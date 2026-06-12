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útlevél

Figyelmeztetést kaptak a magyarok, lejárnak az útlevelek: augusztusig ki kell váltani az újat, őket érinti – "Rendkívül érzéketlen lépésnek tartom"

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Hamarosan érvényüket vesztik a 2000 előtt kiállított, bordó, könyv formátumú személyi igazolványok. Az okmánycsere azokat érinti, akiknek az okmányában lejárat nélküli érvényesség szerepel – hívta fel a figyelmet Cser-Palkovics András. A polgármester szerint az útlevél lecserélése sok idős, beteg vagy mozgásában korlátozott embert érinthet nehéz helyzetben, ezért arra kéri a családtagokat, hogy segítsenek az ügyintézésben.
Németh Anita
2026.06.12, 15:45
Frissítve: 2026.06.12, 15:59

Egy EU-s előírás miatt augusztus 3-tól érvényüket vesztik a 2000 előtt kiállított, bordó, könyv formátumú személyi igazolványok. A csere azoknak is kötelező, akiknek az okmányában még az szerepel, hogy „lejárat nélkül érvényes” – közölte Cser-Palkovics András pénteken a facebookos oldalán.

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Cser-Palkovics András szerint az útlevél lecserélése sok idős, beteg vagy mozgásában korlátozott embert érinthet nehéz helyzetben / Fotó: Mediaworks (archív)

Ezt emberileg rendkívül érzéketlen lépésnek tartom, ugyanis főként 85-90 év feletti, sokszor beteg, mozgásukban korlátozott embereket tesznek most ki ennek a személyes jelenlétet igénylő procedúrának.

A jogszabály viszont hatályban van, az új igazolványokat augusztus elejéig minden érintettnek ki kell váltania a kormányablakokban – folytatta.

A polgármester ezután ara kérte a fiatalabb családtagokat, hogy ellenőrizzék szüleik, nagyszüleik igazolványát, és segítsék őket ebben a folyamatban. 

Cser-Palkovics András szerint mindent megtesznek, hogy segítsenek a méltatlan helyzetbe kerülteket. „A városi idősotthonok, kiemelten a bentlakásos és nappali ellátást biztosító Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, valamint a nyugdíjasklubok felé már meg is kezdtük a szükséges figyelemfelhívást.”

Kihirdették a világ legerősebb útleveleinek friss rangsorát: megdöbbentő helyen Magyarország

Idén is elkészült a lista, újból megmérték a magyar útlevél erősségét. A Henley Passport Index a világ összes, azaz 199 útlevelét tartalmazza aszerint, hogy birtokosaik a 227 úti cél közül hányba utazhatnak be előzetes vízum nélkül. Az index a legnagyobb és legpontosabb utazási információs adatbázissal rendelkező Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség (IATA) adatain alapul, és a Henley & Partners kutatócsoportja készíti el immár huszadik éve – számolt be lapunk korábban.

 

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