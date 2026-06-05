Egyes szomszédos országokban beavatkoztak a piaci üzemanyagárakba, többféle gyakorlattal találkozni
A hazai piacon az előző kormány döntése és a jelenlegi kormány határozatlan időtartamra történő hosszabbítása értelmében továbbra is érvényben vannak a védett árak (95-ös benzin: 595 forint, gázolaj: 615 forint literenként), ami érdemi könnyebbség a piaci átlagárakhoz képest (benzin: 646 forint, dízel: 665 forint). Regionális összevetésben Magyarország ezzel az üzemanyagár-statisztikák középmezőnyében, illetve annak felső szegmensében helyezkedik el – áll az Origo összeállításában.
Így alakultak az elmúlt időszakban a szomszédos országokban az üzemanyagárak
A lapban megjelent s alább közölt, a hét elején zárult egyhetes periódus átlagárait és árfolyamváltozásait tömörítő adatsor jól mutatja, hogy a gázolaj esetében a magyar árszint kifejezetten előnyös a nyugati és déli szomszédokhoz képest. Ez az összehasonlítás segít árnyaltabb képet alkotni a környező országok üzemanyagár-helyzetéről és azt azokat befolyásoló folyamatokról ahhoz képest, mintha csak egy-egy kiválasztott napon látható árakat vennénk alapul.
|Ország
|95-ös benzin (forintban)
|Dízel (forintban)
|Szabályozási háttér
|Magyarország
|595
|615
|Fix nemzeti árplafon (magyar rendszámmal)
|Ukrajna
|~556
|~589
|Háborús helyzet, jelentős regionális szórás
|Szerbia
|~598
|~672
|Hetente változó, nagykereskedelmi árhoz kötött maximált ár
|Szlovénia
|~599
|~620
|Részleges, töltőállomás-típustól függő árplafon
|Horvátország
|~602
|~655
|Kéthetes ciklusokban felülvizsgált hatósági ár
|Szlovákia
|~638
|~609
|Piaci árazás
|Ausztria
|~637
|~677
|Piaci árazás, autópályákon kiugróan magas árak
|Románia
|~684
|~705
|Piaci árazás
Kéthetes bizonytalanság a horvátoknál, mozgó árplafon Szerbiában
A környező országok közül a magyar turisták legfőbb nyári célpontjának számító Horvátországban a zágrábi kabinet 2026 márciusa óta alkalmaz ársapkát az iráni válság elhúzódása miatt. A legújabb, június 15-ig érvényes rendelet szerint a benzin és a dízel árát 1,61 euróban (kb. 570 forint) maximálták, ami a dízel esetében még a magyarnál is kedvezőbb.
A horvát és a szlovén árkorlátozások állampolgárságtól függetlenül mindenkire vonatkoznak, viszont az autópályák menti kutakon nem érvényesek, ott lényegesen magasabb árakkal szembesülhetnek a sofőrök.
Szerbiában egy egészen más, dinamikus modellt követnek: a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium minden pénteken 15 órakor
- az átlagos nagykereskedelmi árak
- és egy fix árrés alapján határozza meg a következő egy hétre érvényes maximális kiskereskedelmi árat.
Ez a módszer rendkívül gyorsan leköveti a piaci mozgásokat.
Devizakockázat és geopolitika: mire figyeljen a tudatos autós?
A lap kiemeli, hogy a külföldi tankolás forintban kifejezett végösszegét nemcsak a kúton kiírt árak, hanem a valutaváltási és kártyás tranzakciós költségek is érdemben befolyásolják. Egy kedvezőtlenebb banki árfolyam miatt elbukott 2-3 forintos eltérés egy hosszabb, autós körutazás végén már szabad szemmel is jól látható pluszköltséget eredményezhet.
Bár az iráni háború kitörését követő kezdeti ársokk után jelenleg konszolidáció látszik a piacon – és a hatósági árak közelítenek a valós piaci szinthez –, a helyzet törékeny. Mivel a geopolitikai konfliktus lezárása egyelőre csak a politikai kommunikáció szintjén létezik, a globális készletek apadásával vagy egy újabb eszkalációval bármikor újra kilőhetnek az energiaárak a főszezon kellős közepén.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.