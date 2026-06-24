Lehet, hogy nagyon kiszúrt a Tisza-kormány az autósokkal: úgy dobta el a védett üzemanyagárakat, hogy szinte mindenhol épp most hosszabbították meg őket

A nyaralási szezon kezdetével, a közelgő autós utazásokra gondolva a magyar autósoknak már az sem közömbös, mennyiért vásárolhatnak üzemanyagot a szomszédos országokban a kiskereskedelemben, miközben a héten alighanem új fejezet kezdődik a magyarországi viszonyokban. A kormány előterjesztése nyomán ugyanis az Országgyűlés keddi döntésével kivezette a védett ár rendszerét, miközben egy flexibilisen kezelhető feltételrendszer alapján az energiáért és a kereskedelempolitikáért felelős miniszter – aki most Kapitány István – kezébe adja azt, hogy a jövőben a rendeletben határozza meg a hatósági áras üzemanyagok körét, alkalmazásainak szabályait, árát, az adatszolgáltatás kötelezettségét.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Eközben a környező országok többségében mintha más szemüvegen át néznék a közelgő, de még mindig nagyon törékenynek tűnő iráni békét, és tartják a lakosság terheit mérséklő, korábban meghozott hatósági intézkedéseket az üzemanyagáraknál.

A jövedéki adó csökkentését ugyanakkor a döntés megtartja, valamint Kapitány István korábbi ígérete szerint a Mol csökkentett árrése sem távozik a rendszerből a védett üzemanyagárak rendszerétnek kifizetésével, egyrészt az erős forintra, másrészt az iráni béke ígérete nyomán csökkenő piaci üzemanyagárakra hivatkozva. Eközben más országokban továbbra is a geopolitikai bizonytalanságon és az inflációs kockázatokon van a fókusz.

Iráni békefolyamat ide vagy oda, a szomszédokban marad az óvatosság az üzemanyagok áránál

Jelenleg a Magyarországgal szomszédos Szlovéniában látni a leglazább állami beavatkozást az árakba. Az ottani üzemanyagárak az eddigi magyar védett árakhoz nagyon hasonló szinten alakulnak, ami annak a következménye, hogy a szlovén kormány bizonyos időszakokban és meghatározott típusú töltőállomásokon maximalizálja az árakat. Ez a módszer azonban nem egyezik meg a Magyarországon látható árplafonnal, hanem a piaci folyamatokba való enyhébb beavatkozást jelent.

Szlovénia 2022 óta tartja fenn az üzemanyagárak hatósági szabályozását, 2026. március 20-tól pedig kőolajtermék-árképzési mechanizmust alkalmaznak az autópályák és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutaknál értékesített kőolajtermékek árának meghatározására (az autópályákon eladott üzemanyag esetében a mérsékeltebb jövedéki adóval számolhatnak az autósok). Ezek heti frissítésű árakat jelentenek, a kalkuláció alapja a kőolajtermékek világpiaci árainak mozgása és a dollár-euró árfolyam mozgásán alapul. A modellárakat a kőolajtermékek 7 napos átlagárai alapján számítják ki. Mind a 95-ös benzin, mind a dízel üzemanyag maximális kiskereskedelmi árának kiszámításakor a biokomponens felárat is figyelembe veszik, amelyet minden egyes üzemanyagra külön számítanak ki.