Egyes szomszédos országokban beavatkoztak a piaci üzemanyagárakba, többféle gyakorlattal találkozni

A hazai piacon az előző kormány döntése és a jelenlegi kormány határozatlan időtartamra történő hosszabbítása értelmében továbbra is érvényben vannak a védett árak (95-ös benzin: 595 forint, gázolaj: 615 forint literenként), ami érdemi könnyebbség a piaci átlagárakhoz képest (benzin: 646 forint, dízel: 665 forint). Regionális összevetésben Magyarország ezzel az üzemanyagár-statisztikák középmezőnyében, illetve annak felső szegmensében helyezkedik el – áll az Origo összeállításában.

A környező országok közül nem mindegyikben van érvényben kormányzati intézkedés az üzemanyagáraknál / Fotó: Phoenixns (illusztráció)

Így alakultak az elmúlt időszakban a szomszédos országokban az üzemanyagárak

A lapban megjelent s alább közölt, a hét elején zárult egyhetes periódus átlagárait és árfolyamváltozásait tömörítő adatsor jól mutatja, hogy a gázolaj esetében a magyar árszint kifejezetten előnyös a nyugati és déli szomszédokhoz képest. Ez az összehasonlítás segít árnyaltabb képet alkotni a környező országok üzemanyagár-helyzetéről és azt azokat befolyásoló folyamatokról ahhoz képest, mintha csak egy-egy kiválasztott napon látható árakat vennénk alapul.

Ország 95-ös benzin (forintban) Dízel (forintban) Szabályozási háttér Magyarország 595 615 Fix nemzeti árplafon (magyar rendszámmal) Ukrajna ~556 ~589 Háborús helyzet, jelentős regionális szórás Szerbia ~598 ~672 Hetente változó, nagykereskedelmi árhoz kötött maximált ár Szlovénia ~599 ~620 Részleges, töltőállomás-típustól függő árplafon Horvátország ~602 ~655 Kéthetes ciklusokban felülvizsgált hatósági ár Szlovákia ~638 ~609 Piaci árazás Ausztria ~637 ~677 Piaci árazás, autópályákon kiugróan magas árak Románia ~684 ~705 Piaci árazás

Kéthetes bizonytalanság a horvátoknál, mozgó árplafon Szerbiában

A környező országok közül a magyar turisták legfőbb nyári célpontjának számító Horvátországban a zágrábi kabinet 2026 márciusa óta alkalmaz ársapkát az iráni válság elhúzódása miatt. A legújabb, június 15-ig érvényes rendelet szerint a benzin és a dízel árát 1,61 euróban (kb. 570 forint) maximálták, ami a dízel esetében még a magyarnál is kedvezőbb.

A horvát és a szlovén árkorlátozások állampolgárságtól függetlenül mindenkire vonatkoznak, viszont az autópályák menti kutakon nem érvényesek, ott lényegesen magasabb árakkal szembesülhetnek a sofőrök.

Szerbiában egy egészen más, dinamikus modellt követnek: a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium minden pénteken 15 órakor

az átlagos nagykereskedelmi árak

és egy fix árrés alapján határozza meg a következő egy hétre érvényes maximális kiskereskedelmi árat.

Ez a módszer rendkívül gyorsan leköveti a piaci mozgásokat.

Devizakockázat és geopolitika: mire figyeljen a tudatos autós?

A lap kiemeli, hogy a külföldi tankolás forintban kifejezett végösszegét nemcsak a kúton kiírt árak, hanem a valutaváltási és kártyás tranzakciós költségek is érdemben befolyásolják. Egy kedvezőtlenebb banki árfolyam miatt elbukott 2-3 forintos eltérés egy hosszabb, autós körutazás végén már szabad szemmel is jól látható pluszköltséget eredményezhet.