Ma dönt Románia, ellenkezőjét teszik az üzemanyagárakkal, mint a magyarok, átjárhatunk majd tankolni?
Miközben a magyar kormány a hatósági üzemanyagár kivezetéséről döntött, addig keleti szomszédunknál látszólag nem ebben az irányban gondolkodnak. A román országgyűlés kedden dönthet arról, hogy további három hónappal meghosszabbítja-e a tavasszal elfogadott, az üzemanyagárak emelkedésének mérséklését célzó intézkedéseket, köztük a gázolaj jövedéki adójának literenkénti 30 banis csökkentését.
Az Adevarul román hírportál felidézte, hogy kedvező parlamenti döntés hiányában az intézkedések június 30-án hatályukat vesztik, az ágazat képviselői pedig arra figyelmeztetnek, hogy a kutakon érvényes üzemanyagárak már július első napjától emelkedhetnek.
Az intézkedés meghosszabbítására vonatkozó javaslatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) nyújtotta be módosító indítvány formájában. A javaslat meghosszabbítaná a kőolaj- és kőolajtermékek piacán fennálló válsághelyzetet, amelyet április elején rendkívüli kormányrendelettel vezettek be a közel-keleti konfliktus eszkalálódását követően.
Amennyiben a módosító indítványt elfogadják, szeptember 30-ig érvényben maradnak a három hónappal ezelőtt bevezetett intézkedések, így:
- a gázolaj jövedéki adójának literenkénti 30 banis csökkentése,
- az ágazatban működő vállalatok által alkalmazható kereskedelmi árrés felső határának fenntartása,
- a kőolajtermékek exportjának korlátozása,
- a piaci szereplők többletbevételeinek különadóval történő megadóztatása.
Bogdan Ivan korábbi energiaügyi miniszter szerint ezen intézkedések megszüntetése azonnali negatív hatást gyakorolna az üzemanyagárakra. „A válsághelyzet megszüntetése és az árkorlátozás feloldása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetne” – jelentette ki, egyúttal arra kérve valamennyi parlamenti pártot, hogy támogassák a törvényjavaslatot.
A Román Közúti Fuvarozók Szövetsége (FORT) szintén támogatja az intézkedések meghosszabbítását, és arra figyelmeztet, hogy azok július elsejei megszüntetése legalább literenként 50 banis áremelkedést eredményezhet. A szervezet szerint az üzemanyagköltségek növekedése gyorsan megjelenne a fuvarozási díjakban, majd ezt követően az áruk és szolgáltatások áraiban is, tovább erősítve az inflációs nyomást.
Átalakította a román piacot az üzemanyagárakban való beavatkozás
Az állami beavatkozás az elmúlt hónapokban jelentősen átalakította a román üzemanyagpiacot. A jövedéki adó csökkentésének eredményeként bizonyos időszakokban a gázolaj olcsóbbá vált, mint a benzin, ami Romániában rendkívül szokatlan jelenség.
Ezzel egy időben egyes benzinkutakon átmeneti gázolajhiány alakult ki. Az OMV Petrom vezérigazgatója, Christina Verchere szerint ezt nem ellátási problémák okozták, hanem az árréskorlátozás, amelynek következtében a társaság a piac legalacsonyabb árait kínálta, és olyan mértékű keresletet vonzott, amelyet logisztikai kapacitásai már nem tudtak maradéktalanul kiszolgálni.
A jelenlegi intézkedések június 30-án hatályukat vesztik, emiatt a román parlament keddi szavazása meghatározó jelentőségű a következő időszak üzemanyagárainak alakulása szempontjából. Amennyiben a törvényjavaslatot elfogadják, a jövedékiadó-csökkentés és a többi piaci beavatkozási mechanizmus 2026. szeptember 30-ig hatályban marad. Ellenkező esetben a piac visszatér a korábbi adózási és kereskedelmi szabályozási rendszerhez, ami az ágazati szereplők szerint rövid időn belül megjelenhet a kutakon alkalmazott üzemanyagárakban.
A Pretcarburant adatai szerint június 30-án, kedden Rommániában a 95-ös benzin literenkénti átlagára 8,66 lej, vagyis 585,73 forint, a gázolaj ára pedig 9,22 lej, vagyis mintegy 623,61 forint. A Holtankoljak.hu adatai szerint ugyanezen a napon Magyarországon a 95-ös benzin literjét 580 forintért, a dízel literjét pedig 593 forintért tankolhatjuk. Vagyis egyelőre a magyaroknak még nem kell megrohamozniuk a romániai töltőállomásokat. Azonban a benzinár tekintetében kicsi a különbség a magyar és a román átlagár között, így könnyen előfordulhat olyan helyzet, hogy a határmenti térségben élők számára már olcsóbb lesz a szomszédban tankolás.