség alapján – mondta Oroszország elnöke a Szentpétervári Gazdasági Fórumon. Vlagyimir Putyin ezt annak kapcsán emelte ki, hogy Oroszország továbbra is szállít uránt az amerikai piacra.

Ízlik az amerikai atomerőműveknek az orosz urán / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az orosz állami Roszatom exportálja a 94 amerikai atomreaktor dúsított uránjának körülbelül az egynegyedét. 2024-es szállításai körülbelül 335 tonnát tehettek ki.

Hamarosan letehetnek az amerikai reaktorok az orosz uránról

A Roszatom amerikai uránexportjához különleges engedélyek kellenek, mert az Egyesült Államok alapértelmezésben korlátozza az Oroszországból származó nukleáris üzemanyag vásárlását, Oroszország pedig tiltja az urán Egyesült Államokba történő kivitelét. Az Egyesült Államok 2028-ra teljesen be is kívánja tiltani ezen importját.

A világon 2024-ben összesen 19,6 milliárd dollár értékben exportáltak uránt. Ez 47,3 százalékkal nagyobb a 2023-as adatnál, és 250,8 százalékkal a 2020-asnál a Tendata adatai szerint, amely három fő terméktípusról ír. A természetes urán legnagyobb eladója Kazahsztán volt, amely a 4,5 milliárd dolláros kivitelével a piac 4,8 százalékát ellenőrizte. Mögötte Kanada állt 3,3 milliárd dollárral, majd az Egyesült Államok következett 963 millió dollárral. Oroszországra a nyolcadik hely jutott, közel 45 millió dollárral.

A dúsítotturán-eladásokat Franciaország vezette 3,1 milliárd dolláros bevétellel és 30,1 százalékos piaci súllyal. A második Oroszország volt (2,8 milliárd dollár és 27,4 százalék), a harmadik pedig Hollandia (2,4 milliárd dollár és 23,7 százalék).

A szegényített (depleted) urán kivitelében Dél-Afrika állt az élen 6 millió dollárral és 72,5 százalékos részesedéssel. Oroszország nincs az első tizenöt között.

A Roszatom látja el üzemanyaggal

a Paksi Atomerőművet, amely azonban beszerzése diverzifikálására készül,

továbbá majd egy első lépésben tízévesre tervezett, de még meg nem született megállapodás alapján a két paksi blokkot,

valamint a Budapesti Műszaki egyetem oktató-

és a Hun-Ren kutatóreaktorát.

Akkuyuban megint léptek egy nagyot

Az orosz atomipar nemzetközi tevékenységén belül Magyarország szempontjából az az elsődleges, hogy a Roszatom hol, milyen minőségben, milyen áron és milyen ütemezésben halad azon atomerőművi blokkok építésével, amelyekhez hasonlókat majd Pakson is felhúzna. E téren a Világgazdaság frissen számolt be egy új konstrukciójú atomerőmű építésének megkezdéséről Üzbegisztánban.