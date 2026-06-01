Üzemanyagjegyek és hosszú sorok: dróncsapások bénítják meg Krím benzinellátását
Üzemanyagjegy-rendszert vezettek be a Krím-félszigeten, miután ukrán dróncsapások megbénították a szárazföldi ellátási útvonalakat – közölték hétfőn helyi tisztviselők és a Reuters helyszíni tudósítói. Szergej Akszjonov, a Moszkva által támogatott krími kormányzó bejelentette: korlátozásokat vezettek be a legelterjedtebb üzemanyagtípus, az A-95-ös benzin értékesítésére, és a vásárláshoz ezentúl üzemanyagjegy szükséges.
A Reuters tudósítói Szevasztopolban, a Krím legnagyobb városában és az orosz fekete-tengeri flotta hagyományos bázisán hosszú kígyózó sorokat láttak a benzinkutaknál. „Két napja nem tudok tankolni” – mondta az ügynökségnek Okszana Szencsenka helyi lakos. „Tegnap nem volt benzin, ma meg körbejárom a várost, és sehol sincs, sem 92-es, sem 95-ös” – tette hozzá.
A zavarok hátterében dróncsapások állnak. Ukrajna a Krímet az orosz szárazfölddel összekötő, úgynevezett Novorosszija főútvonalat – egy stratégiai fontosságú szárazföldi folyosót – támadta meg, és az üzemanyag-szállító teherautók szenvedtek veszteségeket. Mihail Razvozsajev, Szevasztopol orosz által kinevezett kormányzója ezzel szemben nyugalomra intette a lakosságot:
szerinte az ellátási nehézségek az útvonalak biztonsági felülvizsgálatából adódnak, és átmeneti jellegűek.
A krími helyzet nem áll egyedül: az oroszországi Belgorod régióban, amely közvetlenül Ukrajna határán fekszik, szintén bevezettek korlátozásokat az üzemanyag-értékesítésre a Reuters helyszíni megfigyelői szerint. Az orosz kormány hétfőn azt is bejelentette, hogy november 30-ig megtiltja a repülőgép-üzemanyag exportját.
Ukrajna 2022-es orosz inváziója óta az ukrán fél szinte naponta hajt végre csapásokat Oroszország energetikai infrastruktúrája ellen, miközben a nyugati szankciók tovább nehezítik az orosz nyersolaj-exportot. Krím történelmileg vitatott terület: Oroszország 2014-ben vette át az irányítást a félsziget felett, miután egy kétes körülmények között megrendezett népszavazáson a lakosság az Oroszországhoz való csatlakozás mellett szavazott.
Korábban a félsziget a Szovjetunión belül Oroszország részét képezte egészen 1954-ig, amikor Hruscsov Ukrajnának adta át. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök következetesen elutasítja az orosz erők kezére került területek átengedését, és hangsúlyozza: Krím ukrán szuverenitásának visszaállítása nem alkukérdés.
